В ЦАХАЛ заявили об атаке беспилотника на город Эйлат на берегу Красного моря
Ситуация на Ближнем Востоке продолжает обостряться с каждым днем, приближая регион к новому военному конфликту. Минувшей ночью сирены воздушной тревоги сработали на юге Израиля. Как сообщает пресс-служба ЦАХАЛ, расположенный на побережье Красного моря город Эйлат был атакован беспилотным летательным аппаратом.
В Армии обороны Израиля подчеркивают, что беспилотный летательный аппарат не сумел пересечь государственную границу.
– говорится в сообщении ЦАХАЛ.
Там добавляют, что военнослужащие наблюдали за беспилотником на протяжении всего инцидента. Он не вторгался на территорию Израиля и упал у берегов Эйлата.
По некоторым данным, беспилотный летательный аппарат по территории Израиля был запущен боевиками Исламского сопротивления в Ираке. При этом об ответных мерах, которые может предпринять Армия обороны Израиля, не сообщается.
Стоит отметить, что накануне резко обострилась ситуация на севере Израиля. Подразделения ЦАХАЛ начали переброску к границе с Ливаном крупных сил пехоты и бронетехники.
Свою озабоченность происходящим накануне высказал глава Объединенного комитета начальников штабов ВС США, генерал Чарльз Браун. По его словам, боевые действия между Израилем и ливанской группировкой «Хизбалла» могут перерасти в глобальный конфликт. Американский военачальник добавил, что в этом случае США будет сложнее поддерживать Израиль.
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