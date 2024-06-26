Зеленский приехал в Покровск, на который активно наступают ВС РФ

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Зеленский приехал в Покровск, на который активно наступают ВС РФ

Глава киевского режима Владимир Зеленский сегодня приехал в город Покровск. В настоящее время на этот город активно наступают российские войска.

Во время визита в Покровск Зеленский представил нового командующего объединенными силами ВСУ бригадного генерала Андрея Гнатова. Кроме того, он подверг критике кабинет министров Украины, дав понять, что вскоре в правительстве может последовать череда отставок должностных лиц.



Будет отдельный разговор в Киеве, в том числе с правительственными чиновниками, которые должны быть и здесь, и в других местах около фронта - в сложных громадах, где людям нужны немедленные решения

- заявил глава киевского режима.


Своей критикой в адрес правительственных чиновников Зеленский пытается переключить народное недовольство со своей персоны на кабинет министров, представляя себя «заступником» народных интересов, который готов отправить в отставку неэффективных министров, которых он сам же и поставил на должности.

Между тем, интересно, что вскоре после того, как Зеленский приезжает в города, которые штурмует российская армия, вскоре эти города сдают. Так было, к примеру, с Лисичанском, Артемовском, Авдеевкой, рядом других населенных пунктов. Вероятно, так будет и с Покровском. Поэтому визит Зеленского – скорее плохой знак для украинских военных, обороняющих Покровск.
15 комментариев
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  1. Enceladus Звание
    Enceladus
    +2
    Сегодня, 10:56
    Народ, скинимся на кинжальчик для МО? Как вам идейка? good wassat laughing soldier
    1. Trapp1st Звание
      Trapp1st
      +1
      Сегодня, 11:12
      Народ, скинимся на кинжальчик для МО? Как вам идейка?
      Народ и так скидывается на регулярной основе, только в МО свое виденье необходимого.
      1. LIONnvrsk Звание
        LIONnvrsk
        +1
        Сегодня, 11:42
        Цитата: Trapp1st
        Народ и так скидывается на регулярной основе,

        Да уж, по некоторым оценкам, финансирование приобретений для наших ребят на СВО, за исключением боеприпасов и тяжелой боевой техники, происходит на 50-40% за счет личных средств волонтёров, граждан и прочих неравнодушных.
        1. Trapp1st Звание
          Trapp1st
          +1
          Сегодня, 11:43
          происходит на 50-40% за счет личных средств волонтёров, граждан и прочих неравнодушных
          Остальное из налогов.
  2. Nexcom Звание
    Nexcom
    +1
    Сегодня, 10:57
    Ну вот нифига не боится то ведь, а? Если это только не липа компьютерная.....
    Или наши по просрочке уже лупить не станут?
    1. Лешак Звание
      Лешак
      +3
      Сегодня, 11:02
      Знает что ничего, ему, не грозит поэтому и не боится... А жаль... Должен бы бояться своей собственной тени.
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 11:01
    «Зеленский приехал в Покровск» —

    — Попрощаться приехал ...
    — «Так было, к примеру, с Лисичанском, Артемовском, Авдеевкой, рядом других населенных пунктов»
    1. Enceladus Звание
      Enceladus
      +1
      Сегодня, 11:06
      Да уж не рассказывайте про эту примету... или он так посыл дает... жать только куев чет никак... но я так понял - он там только на хромокее появляется laughing
    2. Ermak_415 Звание
      Ermak_415
      0
      Сегодня, 13:03
      Артёмовск и Авдеевку разве сдали?!
      За них сражались и умирали
  4. lukash66 Звание
    lukash66
    0
    Сегодня, 11:05
    Ну все, Покровск скоро будет сдан, сливай вода.)) Бедоносец какой то, куда не приедет - сразу назревает аллес капут, с кем не поручкается - жди скорой отставки.
  5. Wolfskin1993 Звание
    Wolfskin1993
    0
    Сегодня, 11:05
    Ждём исполнения на рояле:"Когда еврейское казачество восстало..."
  6. kvv Звание
    kvv
    0
    Сегодня, 11:05
    раз туда приехал, значит по устоявшейся традиции он скоро будет наш
  7. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    0
    Сегодня, 11:11
    Зеленский приехал в Покровск
    значит скоро сдадут
  8. Южноукраинец Звание
    Южноукраинец
    +1
    Сегодня, 11:15
    Совсем плохо выглядит наркоман. Так и не успеет награбленным воспользоваться.
  9. Васян1971 Звание
    Васян1971
    0
    Сегодня, 11:16
    Поэтому визит Зеленского – скорее плохой знак для украинских военных, обороняющих Покровск.

    Визит Зеленского - плохой знак для ВСЕХ! Лохматый Бóрис не даст соврать!