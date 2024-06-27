Почему в 1940 году из Як-1 не получилось сделать универсальный истребитель по концепции, предложенной Поликарповым

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Почему в 1940 году из Як-1 не получилось сделать универсальный истребитель по концепции, предложенной Поликарповым

В сентябре 1940 года Николай Поликарпов, возглавлявший ОКБ-51, начал работу над истребителем с пушкой калибра 37 мм. Универсальная крылатая машина должна была решать три основные боевые задачи: воздушный бой, поражение наземных целей и сопровождение бомбардировщиков.

В качестве вооружения такого самолета конструктор предлагал использовать одну пушку Ш-37 с боекомплектом 50 патронов, а также два синхронных пулемета ШВАК с боекомплектом 2400 патронов.



В то же время акцент при проектировании истребителя был сделан не только на мощное вооружение, но и на большую дальность полета при высоких скоростных и маневренных качествах.

В итоге, самолет по своим летным характеристикам должен был получиться близким к МиГ-1 и И-185, но при этом превосходить их в плане вооружения и дальности.

По расчетам конструктора, универсальный истребитель должен был развивать максимальную скорость 535 км/ч на высоте 7400-6700 метров при скоростной дальности 1450 км.

Уже в начале 1940 года начальник ВВС Рычагов обратился к Шахурину и Берии с просьбой начать эскизное проектирование современных истребителей с 37-мм пушками.

В конце декабря Александр Яковлев и конструкторы завода №31 попытались найти способ установки пушки 37-мм Шпитального на истребителе Як-1.

В ходе обсуждения проекта оказалось, что конструкцию самолета для данных целей придется серьезно изменить. Дело в том, что вес пушки Ш-37 с боекомплектом 50 патронов и двух пулеметов ШКАС с полным боекомплектом 2400 патронов, а также лафетом и амортизаторами силы отдачи в 3,2 раза превышал массу всего штатного вооружения Як-1. Избыток веса составлял примерно 243 кг.

Но и это еще не все. Значительные габариты пушки Ш-37 требовали смещения кабины к хвосту самолета для сохранения центровки.

Кроме того, из-за значительного увеличения веса требовалось усиление шасси и применения основных колес с пневматикой увеличенных размеров. Это влекло за собой не только перекомпоновку схемы шасси, но и усиление крыла, а также внесение радикальных изменений в его конструкцию.

В итоге, Яковлев решил, что установка пушки на Як-1 нецелесообразна, и включил в план опытного самолетостроения на 1941 год разработку специального самолета с 37-мм пушкой.

13 комментариев
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  1. Eug Звание
    Eug
    0
    Сегодня, 06:29
    И после скольких выстрелов из 37-мм. разваливался предельно облегченный Як? И какой двигатель на него собирались ставить? Как по мне, на том уровне техники универсализм был недостижим, но доложить Сталину об этом никто не решался...
    1. Голландец Михель Звание
      Голландец Михель
      +2
      Сегодня, 06:40
      И какой двигатель на него собирались ставить?
      М-105. Других не было
    2. solar Звание
      solar
      +1
      Сегодня, 07:51
      Созданная в приблизительно то же время Аэрокобра имела аналогичный состав вооружения- 37 мм пушка и 2-4 пулемета. Но для этого самолет имел очень необычную для истребителя тех лет компоновку- со средним расположением двигателя.
  2. Konnick Звание
    Konnick
    0
    Сегодня, 07:39
    Растренин, будучи кандидатом технических наук, очень тщательно изучил историю вооружения наших предвоенных самолетов. Особенно мне понравилась лекция про Ил-2, где он развеял миф про идеальный штурмовик. Нашим летчикам тяжело пришлось в борьбе с люфтваффе.
    1. Kartograf Звание
      Kartograf
      +3
      Сегодня, 07:53
      "Нашим летчикам тяжело пришлось в борьбе с Люфтваффе"
      Так штурмовик создавался не для борьбы с Люфтваффе, его должны были прикрывать истребители.Это все равно, что заявить "су25 тяжело пришлось против ф-16"
    2. Stas157 Звание
      Stas157
      0
      Сегодня, 08:18
      Цитата: Konnick
      мне понравилась лекция про Ил-2, где он развеял миф про идеальный штурмовик

      На секундочку, самый массовый самолёт. И это не случайно! Ведь Ил-2 в небе - залог победы на земле.

