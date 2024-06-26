Глава КС РФ Зорькин: Возвращение смертной казни в России при действующей Конституции невозможно

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Глава КС РФ Зорькин: Возвращение смертной казни в России при действующей Конституции невозможно

Возвращение смертной казни в России в рамках действующей Конституции невозможно, об этом в своем докладе указал председатель КС России Валерий Зорькин.

Конституционный суд России убежден в недопустимости возвращения смертной казни при действующей на сегодняшний день Конституции. Как ранее заявлял Зорькин, текст Конституции построен так, что внесение изменений касательно смертной казни приведет к принятию нового основного закона государства.



Мера ограничения прав не является константной величиной. Как угрозы, против которых направлены эти меры, «подвижны», столь же «подвижными» могут быть и меры, направленные на противодействие им, а как следствие — и их конституционная оценка. (...) Но есть и пределы такой «подвижности». Для Конституционного суда одним из таковых является уверенность в недопустимости возобновления назначения и применения смертной казни в рамках действующей Конституции

— говорится в докладе.

Ранее председатель КС Валерий Зорькин уже заявлял, что возвращение смертной казни в России возможно только через изменение Конституции. В то же время власти страны против возвращения смертной казни. Напомним, что с 1997 года в России действует мораторий на смертную казнь, а выход России из Совета Европы его не отменяет.

Стоит отметить, что вопрос возвращения смертной казни периодически поднимается в России, в том числе и политиками, но до сих пор однозначного ответа на вопрос о необходимости возвращения смертной казни не получено.
54 комментария
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  1. Trapp1st Звание
    Trapp1st
    +9
    Сегодня, 11:25
    что возвращение смертной казни в России возможно только через изменение Конституции
    laughing Надо обнуляться)) А что делать)
    1. poquello Звание
      poquello
      0
      Сегодня, 11:33
      проблема в общем одна - нельзя заочно приговорить к смертной казни, но можно ликвидировать как угрозу совершения нового преступления
    2. Голландец Михель Звание
      Голландец Михель
      +1
      Сегодня, 11:48
      Надо обнуляться)) А что делать)
      Ещё рано. Лет через девять wink
    3. Оби Ван Кеноби Звание
      Оби Ван Кеноби
      +3
      Сегодня, 12:11
      Не нужно обнуляться. Зорькин недоговаривает.
      При существующем государственном строе смерная казнь невозможна. Потому что нужно переписывать уголовный кодекс. А значит воров-олигархов, министров, губернаторов, мэров, детей этих чиновников и прочих упырей ставить к стенке.
      Это, как Вы понимаете, противоречит капиталистическому строю в России, а значит и их существованию.
      Вы ещё про конфискацию имущества вспомните.
      1. Trapp1st Звание
        Trapp1st
        +4
        Сегодня, 12:13
        А значит воров-олигархов, министров, губернаторов, мэров, детей этих чиновников и прочих упырей ставить к стенке.
        laughing Как Вы думаете кто быстрее встанет к стенке воровы-олигархи, министры, губернаторы, мэры, дети этих чиновников или тот кто будет их дискредитировать))
      2. hhurik Звание
        hhurik
        -1
        Сегодня, 12:24
        Вы кодекс-то этот (УК РФ) - читали? laughing Там все солнечно с этим, ничего переписывать не надо.
        https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/adad84c3db53a9f9b7baf3187fc7ad830785dc4f/
        И с Конституцией - все хорошо.
        https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/cfd4c7fbccee877fc92795ed610afe6ed05de7c8/

        Так что Зорькин высказывает свое личное мнение, противоречащее воле основного источника права - народа России. Ибо Конституция выше всего, поскольку принята на всеобщем референдуме. Переписать надо штатку КС - засиделся старичок, пора на покой. А то помрет как Лебедев на посту, это же какой-то позор будет очередной в духе "гонки на катафалках".
      3. AdAstra Звание
        AdAstra
        0
        Сегодня, 12:28
        Кодекс не нужно переписывать.
    4. ABC-schütze Звание
      ABC-schütze
      0
      Сегодня, 12:56
      Действующий УК России такую "меру" предусматривает?.. Да, - предусматривает...

