Военкор Сладков: Как только возьмем Красногоровку, легче пойдем в Курахово
Российские войска продолжают дожимать противника в зоне проведения СВО на территории Донецкой Народной Республики.
Сейчас наши силы заняты операцией по окончательному взятию под контроль важного города Красногоровка, что в 22 километрах к западу от Донецка.
Российский военный корреспондент Александр Сладков опубликовал у себя в телеграм-канале кадры танковой атаки ВС России на Красногоровку. При этом журналист признаёт, что нашим силам приходится сталкиваться с ожесточённым сопротивлением со стороны ВСУ.
- написал Сладков в Telegram.
Далее на запад от Красногоровки лежит также важный населённый пункт Курахово. Военкор отметил, что после окончательного взятия Красногоровки, российским войскам будет значительно легче идти на Курахово.
По мнению Сладкова, возможно, наши войска уже к концу этого месяца освободят Красногоровку.
Ранее в российские и украинские паблики сообщали о продвижении российских войск в направлении города Торецка, находящегося к северу от Донецка.
Напомним, что часть территории новых российских регионов – ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей – продолжает оставаться под контролем Украины. Президент России назвал одним из условий прекращения конфликта возвращение этих территорий.
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