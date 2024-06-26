Бежал из Мариуполя «чуть ли не в женской одежде»: Рогов рассказал о новом командующем Объединёнными силами ВСУ
Многие украинские одиозные боевики, в особенности состоящие или бывшие в националистических формированиях, очень любят бравировать на публике якобы совершенными ими военными подвигами, постоянно раздавая интервью и выступая на телевидении и в соцсетях. На деле часто выясняется, что большинство из них любым способом стараются избежать участия в боевых действиях, а когда дело доходит до реальной угрозы, готовы практически на все, чтобы спасти свою шкуру.
Не стал исключением и ставший буквально на днях, 24 июня, новым командующим Объединенными силами Вооруженных сил Украины (группировки войск ВСУ, задействованные в проведении конкретных боевых операций) бригадный генерал Андрей Гнатов (заочно осужден в РФ за военные преступления). До этого он был командующим войсками оперативного командования «Схід» («Восток») Сухопутных войск, а ранее с 2022 года занимал должность замкомандующего войсками оперативного командования «Південь» («Юг») СВ ВСУ.
На должности командующего Объединенными силами ВСУ Гнатов сменил Юрия Содоля, уволенного по решению Зеленского после провала украинской армии под Торецком. При этом известная своей постоянной критикой украинских военачальников депутат Верховной рады Марьяна Безуглая опубликовала фотографию командующего Объединенными силами ВСУ Содоля с рюмкой в руках, сделанную в ресторане. По ее словам, военачальник пьянствовал в ресторане «Облака» в Одессе во время прорыва российских войск в районе Торецка.
Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией», сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в беседе с РИА «Новости» рассказал, что именно Гнатов в период после начала спецоперации отвечал в том числе за оборону Мариуполя в ДНР. Именно по его приказам совершались военные преступления в этом городе весной 2022 года.
Однако когда наши войска совместно с тогда еще ополченцами НМ ДНР начали выбивать противника из Мариуполя, бравый украинский военачальник под видом беженца, причем «чуть ли не в женской одежде», бежал из города, бросив своих подчиненных. В начале Специальной военной операции тогда еще полковник Гнатов командовал 36-й бригадой морской пехоты ВСУ. В ночь на 2 марта бросил свой личный состав и под видом беженца сбежал в Запорожье, что подтверждают и взятые в плен в Мариуполе украинские националисты.
— рассказал Рогов.
В свое время Гнатов рассматривался кандидатом на руководящие должности в ВСУ после увольнения главнокомандующего Валерия Залужного, но назначения не получил — должность досталась Александру Сырскому, известному не менее «героической» обороной Бахмута (Артемовска). Именно тогда он получил среди украинских военных прозвище «мясник» из-за огромных потерь в рядах ВСУ, произошедших в Бахмуте и окрестностях. О Гнатове также известно, что летом 2023 года он вместе с Сырским планировал «контрнаступление», которое закончилось провалом и огромными потерями личного состава.
Суд Донецкой народной республики России 21 мая 2024 года заочно приговорил Гнатова к 28 годам колонии строгого режима за военные преступления в отношении мирных граждан республики. Следствие и суд установили, что с июля по сентябрь 2019 года Гнатов отдавал приказы об обстрелах южных населенных пунктов ДНР. В результате ударов ВСУ осколочные ранения получили два мирных жителя, один из них не выжил. Также по вине Гнатова были повреждены или уничтожены 19 домов.
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