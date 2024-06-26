Зеленский утвердил решение СНБО о создании отдельного рода войск в составе ВСУ - Сил беспилотных систем
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В составе ВСУ появился отдельный род войск — Силы беспилотных систем, соответствующий указ сегодня подписал Зеленский. Об этом сообщают украинские ресурсы.
Просроченный президент Украины одобрил и ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины от 25 июня «О создании в структуре Вооруженных сил Украины сил беспилотных систем как отдельного рода сил». Указ вступил в силу с момента его опубликования.
Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 25 июня 2024 года «О создании в структуре Вооруженных сил Украины Сил беспилотных систем как отдельного рода сил
— говорится в указе.
Новый отдельный род войск в составе ВСУ был создан в начале февраля этого года по личному приказу Зеленского. 6 февраля он подписал указ о создании в составе ВСУ так называемых Сил беспилотных систем. Выступая с вечерним обращением, Зеленский заявил, что только благодаря беспилотникам украинская армия «имеет преимущество» на поле боя, а на Черном море так вообще чуть ли не весь Черноморский флот России беспилотниками был уничтожен.
В этом месяце командующим Силами беспилотных систем ВСУ был назначен ставленник Сырского Вадим Сухаревский. Планируется, что СБС будут способны наносить поражение российским объектам на территории вплоть до Урала.
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