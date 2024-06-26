ВС РФ продвинулись юго-западнее населенного пункта Ольшаны Харьковской области
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Подразделения российской группировки войск «Север» продолжают активные боевые действия в Харьковской области. Сейчас наиболее горячими точками на карте региона являются город Волчанск, где идут ожесточенные уличные бои, и окрестности населенного пункта Липцы, где противник пытается контратаковать.
В Волчанске ВС РФ только за минувшую ночь отразили одну атаку и сорвали пять попыток переброски подкрепления националистами. Несмотря на попытки противника остановить российских военных, за ночь им удалось отвоевать еще около ста метров территории города.
В районе Липцов националисты после неудачной контратаки на населенный пункт Глубокое взяли небольшую паузу, и пытаются восстановить свои силы, ограничиваясь нанесением артиллерийских ударов по позициям российских войск.
В свою очередь российские военные смогли продвинуться в районе населенного пункта Ольшаны Харьковской области. Этот маневр, по всей вероятности, осуществлен с целью заставить украинское военное командование перебросить силы с других участков.
Стоит отметить, что на Украине, и на Западе сейчас обсуждают возможность очередного контрнаступления ВСУ в Харьковской области. Собственно, попытки атаковать российские позиции в районе населенного пункта Глубокое, по сути, являются своего рода разведкой боем. Националисты пытаются нащупать слабые места в обороне ВС РФ. Однако пока сделать этого им не удается.
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