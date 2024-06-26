Мы, конечно, сидя в плену, представляли, как нас встретят на Родине, но эта встреча… все улыбались и радовались, было очень приятно

Накануне с подконтрольной киевскому режиму территории были возвращены 90 военнослужащих российской армии, взамен украинской стороне было передано такое количество пленных солдат и офицеров ВСУ. Как поясняют в российском оборонном ведомстве, посредничество в обмене военнопленными оказали ОАЭ.Уже сегодня утром спецборт военного ведомства доставил российских военных в Москву. Теперь предстоит пройти длительную процедуру восстановления и реабилитации. Сами возвращенные из плена военнослужащие ВС РФ признаются, что для них обмен стал полной неожиданностью.– поделился первыми эмоциями после возвращения один из военнослужащих.Стоит отметить, что переговоры об обмене военнопленными с украинской стороной всякий раз проходят очень тяжело. Киевский режим заинтересован в возврате на свою территорию только боевиков националистических формирований, которых после короткого перерыва можно будет бросить обратно на передовую. Рядовых военнослужащих ВСУ, которые в плену пересмотрели свои взгляды на участие в этом конфликте, Киев регулярно вычеркивает из обменных списков. А иногда и уничтожает ради организации провокации.Так, к примеру, произошло в январе этого года, когда российский борт Ил-76, перевозивший пленных военнослужащих украинской армии, был сбит в небе над Белгородской областью. Тогда погибли 65 пленных ВСУ, трое сопровождающих Минобороны РФ и экипаж самолета.Накануне Следственный комитет РФ заявил, что в ходе расследования обстоятельств уничтожения самолета собрано достаточное количество доказательств причастности ВСУ к атаке на российский борт.