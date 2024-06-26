Украинское издание: Минобороны закупило армейские фляги для ВСУ по цене, завышенной втрое

На Украине продолжаются скандалы вокруг Минобороны, которое часто оказывается в центре внимания из-за «странных» расходов бюджетных средств.Как сообщает украинское издание «Политика страны» со ссылкой на независимый антикоррупционный центр NGL.media, на этот раз оборонное ведомство почему-то втридорога закупило пластиковые армейские фляги для бойцов ВСУ.По данным издания, Минобороны затратило около 54 миллионов гривен (более 1, 3 млн долларов) на приобретение 153 тыс. армейских фляг. При этом одна литровая фляга стоила бюджету 355 гривен, тогда как подобные фляги американского производства оцениваются лишь в 120 гривен, а менее дешевые аналоги вообще в 72 гривны, отмечает «Политика страны».«Дорогими» закупками занимался «Государственный оператор тыла» - агентство, подведомственное Минобороны, которое было создано в декабре прошлого года специально для облесения тыловых потребностей Вооруженных сил Украины.Агентство провело в 2024 году несколько раз тендеры на поставку фляг и выбрало компанию «Колтрейн», которая, в отличие от других участников тендеров, предлагала цену в несколько раз выше. По оценкам экспертов, в итоге посредники заработают на этой сделке 12-15 млн гривен.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»