В селе Великая Знаменка российской Запорожской области в результате обстрела со стороны украинских формирований был полностью уничтожен один из постов радиационного контроля. Об этом сообщила пресс-служба Запорожской атомной электростанции.Село Великая Знаменка находится к западу от Энергодара, на левом берегу реки Днепр. Обстрел расположенного в селе поста радиационного контроля велся из артиллерийских орудий с противоположного берега, контролируемого украинскими формированиями.Как сообщается, в настоящее время на месте работают специалисты экстренных служб и атомной электростанции. Радиационная обстановка в данном районе остается в норме, сообщают в пресс-службе ЗАЭС.Украинские формирования периодически обстреливают как саму Запорожскую атомную электростанцию, так и связанную с ней инфраструктуру. Россия неоднократно указывала и Украине, и ее покровителям – странам Запада, на недопустимость подобных действий в силу их колоссальных рисков.Обстрелы ЗАЭС чреваты атомной катастрофой, последствия которой затронут не только саму Украину или Россию, но и страны Восточной Европы. Однако киевский режим остается безразличен к предупреждениям с российской стороны, поскольку заинтересован лишь в масштабных провокациях, пусть и такой ценой.

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