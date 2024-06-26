ВС РФ продвинулись юго-западнее населенного пункта Ольшаны Харьковской области

Подразделения российской группировки войск «Север» продолжают активные боевые действия в Харьковской области. Сейчас наиболее горячими точками на карте региона являются город Волчанск, где идут ожесточенные уличные бои, и окрестности населенного пункта Липцы, где противник пытается контратаковать.В Волчанске ВС РФ только за минувшую ночь отразили одну атаку и сорвали пять попыток переброски подкрепления националистами. Несмотря на попытки противника остановить российских военных, за ночь им удалось отвоевать еще около ста метров территории города.В районе Липцов националисты после неудачной контратаки на населенный пункт Глубокое взяли небольшую паузу, и пытаются восстановить свои силы, ограничиваясь нанесением артиллерийских ударов по позициям российских войск.В свою очередь российские военные смогли продвинуться в районе населенного пункта Ольшаны Харьковской области. Этот маневр, по всей вероятности, осуществлен с целью заставить украинское военное командование перебросить силы с других участков.Стоит отметить, что на Украине, и на Западе сейчас обсуждают возможность очередного контрнаступления ВСУ в Харьковской области. Собственно, попытки атаковать российские позиции в районе населенного пункта Глубокое, по сути, являются своего рода разведкой боем. Националисты пытаются нащупать слабые места в обороне ВС РФ. Однако пока сделать этого им не удается.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»