Российский МиГ-31 «прогнал» курсировавший над Чёрным морем американский беспилотник Global Hawk

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Российский МиГ-31 «прогнал» курсировавший над Чёрным морем американский беспилотник Global Hawk

Высотный перехватчик МиГ-31 ВКС РФ над нейтральными водами Черного моря встретился с американским стратегическим беспилотником RQ-4 Global Hawk. БПЛА ВВС США вел разведку побережья российского Крыма. После того как российский самолет приблизился к американскому беспилотнику, Global Hawk прекратил враждебную деятельность и вернулся на базу ВВС Сигонелла в Италии. При этом не было какого-либо физического контакта или применения вооружений.

Американские стратегические беспилотники регулярно осуществляют разведывательную деятельность в непосредственной близости от российских границ в акватории Черного моря. Помимо прочих задач Global Hawk применяются для координирования украинских ракетных атак на мирных жителей Крыма. В марте 2023 года один из таких беспилотников после встречи с российским истребителем Су-27 упал в море.



Американский стратегический беспилотник Global Hawk способен летать на высотах до 18 километров, доступных не всем самолетам, однако российский МиГ-31 как раз создан для перехватов на таких высотах.

Как отмечает Telegram-канал FighterBomber, российский перехватчик совершил два прохода, при этом Global Hawk удалось перехватить лишь со второго раза, когда МиГ-31 разогнался до 2,3 Маха. В истории мировой авиации ранее не фиксировалось случаев перехватов на таких высотах и скоростях.

Американский дрон RQ-4 оснащен радаром с синтезированной апертурой, с помощью которого он обладает возможностью собирать радиолокационные изображения местности с разрешением 1 метр. В течение одних суток работы у побережья Крыма Global Hawk может отснять объекты на площади 138 тысяч квадратных километров с расстояния 200 километров, при этом формально не входя в российское воздушное пространство.
49 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    -10
    Сегодня, 11:22
    «Российский МиГ-31 "прогнал" курсировавший над Чёрным морем американский беспилотник Global Hawk» —

    — Наконец-то ...
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +18
      Сегодня, 11:32
      — Наконец-то ...
      "
      "Наконец то" что...??? Как летали, так и будут летать пока сбивать не начнём... Они всё больше наглеют, а мы их всё испугать на расстоянии пытаемся... Пора, пора снять белые перчатки...
      1. ИванИванов Звание
        ИванИванов
        +2
        Сегодня, 11:49
        Уже не перчатки, кремлю пора менять подгузники.
      2. Пауль Зиберт Звание
        Пауль Зиберт
        +7
        Сегодня, 11:59
        Я одно понять не могу...
        А чего боимся?
        До дрожи в голосе военкоры всех мастей и военблогеры верещат мне в уши:
        НИЗЗЗЗЯ! ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ НАЧНЁТСЯ!
        Успокойтесь, болезные - Третья мировая уже идёт!
        Тут вопрос в другом - имеем мы волю эту войну выиграть или нет?!..
        Негодяи корректируют свои ракеты и беспилотики с помощью этих дронов!
        Убивают мирных жителей в Крыму , Севастополе, Белгороде, на Донбассе!
        Наших мирных жителей!
        А мы боимся беспилотную xpeнь на дно отправить?!!
        Выдумываем хитрые схемы как напугать их операторов дронов?
        Пиндocы что, ядерную войну из-за "Риппера" развяжут?
        Печально всё это, господа...
        До сблёву...
        1. Lev_Russia Звание
          Lev_Russia
          +2
          Сегодня, 12:40
          Согласен с каждым словом!!! hi
        2. LIONnvrsk Звание
          LIONnvrsk
          0
          Сегодня, 12:47
          Цитата: Пауль Зиберт
          Печально всё это, господа...
          До сблёву...

          Вроде правильно всё.... Но практически одни эмоции!
          Голые эмоции, без выверенного, трезвого и взвешенного решения ничего хорошего в нашей ситуации не дадут! hi
    2. Монтесума Звание
      Монтесума
      +5
      Сегодня, 11:49
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      «Российский МиГ-31 "прогнал" курсировавший над Чёрным морем американский беспилотник Global Hawk» —

      — Наконец-то ...

      Послесловие от FighterBomber:
      Это первый подобный случай в истории авиации, насколько мне известно. На таких высотах и скоростях никто, никого, никогда не "встречал".
      МиГ-31 был выбран, как единственный самолёт, который может выполнить эту задачу из всего парка стоящего на вооружении ВКС на такой высоте.
      Летчик и штурман МиГ-31 получили по "Ордену Мужества".

      Экипажи готовятся к новым "встречам".

