Зеленский утвердил решение СНБО о создании отдельного рода войск в составе ВСУ - Сил беспилотных систем

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Зеленский утвердил решение СНБО о создании отдельного рода войск в составе ВСУ - Сил беспилотных систем

В составе ВСУ появился отдельный род войск — Силы беспилотных систем, соответствующий указ сегодня подписал Зеленский. Об этом сообщают украинские ресурсы.

Просроченный президент Украины одобрил и ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины от 25 июня «О создании в структуре Вооруженных сил Украины сил беспилотных систем как отдельного рода сил». Указ вступил в силу с момента его опубликования.



Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 25 июня 2024 года «О создании в структуре Вооруженных сил Украины Сил беспилотных систем как отдельного рода сил

— говорится в указе.

Новый отдельный род войск в составе ВСУ был создан в начале февраля этого года по личному приказу Зеленского. 6 февраля он подписал указ о создании в составе ВСУ так называемых Сил беспилотных систем. Выступая с вечерним обращением, Зеленский заявил, что только благодаря беспилотникам украинская армия «имеет преимущество» на поле боя, а на Черном море так вообще чуть ли не весь Черноморский флот России беспилотниками был уничтожен.

В этом месяце командующим Силами беспилотных систем ВСУ был назначен ставленник Сырского Вадим Сухаревский. Планируется, что СБС будут способны наносить поражение российским объектам на территории вплоть до Урала.
15 комментариев
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  1. Тима Звание
    Тима
    +5
    Сегодня, 11:04
    Нам бы тоже не мешало, что то подобное создать. СВО тому наглядное подтверждение.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +3
      Сегодня, 11:08
      Да, это разумно. Отдельный род войск, со своими штатными единицами и разными типами дронов. Разведчики, корректировщики и т.д.
      1. Дедок Звание
        Дедок
        +1
        Сегодня, 11:15
        Да, это разумно.

        не надо "рода войск", в структуру подразделений даже не ввели официально
      2. ТермиНахТер Звание
        ТермиНахТер
        0
        Сегодня, 11:42
        Ага, появилось с пяток генеральских должностей, десятка два - три полковничьих и еще куча поменьше. А вот насколько лучше станет в практическом плане, думаю, что увидим не скоро.
    2. poquello Звание
      poquello
      0
      Сегодня, 11:13
      Цитата: Тима
      Нам бы тоже не мешало, что то подобное создать. СВО тому наглядное подтверждение.

      силы кинжальных систем? межродовое слаживание проводить?
  2. opuonmed Звание
    opuonmed
    0
    Сегодня, 11:04
    «О создании в структуре Вооруженных сил Украины Сил беспилотных систем как отдельного рода сил
    Мда,(что они могут создавать) а у РФ есть уже ???????
  3. Goscha Звание
    Goscha
    +2
    Сегодня, 11:12
    а на Черном море так вообще чуть ли не весь Черноморский флот России беспилотниками был уничтожен.
    Ну весь не весь, а ЧФ из боевых действий выведен, пока во всяком случае, а что касается беспилотников, то да, пока мы не будем контролировать всё воздушное пространство бывшей окраины, то да, могут и до Урала долететь, увы...
    1. opuonmed Звание
      opuonmed
      +1
      Сегодня, 11:16
      Цитата: Goscha
      пока мы не будем контролировать всё воздушное пространство бывшей окраины, то да, могут и до Урала долететь, увы...

      нудк про захват небо уже тут Как год-два пишут! А сейчас уже и ПВО ЕС, и США нарастила в Укрр!
  4. Дедок Звание
    Дедок
    0
    Сегодня, 11:14
    создании отдельного рода войск в составе ВСУ - Сил беспилотных систем

    а у нас как всегда: "на земле" рядовой состав создает/использует, а наш МО и ГШ еще не "шмогли" разродиться на такое административное решение
  5. ABC-schütze Звание
    ABC-schütze
    +1
    Сегодня, 11:17
    "О создании в структуре Вооруженных сил Украины сил беспилотных систем как отдельного РОДА сил".
    ********************************************************************************
    Очередные терминологические "кульбиты" из репертуара шапито на Банковой?..

    Род войск, в составе вида сил, - Космических (сейчас интегрированы в "ВКС"), Сухопутных, Военно-воздушных (интегрированы в "ВКС"), Военно-морских (или, - далее, - надводных и подводных сил в составе Военно-морских сил и т.д.) знаю и понимаю.

    Кто-то может объяснить, как "военный", что такое РОД сил?..
    1. Goscha Звание
      Goscha
      +1
      Сегодня, 11:22
      Кто-то может объяснить, как "военный", что такое РОД сил?..
      Ну что вы хотите от клоуна, ну не силён он в военной терминологии, вот на рояле сбацать... это запросто
      1. ABC-schütze Звание
        ABC-schütze
        +1
        Сегодня, 11:28
        Ну, вроде как, с ним публика в "военных камуфляжах", постоянно, на арену шапито выходит. Могли бы, в "нотной грамоте" ведущего солиста труппы и просветить...
    2. ABC-schütze Звание
      ABC-schütze
      +1
      Сегодня, 11:24
      Вроде как, со времён Александра Македонского, СИЛЫ всегда БАЗОВО-классификационно, "привязывались" к СРЕДАМ, в которых они действуют.

      Далее уже шло "последующее" подразделение на рода войск в составе ВИДА сил или силы (напр. ДА, или НСФл. и ПСФл....) в составе ВИДА сил...

      В этом мире, что-то "кем-то" поменялось?..
  6. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 11:40
    А как Клоун мог что то утвердить ,если он просто клоун ? Чудеса украинской демократии
    1. ABC-schütze Звание
      ABC-schütze
      0
      Сегодня, 12:28
      Ну, я то о том, что т.н. "беспилотные" (автономные или дистанционно управляемые, безэкипажные) СИСТЕМЫ, КОМПЛЕКСЫ и ЕДИНИЦЫ, действуют ВО ВСЕХ СРЕДАХ. И ЭТО, - ПРИНЦИПИАЛЬНО, в плане корректной и внятной терминологии и классификации...

      ОНИ УЖЕ действуют, - в космосе, в атмосфере, на суше, на воде, под водой и т.д...

      Т.е. действуют В СОСТАВЕ УЖЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ВИДОВ сил и РОДОВ войск...

      И прежде, чем приниматься за корректировки штатных структур частей, и подразделений (даже на театре СВО), надо СНАЧАЛА, на КОНЦЕПТУАЛЬНОМ УРОВНЕ, в масштабе ВС России, "определиться" с тем, - что "это такое", "под кем" и/или "рядом с кем" находится, "для чего", кем и как" применяется (используется) и т.д...

      Ибо, - без объективной концептуальной ясности, наступает (объективно, же ...) ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ Б-А-Л-А-Г-А-Н... А дело это, как приятное, так и опасное...