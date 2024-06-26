На Украину прибыли переданные Испанией танки Leopard и ракеты для ЗРК Patriot

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На Украину прибыли переданные Испанией танки Leopard и ракеты для ЗРК Patriot

Новая партия военной помощи прибыла из Испании на Украину. Об этом сообщает издание El Mundo, ссылаясь на источник в испанском правительстве.

Известно, что Украине переданы танки Leopard 2A4 и ракеты для систем противовоздушной и противоракетной обороны Patriot. Информацию о прибытии танков и ЗРК уже подтвердили испанские официальные лица. Они рассказали, что, помимо танков и ракет для ЗРК, Украине переданы 155-мм артиллерийские снаряды, системы борьбы с беспилотными летательными аппаратами, системы оптического наблюдения и слежения, турели с дистанционным вооружением.



Испания оказывает существенную военную поддержку киевскому режиму. Во время встречи в Рамштайне 20 мая 2024 года Мадрид анонсировал очередную партию военной помощи. Ранее испанское издание El Pais писало, что Мадрид взял на себя обязательство передать украинской стороне десять ракет для ЗРК Patriot. Но пока не очень понятно, идет ли в данном случае речь о текущей поставке, так как представители испанского правительства не прокомментировали прессе этот момент.

В мае 2024 года министр обороны Испании Маргарита Роблес заявляла, что Испания уже отправила Украине некоторое количество ракет для систем противовоздушной обороны Patriot. Передачу ракет Мадрид мотивирует необходимостью повышать защиту инфраструктуры Украины от ракетных ударов российской армии.

Западная пресса отмечает высокую значимость данных систем противовоздушной обороны для обеспечения безопасности украинской энергетической инфраструктуры от ракетных атак. Между тем, известно, что определенное количество ЗРК Patriot, отправленных западными странами на Украину, уже было уничтожено в результате ударов, нанесенных Вооруженными силами Российской Федерации.

26 мая испанские власти анонсировали Украине пакет военной помощи на общую сумму в 1 млрд евро. Эта помощь должна быть передана в рамках соглашения о гарантиях безопасности, заключенного между Украиной и Испанией ранее. Состав анонсированного пакета военной помощи испанская пресса пока не освещает.
10 комментариев
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  1. Nexcom Звание
    Nexcom
    +1
    Сегодня, 11:09
    Кабальерос всё-таки напакостили нам..... Ну, теперь работы у наших ребят прибавится.....
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +1
      Сегодня, 11:23
      Вот никак не пойму, а этим то что от нас нужно...??? Испания не участвовала на прямую во второй мировой... Сырьём и оружием Гитлеру режим Франко помогал, но от прямого участия разумно воздержался... Да и первую мировую они удачно пропустили... Так чего же сейчас так упорно на неприятности нарываются...??? Корриду, по моему, там ещё не запретили- вот пусть на быках и отыгрываются, а к медведю лезть не надо... Пришибёт за компанию с другими особо агрессивными... am
    2. LIONnvrsk Звание
      LIONnvrsk
      0
      Сегодня, 12:05
      Цитата: Nexcom
      Кабальерос всё-таки напакостили нам..... Ну, теперь работы у наших ребят прибавится.

      ¡No pasarán! yes
  2. opuonmed Звание
    opuonmed
    +1
    Сегодня, 11:10
    Известно, что Украине переданы танки Leopard 2A4 и ракеты для систем противовоздушной и противоракетной обороны Patriot. Информацию о прибытии танков и ЗРК уже подтвердили испанские официальные лица. Они рассказали, что, помимо танков и ракет для ЗРК, Украине переданы 155-мм артиллерийские снаряды, системы борьбы с беспилотными летательными аппаратами, системы оптического наблюдения и слежения, турели с дистанционным вооружением.



    Интересно, по ж/д зашли танки или как ???????
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +2
      Сегодня, 11:12
      По ж\д они по ЕС катают технику, потом на тралы перегружают и возят разными маршрутами а не колонной. Чтобы оптом их не накрыли наши.
    2. Был Мамонт Звание
      Был Мамонт
      +3
      Сегодня, 11:15
      Цитата: opuonmed
      Интересно, по ж/д зашли танки или как ???????

      Надо полагать- в кармане завезли. Не видно, однако в нем. А, то бы....
  3. blackGRAIL Звание
    blackGRAIL
    0
    Сегодня, 11:12
    Я все удивлялся - и чего Испанцы жмотятся. С их географией можно вообще все отдать хахлам.
    1. Жнец Звание
      Жнец
      +1
      Сегодня, 11:20
      Я тож всё думаю, а для чего вообще европе и натовцам оружие? С кем воевать, кроме как с Россией? Вот она и пришла, война с Россией. Теперь всю эту технику и можно на фронт отправлять, не теряя своих солдат.
      Прекрасная возможность.
      1. blackGRAIL Звание
        blackGRAIL
        0
        Сегодня, 11:30
        В рамках концепции конвенциальной "Большой войны в Европе" времен ХВ победа (в результате успешного наступления) над СССР не предусматривалась. Никто в возможность НАТО победить СССР не верил. Задачей НАТО (Европы) было выиграть время, задержать СССР на территории ФРГ до прибытия сил США - одной ФРГ это сделать было не реально. Но и США успешное наступление считалось невозможным. Ставка делалась на окончательное увязывание наступления СССР и последующие дипломатические переговоры. Так что оружие НАТО было реально необходимо. "Победа" в ХВ и последующее сокращение армий родило концепция "невозможности Большой войны в Европе". СВО вернуло к жизни блоковый мир. А он без оружия не возможен.
  4. lukash66 Звание
    lukash66
    -2
    Сегодня, 11:16
    10 ракет это конечно мощно. Леопердов сколько передали, штук пять?