Генконструктор СКБМ: Установка дополнительной защиты не мешает бронетехнике преодолевать водные преграды вплавь

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Генконструктор СКБМ: Установка дополнительной защиты не мешает бронетехнике преодолевать водные преграды вплавь

Российская бронетехника по опыту применения в спецоперации проходит модернизацию, в том числе с установкой дополнительной защиты. Однако это не мешает ей преодолевать водные преграды вплавь. Об этом рассказал главный конструктор АО «Специальное конструкторское бюро машиностроения» (СКБМ) Сергей Абдулов.

Дополнительная защита, полученная плавающей российской бронетехникой, в том числе и БМП-3, практически не снижает возможность преодоления водных преград вплавь. Как пояснил Абдулов, в ходе модернизации было принято решение не жертвовать этой способностью, поскольку на территории Украины большое количество различных водных преград.



Учитывая текущий театр военных действий, чтобы не потребовалось пожертвовать, допустим, возможностью преодолевать водные преграды либо повышением защищенности, мы делаем как раз комплекты дополнительной защиты для того, чтобы увеличить защищенность изделия. И зачастую эти комплекты даже не мешают преодолению водных преград, лишь немного снижают характеристики водоходности,

- приводит ТАСС слова генконструктора СКБМ.

Как уже неоднократно сообщалось, все серийные БМП-3, отправляемые в зону СВО, оборудуются дополнительной защитой в виде решетчатых и броневых экранов. Кроме того, в последнее время в комплект стали включать и защиту верхней полусферы, так называемые «мангалы». Все это помогло усилить защиту БМП-3, не снижая ее ходовых способностей.
6 комментариев
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  1. Аэродромный Звание
    Аэродромный
    +1
    Сегодня, 09:23
    кто преодолевал водные преграды на линии ЛБС и вообще на ТБД? насколько востребована эта функция ?
    1. роман66 Звание
      роман66
      +2
      Сегодня, 09:26
      Учитывая,, что "их" берег, обычно обрывистый( по физике явлений) вряд ли, ибо гладь водную преодолеть можно, а на кручу хрен вскарабкаешься
      1. Юрась_Беларусь Звание
        Юрась_Беларусь
        0
        Сегодня, 09:36
        Ну а если надо атаковать (а) через искусственный водоканал, (б) водный карьер или (в) через реку с тыла? Там ведь "физика явлений" никак не воспрепятствует. Или для Вас война - это сплошные атаки по фронту?
  2. Копчёный Звание
    Копчёный
    +1
    Сегодня, 09:24
    Ну слава Богу, что не мешает. Глядишь и снова как когда то у дедов танковые армии начнут лихими маршами занимать огромные территории с форсированием водных преград. Ретро оно вообще классно, да. Сам люблю, а не эти ваши лазерышмазерыроботы.
  3. Zaurbek Звание
    Zaurbek
    0
    Сегодня, 09:34
    На сегодняшний день, самая живучая БМП и не горючая БМП этого конфликта - БМП БРЕДЛИ.....ее доп защита уже не дает машине плавать. Российская концепция из космических материалов/?
  4. Multicam Звание
    Multicam
    0
    Сегодня, 09:49
    Водные преграды - это хорошо. Отсутствие аппарели и наличие орудия крупного калибра - вот главные недостатки этой замечательной машины. Первое не позволяет покидать машину под прикрытием самой машины, а наличие ОФ снарядов крупного калибра приводят к детонациям БК. Видео, к сожалению, полно в сети. Уверен, что эти две модернизации ( плюс аппарель и минус 100 мм орудие) - предприятие может провести.
    Если кто-то будет приводить контраргумент,что оружие нужное, позволяет работать по позициям врага навесом, то замечу, что БМП, как класс не для того создавались и создаются.
    Не скажу, какой это был город, но на видео российская бмп-2 9-этажку посредством 2а42 превратила в 7-этажный дом. Уверен, что могущества этого орудия более, чем достаточно ИМЕННО для БМП.
    Буду рад прочитать аргументиррванные возражения и доводы, а не минус, просто потому что не согласен