Освобожденные из украинского плена российские военные вернулись в Москву

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Освобожденные из украинского плена российские военные вернулись в Москву

Накануне с подконтрольной киевскому режиму территории были возвращены 90 военнослужащих российской армии, взамен украинской стороне было передано такое количество пленных солдат и офицеров ВСУ. Как поясняют в российском оборонном ведомстве, посредничество в обмене военнопленными оказали ОАЭ.

Уже сегодня утром спецборт военного ведомства доставил российских военных в Москву. Теперь предстоит пройти длительную процедуру восстановления и реабилитации. Сами возвращенные из плена военнослужащие ВС РФ признаются, что для них обмен стал полной неожиданностью.





Мы, конечно, сидя в плену, представляли, как нас встретят на Родине, но эта встреча… все улыбались и радовались, было очень приятно

– поделился первыми эмоциями после возвращения один из военнослужащих.

Стоит отметить, что переговоры об обмене военнопленными с украинской стороной всякий раз проходят очень тяжело. Киевский режим заинтересован в возврате на свою территорию только боевиков националистических формирований, которых после короткого перерыва можно будет бросить обратно на передовую. Рядовых военнослужащих ВСУ, которые в плену пересмотрели свои взгляды на участие в этом конфликте, Киев регулярно вычеркивает из обменных списков. А иногда и уничтожает ради организации провокации.

Так, к примеру, произошло в январе этого года, когда российский борт Ил-76, перевозивший пленных военнослужащих украинской армии, был сбит в небе над Белгородской областью. Тогда погибли 65 пленных ВСУ, трое сопровождающих Минобороны РФ и экипаж самолета.

Накануне Следственный комитет РФ заявил, что в ходе расследования обстоятельств уничтожения самолета собрано достаточное количество доказательств причастности ВСУ к атаке на российский борт.
7 комментариев
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  1. AdAstra Звание
    AdAstra
    -6
    Сегодня, 10:50
    Ну если при посредничестве ОАЭ, то точно местным исламистам хвосты прищемлять не будут, чтобы они не творили...
    1. частное лицо Звание
      частное лицо
      +2
      Сегодня, 11:25
      то точно местным исламистам хвосты прищемлять не будут, чтобы они не творили...

      А позвольте спросить в чём взаимосвязь ? Одни обратились к другим с теми с кем третьи пойдут на контакт и всего то. Ну не идут какелы на прямой контакт с ВС РФ по переговорам вот и требуются посредники.
  2. Иезекиль 25-17 Звание
    Иезекиль 25-17
    +3
    Сегодня, 10:51
    С возвращением, Вас братья: здоровья и удачи.
  3. Скобаристан Звание
    Скобаристан
    +2
    Сегодня, 10:52
    Цитата: AdAstra
    ОАЭ, то точно местным исламистам хвосты прищемлять не будут, чтобы они не творили

    Вот сразу видно где вы работаете )
    1. AdAstra Звание
      AdAstra
      -3
      Сегодня, 10:55
      И где, позвольте узнать?)
  4. Roust Звание
    Roust
    +2
    Сегодня, 11:03
    Слава Богу Всевышнему! Спасибо всем, кто способствовал возвращению наших воинов! Терпения тем, кто ещё в плену. Ждём остальных!
  5. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    +1
    Сегодня, 11:39
    Офицеров всу и нацистов нельзя освобождать. Если только на наших офицеров