Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж вылетел в столицу Австралии после освобождения

Ассанж выходит из зала суда после процесса

Работая журналистом, я побуждал свой источник предоставить информацию, которая, как утверждалось, была засекречена

Австралийский интернет-журналист и телеведущий Джулиан Ассанж, основатель некоммерческой организации и сайта Wikileaks, известных на весь мир разоблачениями темных делишек и преступлений спецслужб и армии США, вышел на свободу из британской тюрьмы максимально строгого режима Белмарш утром 24 июня. Однако известно об этом стало только на следующий день.Как говорится в официальном сообщении Wikileaks, он был освобожден решением Высокого суда Лондона под залог. Позднее стало известно, что во второй половине 25 июня Ассанж вылетел на Северные Марианские острова, расположенные неподалеку от родной для него Австралии и имеющие статус неинкорпорированной организованной территории Соединенных Штатов.Американская ежедневная газета The Washington Post (WP) сообщает, что на прошедшем сегодня (по местному времени) на острове Сайпан заседании Федерального окружного суда США Ассанж признал свою вину в шпионаже, а именно вину в заговоре с целью получения и разглашения информации о национальной обороне. Это стало частью его сделки с Минюстом США, в рамках которой он должен выйти на свободу.При этом основатель Wikileaks признал только один пункт обвинений из 18, которые ему ранее были предъявлены в США. Как пишет WP, он отказался от права рассмотрения своего дела судом присяжных.Помимо признания вины в шпионаже, Ассанж должен дать указание WikiLeaks уничтожить «чувствительную» для США информацию и отчитаться о выполнении этого пункта. Кроме того, ему запрещен въезд в США без разрешения американских властей. Отвечая на вопросы судьи во время процесса, в то время еще обвиняемый сообщил, что «очень подробно» изучил подписанное им соглашение с прокуратурой.Ранее в прессе появились сообщения, что в рамках сделки с прокуратурой США сторона обвинения запросит для Ассанжа 62 месяца заключения. Однако в тюрьму он не сядет, так как должны быть зачтены пять лет, которые журналист провел в британских застенках. Его жена сообщила журналистам, что после суда ее супруга сразу выпустят на свободу. В свою очередь, Wikileaks сообщила в соцсети, что Ассанж улетит в столицу Австралии Канберру сразу после освобождения из зала суда.По последним данным, опубликованным британской газетой The Guardian, все вышло именно так, как и предполагалось. Cуд Северных Марианских остров приговорил основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа к уже отбытому сроку и освободил его, указав, что дело закрыто. В своем заявлении судья указал, что за австралийским журналистом не будет установлен надзор. В ходе заседания судья спросил Ассанжа, в чем именно состояло его преступление.— ответил основатель Wikileaks.При этом он отметил, что первая поправка Конституции США, гарантирующая свободу слова и печати, «защищала» его журналистскую деятельность.После вынесения вердикта Ассанж вышел из зала суда под аплодисменты ожидающих его на улице людей и отказался общаться с прессой. На опубликованных в интернете кадрах видно, что выглядит он спокойно и даже умиротворенно. Садясь в ожидавший его автомобиль, Ассанж лишь приветственно помахал рукой.Зато адвокат Ассанжа Барри Поллак заявил журналистам, что деятельность Wikileaks продолжится, как и разоблачения самого австралийского журналиста. В соцсетях сообщается, что самолет, на борту которого находится Ассанж, уже вылетел в столицу Австралии.