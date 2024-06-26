Офис Зеленского отверг план команды Трампа по заморозке боевых действий на Украине
Киевский режим продолжает противостоять любым проектам мирного урегулирования, от кого бы они не исходили. Так, офис главы киевского режима Владимира Зеленского отверг план команды советников экс-президента США Дональда Трампа по заморозке боевых действий на Украине и подталкиванию сторон конфликта к мирным переговорам.
Представители офиса Зеленского считают, что замораживать конфликт в текущей ситуации нельзя, так как российские войска находятся на тех территориях, которые Киев считает «своими». Единственным возможным вариантом урегулирования конфликта Киев продолжает считать неадекватную существующей реальности «формулу мира» Зеленского.
Между тем, понятно, что сил и средств для того, чтобы вернуть контроль над утраченными территориями, у Украины нет и не будет. Соответственно, подобные заявления направлены лишь на бессмысленное затягивание вооруженного конфликта, что вредит лишь самой Украине – погибают военнослужащие, наносится урон инфраструктуре страны, расходуются огромные средства, которые могли бы тратиться на другие цели.
Напомним, что ранее агентство Reuters сообщило о том, что группа советников бывшего президента США Дональда Трампа предложила ему в случае возвращения в Белый дом в качестве главы американского государства, добиться от Киева и Москвы согласия на замораживание конфликта по линии фронта.
Украине за это можно было бы пообещать больше американского оружия, заявил один из членов команды экс-президента США и кандидата от республиканцев. Россию, в свою очередь, советники Трампа предлагают «напугать» увеличением поставок американского вооружения Украина, а также «задобрить» обещанием не принимать Украину в НАТО как можно дольше.
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