      Цитата: Konnick
      Нашим летчикам тяжело пришлось в борьбе с люфтваффе.

      А немцам тяжело было на земле, когда Ил-2 висели над полем боя. Но штурмовик не предназначен для воздушных боев. Это должны были делать истребители сопровождения.
  3. Grossvater Звание
    Grossvater
    +1
    Сегодня, 07:45
    Цитата: Голландец Михель
    И какой двигатель на него собирались ставить?
    М-105. Других не было

    И Як и ЛАГГ изначально проектировались под М-106, мощностью, если не отказывает память, 1350 и-го-го.
    Увы, но двигатель так и не взлетел. Пришлось ставить 105-й, мощностью в 1050 лошадей.
    Ляксандр Сергеич, в силу большого конструкторско организаторского таланта, очевидно это предчувствовал, поэтому и облегчил свой Як до возможного предела, что позволило получить боеспособный самолёт даже с чахлым движком.
    "Авиация состоит из палочек и дырочек, палочки для прочности, дырочки для лёгкости".
  4. Старший матрос Звание
    Старший матрос
    +1
    Сегодня, 08:05
    два синхронных пулемета ШВАК

    Прошу прощения за, быть может, дилетантский вопрос. Но разве в 1940 году пулеметы ШВАК еще выпускались? Вроде как еще в 1936 вместо них стали делать 20мм пушки ШВАК...
  5. С.З. Звание
    С.З.
    0
    Сегодня, 08:13
    Насколько я помню мемуары летчиков, ЯКи были слишком легкими, после первого же выстрела 37-мм самолет уводило в сторону и второй выстрел шел неизвестно куда. Наверное, это одна из причин.

    Вообще наши истребители были гораздо слабее вооружены американских и многих немецких, но тут вопрос в целесообразности. Мы воевали с истребителями и максимум средними бомбардировщиками немцев, на них двух 20-мм пушек вполне хватало, а немцы воевали с летающими крепостями и другими ланкастерами, им нужно было что-то более серьезное. Американские истребители были в основном гораздо тяжелее наших и цельнометаллическими, они могли ставить на борт огромное количество стволов.

    В общем, ИМХО, 37-мм пушка на фронтовом деревянном истребителе или даже перехватчике была дорогим излишеством, или казалась таковым.
  6. Копчёный Звание
    Копчёный
    0
    Сегодня, 08:15
    ""Универсальная крылатая машина должна была решать три основные боевые задачи: воздушный бой, поражение наземных целей и сопровождение бомбардировщиков.""

    Что то мелко для полёта инженерной мысли эпохи становления авиации. Надо было ещё и гусеницы добавить и поплавки для взлёта с воды.
  7. Dozorny severa Звание
    Dozorny severa
    0
    Сегодня, 08:16
    Цитата: Eug
    И после скольких выстрелов из 37-мм. разваливался предельно облегченный Як?

    Поведайте обжигающую правду о Як-9Т с 37-мм пушкой, которые разваливались из-за переоблегченной конструкции ну просто тысячами....
  8. Dozorny severa Звание
    Dozorny severa
    0
    Сегодня, 08:17
    Цитата: Grossvater
    Ляксандр Сергеич, в силу большого конструкторско организаторского таланта

    Существо коверкающее имя всемирно известного инженера-животное.
  9. Dozorny severa Звание
    Dozorny severa
    0
    Сегодня, 08:20
    Цитата: Konnick
    Особенно мне понравилась лекция про Ил-2, где он развеял миф про идеальный штурмовик.

    растреннин антисоветчик на зарплате,как вся эта пархатая геволюция.
    Почему то все антисоветчики,-типа солонкина или одной жирной свиньи из Истры-постоянно шельмуют Ил-2.Видимо у этих дегенератов общее задание-которое они и отрабатывают.