      За "просто пролетел рядом" ордена не дают, значит не зря в своём первом сообщении FighterBomber упомянул про "повышенную турбулентность в Чёрном море". Понятие "спутная струя" очень даже знакомо всем, кто интересуется авиацией. Это моё личное предположение.
      P.S. ТГ-канал FighterBomber за два года моего знакомства с ним не соврал ни разу.
      1. andranick Звание
        andranick
        +2
        Сегодня, 11:55
        Цитата: Монтесума
        FighterBomber за два года моего знакомства с ним не соврал ни разу

        Щас тебе за это "дочери офицеров" накидают минусов
        1. Монтесума Звание
          Монтесума
          +3
          Сегодня, 12:01
          Цитата: andranick
          Цитата: Монтесума
          FighterBomber за два года моего знакомства с ним не соврал ни разу

          Щас тебе за это "дочери офицеров" накидают минусов

          Уважаемый Андрей, может ли это нас удивить или огорчить? На ВО такое частенько происходит, пусть ставят, мне как-то фиолетово. hi
          1. andranick Звание
            andranick
            +3
            Сегодня, 12:07
            Да, пофиг на это. Никогда на минусаторов на ВО не обращал внимания, слишком много тут развелось "дочерей офицеров" и шапочно-закидывательных воинов drinks
      2. LIONnvrsk Звание
        LIONnvrsk
        0
        Сегодня, 12:37
        Цитата: Монтесума
        ТГ-канал FighterBomber за два года моего знакомства с ним не соврал ни разу.

        Было однажды. Он потом приносил свои извинения. История про якобы нападение на гражданке на офицера участника СВО и его пропажу.
        Это, кстати, тоже характеризует FB, как адекватного.
    3. Влад2012 Звание
      Влад2012
      0
      Сегодня, 11:50
      Тут уж скорее с конца, на конец.
    4. barclay Звание
      barclay
      0
      Сегодня, 12:41
      Не перестаю удивляться нашей беззубости и безинициативности. Что мешало это делать раньше? Наверное боязнь потерять образ кота Леопольда...
  2. Дедок Звание
    Дедок
    +5
    Сегодня, 11:23
    Как отмечает Telegram-канал FighterBomber, российский перехватчик совершил два прохода, при этом Global Hawk удалось перехватить лишь со второго раза, когда МиГ-31 разогнался до 2,3 Маха. В истории мировой авиации ранее не фиксировалось случаев перехватов на таких высотах и скоростях.

    это официальный ответ по поводу того, что перепечатывали несколько дней назад?
    а почему до этого (идет третий год СВО) нельзя этого было делать? - топливо экономим?
    а почему .... и т.д.
  3. Лешак Звание
    Лешак
    +4
    Сегодня, 11:23
    Жаль что не приземлили, а только напугали.
    Хоть и понимаю - нейтральное воздушное пространство, но всё таки жаль что не упал RQ-4 Global Hawk.
  4. Джексон Звание
    Джексон
    +5
    Сегодня, 11:24
    На большее нас не хватило? Как ушёл этот Хавк на базу, так и вернулся спустя время..
  5. poquello Звание
    poquello
    +2
    Сегодня, 11:25
    "формально не входя в российское воздушное пространство."
    расширять надо российское воздушное пространство ввиду террористической угрозы
  6. Nexcom Звание
    Nexcom
    +8
    Сегодня, 11:25
    RQ-4A RQ-4B
    Длина 13,53 м 14,50 м
    Размах крыла 35,42 м 39,89 м
    Площадь крыла 50,10 м²
    Удлинение крыла 25,04
    Удельная нагрузка на крыло 232 kg/m²
    Высота 4,63 м 4,63 м
    Собственный вес 5148 кг 6781 кг
    Взлётный вес 12133 кг 14628 кг
    Объём топливного бака 6985 л 7847 л
    Максимальная скорость 837 км/ч 637 км/ч
    Потолок 16811 м 16811 м
    Радиус действия приблизительно 5500 км с 24-часовым пребыванием в зоне назначения
    Максимальная продолжительность полёта 36 ч
    Дальность 25015 км 22780 км
    Полезная нагрузка 907 кг 1360 кг

    И как это наш МиГ смог его перехватить только тогда когда разогнался до 2.3 М ????
    (как в статье написано). У амера ж скорости то какие....
    1. LiSiCyn Звание
      LiSiCyn
      0
      Сегодня, 11:36
      Статья "срисована" у ФБ, а так как бьютиблогер любит писать с не домолвками и без "разжевывания", то получилось так... wink
      Первый проход на меньшей скорости результата не дал.
      1. LIONnvrsk Звание
        LIONnvrsk
        0
        Сегодня, 12:32
        Цитата: LiSiCyn
        Первый проход на меньшей скорости результата не дал.