      Конституция России (т.н. "новая") действует АЖ с 1994-го года. КС России и Зорькин, в частности, ХОТЬ РАЗ, перед Федеральным Собранием вопрос о "несоответствии" ДЕЙСТВУЮЩЕГО УК России "по этой части" и необходимости изменения УК России ставил?.. Нет, не ставил...

      Значит, ИМЕННО в ПРАВОВОМ плане, "высшая мера" в России, как мера наказания, возможна и СЕЙЧАС...

      А текущее "трактовочное" многословие Зорькина, это не более чем, попытка, "полит корректно" (т.е. усидЯ на "двух стульях" и задним числом) "пить боржоми"...
  2. 75Сергей Звание
    75Сергей
    +5
    Сегодня, 11:31
    Ну тут не только смертной казни, тут и народу управлять....
    Давайте скажем прямо, творчество госдепа США, отсюда делаем выводы.
  3. invisible_man Звание
    invisible_man
    +11
    Сегодня, 11:31
    У нас действует Конституция?
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      +9
      Сегодня, 11:53
      Когда надо да, когда надо нет. Менять её нельзя, но можно. Вспомните слова президента за всё его правление.
    2. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +6
      Сегодня, 12:16
      Действует.Как дышло.. yes
  4. Pharmacist Звание
    Pharmacist
    0
    Сегодня, 11:31
    Нельзя прямолинейно, сделайте обходным путём - введите десять лет каторги на урановых рудниках. По факту и года не понадобится.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +3
      Сегодня, 11:40
      Низзя, а вдруг их самих так посодют ??
    2. invisible_man Звание
      invisible_man
      +3
      Сегодня, 11:40
      Наслушались сказок? Природный уран - это руда с низкой, фоновой радиоактивностью. Она абсолютно безопасна. Чтобы использовать уран по назначению, его надо обогащать.
    3. Enceladus Звание
      Enceladus
      +3
      Сегодня, 12:04
      Да нет никаких урановых рудников давно, уран уже десятки лет добывают выщелачиванием (вернее серной кислотой слабым раствором вымывают... не помню честно как это называется) потом эта жижа поступает на переработку , выделение окисей урана и далее на обогащение... Чистота на предприятии стерильная, фон меньше чем в москве и тем более возле гранитовых монументов и прочих достопримечательностей.
      З.Ы. На каналиле химия просто на ютупе посмотрите... там парень ездил на предприятие по обогощению и полностью расжовано по всем технологическим процессам, что и как. good
      1. Pharmacist Звание
        Pharmacist
        0
        Сегодня, 12:12
        Я смотрю, у нас тут форум геологов начался. Не надо так буквально воспринимать моё сообщение. Хотя уран фактически малорадиоактивен, зато содержащие его руды содержат полоний и пр., так что фонят будь здоров. Есть производство лития, кадмия и прочих токсичных металлов, куда можно отправить таких осуждённых деятелей искупать вину перед страной.
        1. Enceladus Звание
          Enceladus
          +2
          Сегодня, 12:21
          Цитата: Pharmacist
          Я смотрю, у нас тут форум геологов начался

