Украинское издание: Минобороны закупило армейские фляги для ВСУ по цене, завышенной втрое

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Украинское издание: Минобороны закупило армейские фляги для ВСУ по цене, завышенной втрое

На Украине продолжаются скандалы вокруг Минобороны, которое часто оказывается в центре внимания из-за «странных» расходов бюджетных средств.

Как сообщает украинское издание «Политика страны» со ссылкой на независимый антикоррупционный центр NGL.media, на этот раз оборонное ведомство почему-то втридорога закупило пластиковые армейские фляги для бойцов ВСУ.



По данным издания, Минобороны затратило около 54 миллионов гривен (более 1, 3 млн долларов) на приобретение 153 тыс. армейских фляг. При этом одна литровая фляга стоила бюджету 355 гривен, тогда как подобные фляги американского производства оцениваются лишь в 120 гривен, а менее дешевые аналоги вообще в 72 гривны, отмечает «Политика страны».

«Дорогими» закупками занимался «Государственный оператор тыла» - агентство, подведомственное Минобороны, которое было создано в декабре прошлого года специально для облесения тыловых потребностей Вооруженных сил Украины.

Агентство провело в 2024 году несколько раз тендеры на поставку фляг и выбрало компанию «Колтрейн», которая, в отличие от других участников тендеров, предлагала цену в несколько раз выше. По оценкам экспертов, в итоге посредники заработают на этой сделке 12-15 млн гривен.
13 комментариев
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  1. Voronezh Звание
    Voronezh
    +7
    Сегодня, 11:30
    Ага, смешно. Вы наши цены на закупки для МО и по госконтрактам опубликуйте, вот тогда и посмеемся
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +1
      Сегодня, 11:41
      А вдруг эти фляги сам митрополит ПЦУ Епифаний осветил слюной Зеленского обрызгав... Тогда не жалко и по 500-т за флягу заплатить... lol
  2. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    +8
    Сегодня, 11:32
    Детский сад. У нас зам министра обороны " закупил" для себя 22 машины и поместье. Причем,по приемлимой цене.
    1. Trapp1st Звание
      Trapp1st
      -2
      Сегодня, 11:33
      У нас зам министра обороны " закупил" для себя 22 машины и поместье. Причем,по приемлимой цене.
      Военная хитрость, ГШ по тихонько меняет дислокацию на Лефортово.
  3. APASUS Звание
    APASUS
    +3
    Сегодня, 11:34
    Не воровали ни разу и тут вдруг такой косяк . Ну надо же
    1. Trapp1st Звание
      Trapp1st
      -1
      Сегодня, 11:36
      Не воровали ни разу и тут вдруг такой косяк . Ну надо же
      Да и пес с ними, главное что у нас такого не было, нет и быть не может.
      1. APASUS Звание
        APASUS
        +5
        Сегодня, 11:39
        Цитата: Trapp1st
        Да и пес с ними, главное что у нас такого не было, нет и быть не может.

        Вы думаете Иванова сняли ,за то что он на бутербродах экономил, на дом в 1000 м2
        1. Trapp1st Звание
          Trapp1st
          +3
          Сегодня, 11:40
          Вы посмотрите на светлые лица наших руководителей, не могут они воровать! Все заработали.
          1. APASUS Звание
            APASUS
            +3
            Сегодня, 11:41
            Цитата: Trapp1st
            не могут они воровать! Все заработали.

            Я так и думал
  4. Жнец Звание
    Жнец
    +4
    Сегодня, 11:45
    Наша школа, тут мы точно одной братской крови...
  5. Роман_ Звание
    Роман_
    +1
    Сегодня, 11:52
    Зенит арена - стоимость стадиона возросла с 6,7 миллиардов рублей до 43,8 миллиардов рублей. И ни кто не сел, а тут всего в три раза...
  6. Яро Полк Звание
    Яро Полк
    0
    Сегодня, 12:03
    ну..она же сделана в самой АМЕРИКЕ...быдло-пипл поверит думали..проверять не станет
  7. solar Звание
    solar
    0
    Сегодня, 12:32
    По данным издания, Минобороны затратило около 54 миллионов гривен (более 1, 3 млн долларов) на приобретение 153 тыс. армейских фляг. При этом одна литровая фляга стоила бюджету 355 гривен, тогда как подобные фляги американского производства оцениваются лишь в 120 гривен, а менее дешевые аналоги вообще в 72 гривны, отмечает «Политика страны».

    21 век на дворе, проверить просто. Простой поиск в интернете дает результат- оригинальная американская армейская фляга, цена на Украине 460-570 гривен (11-13 долларов). 120 гривен- это фляга местного производства для туристов.
    120 гривен- это приблизительно 3 доллара. Автор и вправду верит, что оригинальная американская армейская фляга может стоить 3 доллара?