        Всё верно, меньшая скорость не дала создать чувствительную для Хока турбулентность. А значит нужно совсем ближе подходить и вираж какой-нибудь рядом делать, как с Рипером было, или же скорость увеличивать. Безопаснее для МиГа скорость изменить.
    2. Deadушка Звание
      Deadушка
      +7
      Сегодня, 11:40
      Дети стали писать статьи и для "минобороны"... это печально (рукалицо).
      Статья напоминает: "на хромой блохе с того берега моря, которое зайцу не перелететь, орлу не перебежать, хоть море не море, а так, лужа посреди города, где тень от блохи на зайца упала и насмерть убила, а из шкуры зайца тулуп вышел и пошёл куда глаза глядят, а тут заяц ка-ак прыгнет!.."
    3. KCA Звание
      KCA
      +1
      Сегодня, 12:04
      Они разве с одного аэродрома летели? Время на обнаружение, на взлёт не надо? у МиГа есть устройство телепортации? Даже с полной боевой готовности надо запустить двигатели, прогреть, взлететь, ну и догнать, на 2.3М МиГ не с места стартует
    4. Тополь Звание
      Тополь
      +1
      Сегодня, 12:09
      как это наш МиГ смог его перехватить только тогда когда разогнался до 2.3 М ????
      Видимо, перехватить - это подразумевает создать какие-либо препятствия в выполнении задачи. Так что, наверное, только на такой скорости струя от МиГа помешала Хавку.
    5. N-W Звание
      N-W
      0
      Сегодня, 12:14
      У амера ж скорости то какие....

      Возможно, более чем трёхкратное превышение в скорости формирует более эффективную "спутную струю". Впрочем, эффект Бернулли также никто не отменял.
  7. LiSiCyn Звание
    LiSiCyn
    +2
    Сегодня, 11:27
    В статье допущена не точность. RQ-4 в Чёрное море не падал, в отличии от МQ-9 Рипер.
  8. Goscha Звание
    Goscha
    +3
    Сегодня, 11:27
    А вот жаль что не было контакта, искренне жаль. С вражескими беспилотниками надо контактировать и контактировать, Путин же сказал, если есть угроза - бей первым! Чё не бьём?
    1. Юрий77 Звание
      Юрий77
      +1
      Сегодня, 12:13
      В том то и дело, что в приказе экипажу Мига была задача уронить (или вынудить покинуть район) БПЛА, не применяя штатное вооружение при отсутствии непосредственной угрозы! А её и не было! Экипаж был вынужден решать нетривиальную задачу - путём маневрирования на свехзвуке около дозвуковой цели, добиться её попадания в спутный след!
      Я уверен что экипаж был бы просто счастлив не получать "мужика" за такой риск для себя, а получить приказ типа - выдвинуться в район барражирования БПЛА, установить зрительный контакт с целью, убедиться что это именно тот самый БПЛА, а не гражданский самолёт с изменённым транспондером, применить штатное вооружение на поражение и вернуться на аэродром базирования!
      1. faiver Звание
        faiver
        0
        Сегодня, 12:25
        а не гражданский самолёт с изменённым транспондером
        - на высоте 18км? recourse
  9. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    -1
    Сегодня, 11:27
    Почему бы его было не облить керосином, а затем тепловые ловушки в него отстрелить
  10. RuAbel Звание
    RuAbel
    +2
    Сегодня, 11:30
    Не очень понятно, зачем надо было так разгоняться и в чём заключался перехват со второго раза, если "После того как российский самолет приблизился к американскому беспилотнику, Global Hawk прекратил враждебную деятельность и вернулся на базу"
    Поясните, кто в курсе, пжлста!
    1. Задира Звание
      Задира
      +5
      Сегодня, 11:41
      Поясните, кто в курсе, пжлста!