          laughing Вы сделали мой обед good drinks hi

          Полоний вообще не стабилен - почти все изотопы, а их несколько десятков распадаются очень быстро. Из самых стабильных только 208 и 209 2,5 года и там что-то за сотню. И то последний помоему нейтрон испускает 1 и электронное нейтрино. Так что о каких то существенных дозах говорить не приходится... Более короткоживущие, которые применяют для отравления и т.п. - вырабатываются на реакторах и живут не более пары десятков дней.
          Полоний опасен именно альфа излучением (все изотопы по сути на 99% именно альфа) Для человека "снаружи" не опасен, от альфа даже кожа защищает, не говоря что они пару см воздуха пролетают и тормозятся даже папиросной бумагой, но при принятии внутрь уже поражает органы. Тут усе... feel
          1. invisible_man Звание
            invisible_man
            +2
            Сегодня, 12:26
            Ваш оппонент учится пользоваться поисковиками, не судите его строго :)
    4. свой1970 Звание
      свой1970
      0
      Сегодня, 12:33
      Нельзя прямолинейно, сделайте обходным путём - введите десять лет каторги на урановых рудниках. По факту и года не понадобится.
      Как достали уже эти ясельные сказки про урановые рудники..
      Там фон такой же как в обычных шахтах, а при СССР ещё и зп больше была- за важность добычи
  5. 16112014nk Звание
    16112014nk
    +11
    Сегодня, 11:32
    А если Терешкова попросит отменить мораторий ?
  6. Пауль Зиберт Звание
    Пауль Зиберт
    +8
    Сегодня, 11:40
    Ничего не понимаю...
    До Зорькина и при этой же Конституции - смертная казнь в нашей стране действовала!
    А сейчас - нет...
    Может - дело в самом Зорькине?
    Засиделся дедушка на злачном месте...
    Ни ответственности, ни обратной связи с народом...
    Так недолго и крышей поехать...
    Трактовать эту самую Конституцию как колоду карт Таро - с утра так, а к вечеру - этак!
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +6
      Сегодня, 11:46
      Цитата: Пауль Зиберт
      До Зорькина и при этой же Конституции - смертная казнь в нашей стране действовала!

      И ВМН не отменена, лишь наложен мораторий. Так не будет нарушение Конституции, если снять мораторий.
  7. Сергей_С0710 Звание
    Сергей_С0710
    +13
    Сегодня, 11:41
    Что за бред ?!
    "Статья 20 Конституции.
    1. Каждый имеет право на жизнь.
    2. Смертная казнь впредь до ее отмены может устанавливаться федеральным законом в качестве исключительной меры наказания за особо тяжкие преступления против жизни при предоставлении обвиняемому права на рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей."
    О чем вообще говорит Зорькин?
    Он видимо читает и анализирует совершенно другой текст...
    Совершенно очевидно, что действующая редакция данной статьи четко определяет как возможность назначения смертной казни, так и ее применение.
    1. AlexGa Звание
      AlexGa
      +5
      Сегодня, 11:52
      "Статья 20 Конституции....

      С языка сняли. Нет прямого запрета на применение смертной казни в Конституции. Думаю, что здесь другое. Просто Зорькин, будучи в Конституционном суде, считает своим главным достижением мораторий на применение смертной казни. Дедушка оторвался от реалий современной жизни.
      1. A17ttt
        A17ttt
        +2
        Сегодня, 12:24
        просто давно дедушку не кипятили и не гладили, запитавшись от розетки.

        ответственность - нулевая.
        ну сдвинут со стула, так пенсии и выслуги уже хватит - на пожить.
        возможно еще найдутся те, кто захочет пристроить его трактовки в головы студентам - взяв на чтение курсов.

        может кто-то даст справочку, когда были Конституционные суды и по каким делам.
    2. invisible_man Звание
      invisible_man
      +1
      Сегодня, 11:52
      Никакой не бред. Обратите внимание на строку "впредь до ее отмены". Невозможность возобновления смертной казни КС признал в 2009 году. С этого момента официально считается, что она отменена.
      1. AlexGa Звание
        AlexGa
        +4
        Сегодня, 11:56
        Никакой не бред. Обратите внимание на строку "впредь до ее отмены".

