Российский МиГ-31 «прогнал» курсировавший над Чёрным морем американский беспилотник Global Hawk
Высотный перехватчик МиГ-31 ВКС РФ над нейтральными водами Черного моря встретился с американским стратегическим беспилотником RQ-4 Global Hawk. БПЛА ВВС США вел разведку побережья российского Крыма. После того как российский самолет приблизился к американскому беспилотнику, Global Hawk прекратил враждебную деятельность и вернулся на базу ВВС Сигонелла в Италии. При этом не было какого-либо физического контакта или применения вооружений.
Американские стратегические беспилотники регулярно осуществляют разведывательную деятельность в непосредственной близости от российских границ в акватории Черного моря. Помимо прочих задач Global Hawk применяются для координирования украинских ракетных атак на мирных жителей Крыма. В марте 2023 года один из таких беспилотников после встречи с российским истребителем Су-27 упал в море.
Американский стратегический беспилотник Global Hawk способен летать на высотах до 18 километров, доступных не всем самолетам, однако российский МиГ-31 как раз создан для перехватов на таких высотах.
Как отмечает Telegram-канал FighterBomber, российский перехватчик совершил два прохода, при этом Global Hawk удалось перехватить лишь со второго раза, когда МиГ-31 разогнался до 2,3 Маха. В истории мировой авиации ранее не фиксировалось случаев перехватов на таких высотах и скоростях.
Американский дрон RQ-4 оснащен радаром с синтезированной апертурой, с помощью которого он обладает возможностью собирать радиолокационные изображения местности с разрешением 1 метр. В течение одних суток работы у побережья Крыма Global Hawk может отснять объекты на площади 138 тысяч квадратных километров с расстояния 200 километров, при этом формально не входя в российское воздушное пространство.
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