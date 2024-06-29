Вооружённые силы Великобритании — подстрекательские войска в Северной Европе
Великобритания является одним из активнейших участников конфликта вокруг Украины. Лондон уже потратил на эту войну около 12 миллиардов фунтов, не собирается останавливаться и заставляет другие страны делать это же. Потому что территория бывшей Украины, выражаясь современным языком – это «файервол» НАТО. Ранее в нашем лексиконе было выражение – санитарный кордон, это говорилось о территории Прибалтики, Польши и Финляндии как о пространстве, отграничивающем Западную Европу от Советского государства после Великой Октябрьской революции 1917 года.
В чём разница?
Кордон – это пространство недопущения или сдерживания, а «файервол» – это активно действующая/противодействующая система. И, как мы знаем, бывшая УССР противодействует не сама по себе, а как пушечное мясо (уже даже кавычки можно не ставить) в составе западной коалиции, в которой Великобритания играет (пока скажем), вероятно, одну из первых ролей.
Подстрекательский корпус Великобритании
Однако хочется сделать небольшой обзор о состоянии вооружённых сил самого Соединённого Королевства (СК). Хотя премьер-министр Р. Сунак поразил всех своим заявлением об увеличении расходов на оборону до нового базового уровня в 2,5 % ВВП к 2030 году, состояние армии Британии остаётся плачевным. Ведь даже если уровень в 2,5 % ВВП будет достигнут, а это не факт, поскольку на предстоящих парламентских выборах высока вероятность победы Лейбористской партии, лидеры которой заявили, что сделают это, «как только позволят ресурсы», то это, вероятно, даст возможность лишь восполнить существующие пробелы в текущем плане финансирования оборонного оборудования в предусмотренном десятилетнем плане расходов министерства обороны Великобритании на оборудование и поддержку.
Сейчас бюджет МО СК около 54 млрд фунтов, а в 2024/2025 планируется потратить 57 млрд (https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/cbp-8175/). Согласно статистике, у Британии в 2023 году, например, было 213 танков (Challenger 2 Main Battle Tank), 10 атомных подлодок, 59 надводных кораблей (2 вечно ломающихся авианосца), хотя в начале 2022 был 61 корабль.
Про флот мы упоминаем отдельно, поскольку, по словам капитана Б. Трима (Brian Trim), который служит секретарем Комитета начальников штабов в министерстве обороны, роль Британского Королевского флота в войне с РФ в следующем:
1. Обеспечение безопасности в Северной Атлантике [для обеспечения военной логистики и критической инфраструктуры Британии – Прим. авт.].
2. Нанесение глубокого удара [на безопасном для флота расстоянии].
3. Обеспечение безопасности театра военных действий в Северной Европе [обеспечение логистики, т. к. британцы не собираются своими силами участвовать в широкомасштабной войне] (данное заявление прозвучало 2 мая 2024 года).
Далее, основная боль – это персонал.
Заместитель премьер-министра О. Доуден (Oliver Dowden) говорит, что «британская армия сократилась до самого маленького размера за последние столетия, и, по прогнозам, к 2025 году в ней будет всего 72 500 полностью обученных солдат».
Вторит ему другой британский политик, являющийся «теневым государственным секретарем по обороне с 2020 года, а также бывший министр жилищного строительства Дж. Хили (John Healey). Он утверждает, что британская армия сократилась до наименьшего размера со времен Наполеона, и то, что он также обеспокоен тем, как жесткая экономия влияет на войска, которые живут в плохих условиях (в Англии более 2 000 бездомных ветеранов), в предоставленном государством жилье, претендуют на льготы, используют продовольственные банки и покидают армию быстрее, чем их набирают.
И это правда: опрос показал, что 23 % сотрудников планируют уволиться со службы, в том числе 6 % намерены уволиться как можно скорее и 3 % уже подали заявление об увольнении. К этому также можно добавить и низкий моральный дух военного персонала на уровне 58 %, выявленный в недавнем исследовании.
Стравливать и провоцировать
Все эти проблемы хорошо известны командованию, поэтому Британия возлагает большую надежду (и перекладывает ответственность) на союзников. С этой целью в апреле 2014 года на саммите НАТО был создан «Объединённый экспедиционный корпус» (JEF – Joint Expeditionary Force), официально – с целью повысить потенциал высокой боеготовности Великобритании. Не совсем официально: экспедиционные силы были созданы, чтобы действовать быстро, на условиях, не превышающих 5-ю статью НАТО.
У нас, конечно, возникает вопрос: против кого и как собираются действовать экспедиционные силы, размещённые на севере, вблизи нашей арктической границы и в Прибалтике?
На этот вопрос отвечает Королевский институт международных отношений (нежелательная в РФ «Чатем Хаус»): «Великобритания могла бы также опираться на отношения в области безопасности, сложившиеся со странами Объединенных экспедиционных сил, а также восточноевропейскими союзниками и новым польским правительством, чтобы поддерживать динамику и оказывать давление с целью сдерживания России».
Иначе говоря, за эвфемизмом «поддерживать динамику и оказывать давление» скрывается подстрекательская деятельность.
Соединённое Королевство, например, имеет в своём распоряжении не более 1 000 (скорее, гораздо меньше) солдат в Эстонии, этого явно не достаточно для отражения вооружённого нападения такой страны, как РФ, но хватает для привлечения всеобщего внимания или военной провокации, иначе говоря, легитимации международной вооружённой напряжённости.
Важно также отметить, что при этом Великобритания возглавляет JEF и использует инфраструктуру присоединившихся к ней девяти стран (Исландии, Швеции, Норвегии, Дании, Финляндии, Голландии, Литвы, Эстонии, Латвы).
Таким образом, экспедиционные силы Соединённого Королевства – это подстрекательские войска.
Вспомнить хотя бы облёт Калининградской области североамериканскими стратосферными бомбардировщиками Б-52, имеющими возможность нести ядерные заряды, выполняющими полётные задание в рамках широкомасштабных учений НАТО на Балтике по сдерживанию РФ. И при этом британская шизофрения в лице министра обороны обвиняет Россию в неравноправных действиях, поскольку на самолете главы МО Британии при пролете рядом с Калининградом отключилась система GPS, намекая на наши «глушилки».
Вывод
Однако не стоит обольщаться военной слабостью Соединённого Королевства, как написал А. А. Громыко [1]: «Искусство британской политики в том, чтобы «ударить сильнее своих возможностей», а не в том, чтобы притвориться слабаком». Поэтому, несмотря на кажущуюся слабость, британцы будут использовать свои сильные стороны:
• репутацию – оказывая открытое влияние на своих союзников и используя их силы, неважно, это украинские или прибалтийские нацисты, т. е. будут воевать чужими руками;
• разведку – включающую скрытое влияние и нерегулярные операции, считай подстрекательские и террористические акции, а также информационно-психологические операции, наподобие «Бучи», «Крокуса» или артиллерийских и ракетных ударов по мирным жителям Крыма и Донбасса.
Можно сказать, что всё больше и больше британское министерство обороны (Ministry of Defence, сокращённо – МoD) трансформируется в Ministry of Disinformation, т. е. в министерство лжи и обмана!
Литература:
[1] Громыко А. А. Образы России и Великобритании: реальность и предрассудки: монография / А.А. Громыко; Учреждение Росcийской акад. наук, Ин-т Европы РАН – М.: Ин-т Европы РАН: Русский сувенир, 2008. – 96 с.
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