      Что тут пояснять. Статья написана деревянным языком современной российской молодежежурналистики, что является следствием дичайшей неграмотности и скудного словарного запаса
  11. Tima62 Звание
    Tima62
    -1
    Сегодня, 11:43
    [quote]российский перехватчик совершил два прохода, при этом Global Hawk удалось перехватить лишь со второго раза, когда МиГ-31 разогнался до 2,3 Маха./quote]
    Что такое воздушный перехват -Перехват — в авиации приближение воздушного судна ПВО (самолета-перехватчика) к воздушному судну-нарушителю с целью его опознания, указания его экипажу на нарушение (википедия).
    Получается - перехватчик, выйдя в район по наводке с земли, смог обнаружить цель своими средствами только со второго прохода?
    1. andranick Звание
      andranick
      +2
      Сегодня, 12:00
      получается, сначала скорости не хватило "затурбулентить". Во второй раз, на 2.3М, хватило
    2. RuAbel Звание
      RuAbel
      0
      Сегодня, 12:05
      "смог обнаружить цель своими средствами только со второго прохода?"
      А вот это хороший вопрос!
    3. KCA Звание
      KCA
      0
      Сегодня, 12:07
      Или первый раз пролетел мимо, догонял на 2.3М, а тот летел на 0,5М, в нейтральных водах как-то непринято ракеты пускать, пугал просто, а 30+ лямов долларов терять у США, всё-таки, мало желания, оказать сопротивление МиГу хок не может нивкак
    4. Fitter65 Звание
      Fitter65
      0
      Сегодня, 12:25
      Цитата: Tima62
      Получается - перехватчик, выйдя в район по наводке с земли, смог обнаружить цель своими средствами только со второго прохода?

      Получается- что подошёл, развернулся... и преодолел звуковой барьер рядом с Глобальным ястребом, после чего тот поковылял к себе. Вы ,надеюсь иногда , слышали последствия преодоления самолётом звукового барьера? А теперь представьте что будет с тем кто находится в непосредственной близости....
  12. Влад2012 Звание
    Влад2012
    -2
    Сегодня, 11:49
    Ради хайпа и новых подписчиков можно и не такую историю придумать. Хотя может быть это и заказанной вброс.
  13. g_ae Звание
    g_ae
    +3
    Сегодня, 11:50
    "Прогнал"! Не позорились бы такое писать. Прям боюсь-боюсь-боюсь! Детский сад.
  14. Сергей_С0710 Звание
    Сергей_С0710
    +3
    Сегодня, 11:53
    А шуму то было...
    Какая то политическая импотенция
  15. народник Звание
    народник
    0
    Сегодня, 11:55
    Топить надо гадов в море. А как сбивать - дело десятое. negative
  16. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    0
    Сегодня, 11:57
    Почему ДО этого "не прогонял"?
    Видимо, не разрешали.
    Каждому мужчине присуще чувство ритма. Ему нужно только разрешить. (стар.жен.мудрость)
  17. Бывший солдат Звание
    Бывший солдат
    0
    Сегодня, 11:58
    Global Hawk может отснять объекты на площади 138 тысяч квадратных километров с расстояния 200 километров, при этом формально не входя в российское воздушное пространство.


    Расстояние между южной границей Крыма и северным побережьем Турции 270 км. Т.е. этот ХАВК может вести разведку не уходя далеко от турецкого берега. Как же его там сбивать?
    1. andranick Звание
      andranick
      0
      Сегодня, 12:25
      Так ему ж не только наше побережье нужно. А вглубь территории заглянуть?
  18. VLAD-96 Звание
    VLAD-96
    +1
    Сегодня, 12:07
    Лажа какая то! В свете последних событий, у нашего наиверховнейшего я думал хотя бы перепелиные, а сейчас вывод напрашивается что вообще отсутствуют!
  19. Бускан Звание
    Бускан
    -1
    Сегодня, 12:17
    Хотел бы добавить, что в России МИГ 31 не производятся, их осталось мало, ресурс двигателя (да и планера) лучше беречь, а не использовать для PR акций.
  20. Oldi Звание
    Oldi
    +1
    Сегодня, 12:19
    Если ссыкотно первыми - можно создать прецедент! Запустить дрон разведчик у границ США, пусть полетает, поснимает, естественно те то долго терпеть не станут и собьют, вот и пожалуйста - РФ на полном праве может начать валить американские БПЛА у своих границ.
  21. Fitter65 Звание
    Fitter65
    0
    Сегодня, 12:21
    Global Hawk удалось перехватить лишь со второго раза, когда МиГ-31 разогнался до 2,3 Маха.
    Скажем просто- преодолел звуковой барьер рядом с дозвуковым аппаратом. Из-за чего тот и вынужден был убраться.Жалко что не развалился. А так бабах однозначно хороший был.
  22. С.З. Звание
    С.З.
    0
    Сегодня, 12:35
    Достоверность сообщения сомнительна.
  23. A17ttt
    A17ttt
    0
    Сегодня, 12:38
    рано или поздно, такие полеты обернутся плачевно.
    просто всю эту пакость будут использовать как приманку.

    нужно объективно в связи с проведением военных действий - вводить бес полетную зону над Черным морем и в ряде других мест, для средств НЕГРАЖДАНСКОЙ авиации и двойного назначения. После чего аккурат снимать - удостоверившись в выбранной мишени.