        Коллега, Вы не правы, это очень свободная трактовка, из серии "следует полагать". Основной Закон, да и любой Закон, пишется так, чтобы не допускать его двойной трактовки.
      2. Сергей_С0710 Звание
        Сергей_С0710
        +4
        Сегодня, 12:06
        Отнюдь!
        Определение КС РФ о невозможности возобновления смертной казни формально не является ОТМЕНОЙ - если уж говорить о формализме (как это делает Зорькин).
        Более того - механизм ОТМЕНЫ смертной казни ни в Конституции, ни в ином нпа не прописан!
        КС РФ вправе лишь толковать нормы Конституции.
        В 2009 году дали толкование о том, что возобновлять ее нет возможности; сейчас также могут новым Определением зафиксировать, что есть возможность возобновления!
        Относительно изменения позиции КС РФ по отдельным вопросам - яркий пример со статусом Конституции относительно ее применения в отношении норм международного права.
        Нормы Конституции не помешали КС РФ зафиксировать высшую силу Конституции относительно применения норм международного права (КС это решил тогда, когда для этого возникла политическая целесообразность).
        Так что все эти рассуждения про формализм от лукавого - просто на самом верху не желают, а позиция озвучивается через соответствующего чиновника.
        1. invisible_man Звание
          invisible_man
          -1
          Сегодня, 12:24
          Вам так не терпится кого-нибудь убить?
          1. Сергей_С0710 Звание
            Сергей_С0710
            0
            Сегодня, 12:28
            Нет - мне просто ненавистно политическое вранье
      3. Сергей_С0710 Звание
        Сергей_С0710
        +3
        Сегодня, 12:26
        И кстати, давайте непосредственно посмотрим что написано в том злосчастном Определении КС РФ от 2009 года.

        "1. Положения пункта 5 резолютивной части Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 2 февраля 1999 года N 3-П в системе действующего правового регулирования, на основе которого в результате длительного моратория на применение смертной казни сформировались устойчивые гарантии права человека не быть подвергнутым смертной казни и сложился конституционно-правовой режим, в рамках которого - с учетом международно-правовой тенденции и обязательств, взятых на себя Российской Федерацией, - происходит необратимый процесс, направленный на отмену смертной казни, как исключительной меры наказания, носящей временный характер ("впредь до ее отмены") и допускаемой лишь в течение определенного переходного периода, т.е. на реализацию цели, закрепленной статьей 20 (часть 2) Конституции Российской Федерации, означают, что исполнение данного Постановления в части, касающейся введения суда с участием присяжных заседателей на всей территории Российской Федерации, не открывает возможность применения смертной казни, в том числе по обвинительному приговору, вынесенному на основании вердикта присяжных заседателей."

        Итак, весь посыл заключается в прямой привязке невозможности применения смертной казни (фактический мораторий но не ОТМЕНА) к МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ ТЕНДЕНЦИИ и взятых РФ на себя МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫХ обязательствах!
        В этом и суть - МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВАЯ ТЕНДЕНЦИЯ и взятые РФ на себя МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ обязательства ИЗМЕНИЛИСЬ.
        Следовательно, есть основания для изменения позиции КС РФ по этому вопросу.
        Более того, само определение КС имеет и особую позицию одного из судей, который вообще был не согласен с большинством.
        Вот на это можно смело ссылаться, если есть желание возобновить действие нормы о смертной казне. Была бы политическая воля.
      4. Василий_Островский Звание
        Василий_Островский
        0
        Сегодня, 12:34
        Коллега, Вы заблуждаетесь.
        Речь о "возобновлении", что есть совсем не "отмена".
        Терминология в праве - очень важная вещь...
    3. DenVB Звание
      DenVB
      +2
      Сегодня, 12:15
      Цитата: Сергей_С0710
      О чем вообще говорит Зорькин?
      Он видимо читает и анализирует совершенно другой текст...

      Зорькин, в связи с возрастом, никакие тексты уже не читает. Он явно полагает, что его мнение - и есть Конституция.

      Поэтому его слова надо переводить на русский язык так: "Пока я жив и сижу в этом кресле, возвращение смертной казни в России невозможно".

