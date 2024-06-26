В ЦАХАЛ заявили об атаке беспилотника на город Эйлат на берегу Красного моря

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В ЦАХАЛ заявили об атаке беспилотника на город Эйлат на берегу Красного моря

Ситуация на Ближнем Востоке продолжает обостряться с каждым днем, приближая регион к новому военному конфликту. Минувшей ночью сирены воздушной тревоги сработали на юге Израиля. Как сообщает пресс-служба ЦАХАЛ, расположенный на побережье Красного моря город Эйлат был атакован беспилотным летательным аппаратом.

В Армии обороны Израиля подчеркивают, что беспилотный летательный аппарат не сумел пересечь государственную границу.



После приближения беспилотного летательного аппарата к территории Израиля в направлении объекта был запущен перехватчик и, в соответствии с протоколом, активированы сирены, оповещающие о проникновении вражеского воздушного судна

– говорится в сообщении ЦАХАЛ.

Там добавляют, что военнослужащие наблюдали за беспилотником на протяжении всего инцидента. Он не вторгался на территорию Израиля и упал у берегов Эйлата.

По некоторым данным, беспилотный летательный аппарат по территории Израиля был запущен боевиками Исламского сопротивления в Ираке. При этом об ответных мерах, которые может предпринять Армия обороны Израиля, не сообщается.

Стоит отметить, что накануне резко обострилась ситуация на севере Израиля. Подразделения ЦАХАЛ начали переброску к границе с Ливаном крупных сил пехоты и бронетехники.

Свою озабоченность происходящим накануне высказал глава Объединенного комитета начальников штабов ВС США, генерал Чарльз Браун. По его словам, боевые действия между Израилем и ливанской группировкой «Хизбалла» могут перерасти в глобальный конфликт. Американский военачальник добавил, что в этом случае США будет сложнее поддерживать Израиль.
4 комментария
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  1. Копчёный Звание
    Копчёный
    0
    Сегодня, 09:09
    Чаша сия не минует и Израиль. И прилетать дроны будут и приплывать, всё больше и больше.
    Из этого вывод. Нужен контроль над технологиями и средствами производства, чтобы оппонент был лишён таких возможностей. Из этого другой вывод. Мира на планете и равномерного развития как в фантастическом кино, не будет. Только война, как почти во всех таких фильмах при капиталистическом строе.
  2. Mavrikiy Звание
    Mavrikiy
    0
    Сегодня, 09:10
    Он не вторгался на территорию Израиля и упал у берегов Эйлата.
    летательный аппарат по территории Израиля был запущен боевиками Исламского сопротивления в Ираке.
    belay А не из Йемена? recourse
  3. Zaurbek Звание
    Zaurbek
    0
    Сегодня, 09:40
    Если ранее это позиционировали как теракт, то сейчас это элемент войны с Хамас и Палестиной. Залезут в Ливан, добавятся приветы от Хезболлы. Это данность. и БПЛА типа Герани - уже реалии нашего времени.
    Это еще до повстанцев не дошли ФПВ дроны. Представьте, в каких количествах смогут их делать арабы с их человеческими и финансовыми ресурсами...там на один Меркава будет 150 ФПВ дронов любого радиуса действия с машинным зрением.
  4. Фразах Звание
    Фразах
    0
    Сегодня, 09:42
    На фото красауцы. Дали денег - воюют, не дали - в чайхана сидят, пыхают, пльов кушают, царицу Тамар слюшают. Шоу с "повстанцами" продолжается.