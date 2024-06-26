Будет отдельный разговор в Киеве, в том числе с правительственными чиновниками, которые должны быть и здесь, и в других местах около фронта - в сложных громадах, где людям нужны немедленные решения

Глава киевского режима Владимир Зеленский сегодня приехал в город Покровск. В настоящее время на этот город активно наступают российские войска.Во время визита в Покровск Зеленский представил нового командующего объединенными силами ВСУ бригадного генерала Андрея Гнатова. Кроме того, он подверг критике кабинет министров Украины, дав понять, что вскоре в правительстве может последовать череда отставок должностных лиц.- заявил глава киевского режима.Своей критикой в адрес правительственных чиновников Зеленский пытается переключить народное недовольство со своей персоны на кабинет министров, представляя себя «заступником» народных интересов, который готов отправить в отставку неэффективных министров, которых он сам же и поставил на должности.Между тем, интересно, что вскоре после того, как Зеленский приезжает в города, которые штурмует российская армия, вскоре эти города сдают. Так было, к примеру, с Лисичанском, Артемовском, Авдеевкой, рядом других населенных пунктов. Вероятно, так будет и с Покровском. Поэтому визит Зеленского – скорее плохой знак для украинских военных, обороняющих Покровск.