      А нам надо над его словами задуматься и сделать неизбежный вывод.
  8. russ71 Звание
    russ71
    +8
    Сегодня, 11:47
    Ну а в чем проблема поменять или дополнить Конституцию???
    Нынешний Президент у власти благодаря этим изменениям... или это другое?!
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      +1
      Сегодня, 12:03
      Это другое. Никто из нынешнего правящего класса не хочет остаться в истории как человек возобновивший смертную казнь в государстве. ИМХО это скорее сделают некие "неизвестные отцы" если вдруг до такого дойдёт.
  9. михаил3 Звание
    михаил3
    +3
    Сегодня, 11:50
    Обычная пустая болтовня. Взятки от либералов надо отрабатывать...
  10. ИванИванов Звание
    ИванИванов
    +2
    Сегодня, 11:50
    В период войны подобные рассуждения можно приравнять к саботажу. Значит надо менять конституцию, в чем проблема? Либо Зорькина, либо.. ясно кого. Когда требовалось переизбрать шахматиста, сработали пулей.
    Невозможность происходит из голов зорькина, гаранта и ко., которые совсем недавно одобрительно кивали друг другу, говоря о невозможности восстановления высшей меры. Все маты сложил тогда на ТВ, не помогло к сож.
  11. иван2022 Звание
    иван2022
    +5
    Сегодня, 11:54
    Сказано в Евангелии : "Человек для субботы или суббота для человека? Можно ли в субботу кого спасти или кого погубить ?"

    Государство для конституции или конституция для государства?

    Однако полагаю, что в нашем обществе при любом государстве и любой власти лучше не казнить. Это понимали и цари в 19 веке. А кого захотят - все равно того убьют есть ли закон или нет закона... Примеров за последние десятки лет-- уйма.
    1. свой1970 Звание
      свой1970
      0
      Сегодня, 12:39
      Однако полагаю, что в нашем обществе при любом государстве и любой власти лучше не казнить первый раз абсолютно согласен с вами.
      Как-то не хочется оказаться у стенки вместо Чикатило. А при нынешних условиях риск повышаеться..
  12. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    +3
    Сегодня, 11:55
    Вот... не зря на пенсию по возрасту отправляют!
    И это не из человеколюбия, а чтоб беды не наделать.
  13. DenVB Звание
    DenVB
    +1
    Сегодня, 12:01
    Напомним, что с 1997 года в России действует мораторий на смертную казнь

    Эх, всего на три года опоздали. Чикатило мог бы еще жить и жить. На радость всем юристам...
  14. Enceladus Звание
    Enceladus
    +2
    Сегодня, 12:06
    Раньше конституцию меняли как перчатки.... моратории 97 года? Да вы еще моратории 19 века соблюдайте. Во первых эта штука исключительно добровольная. Во вторых ну давайте подпишемся на мораторий против противопихотных мин и огнеметов (а уж по тосам мы впереди планеты всей). Ваще давайте все моратории на свете подпишем am
  15. faiver Звание
    faiver
    +2
    Сегодня, 12:12
    не порядок, дедушке пора на пенсию.....
  16. AdAstra Звание
    AdAstra
    +1
    Сегодня, 12:27
    Он нас всех за неграмотных дураков что ль держит?
  17. alberigo Звание
    alberigo
    +2
    Сегодня, 12:27
    Пора менять конституцию.
    1. AdAstra Звание
      AdAstra
      +2
      Сегодня, 12:34
      Пора менять председателя конституционного суда.
  18. BAI Звание
    BAI
    +1
    Сегодня, 12:40
    Мараторий ведь ввели вроде без изменения конституции. Почему обратного хода нет?
  19. Василий_Островский Звание
    Василий_Островский
    +1
    Сегодня, 12:43
    Цитата: Сергей_С0710
    в результате длительного моратория на применение смертной казни сформировались устойчивые гарантии права человека не быть подвергнутым смертной казни и сложился конституционно-правовой режим, в рамках которого - с учетом международно-правовой тенденции и обязательств, взятых на себя Российской Федерацией, - происходит необратимый процесс, направленный на отмену смертной казни, как исключительной меры наказания, носящей временный характер ("впредь до ее отмены")

    И дополню - СФОРМИРОВАЛИСЬ УСТОЙЧИВЫЕ..."
    Все течет, все изменяется...
    В этом посыле КС есть также огромная дыра - все вышесказанное о сформированном устойчивом и т.п. уже не актуально, возникли иные условия, в которых на право на жизнь покушается не только внешний враг, но и внутренний, устойчивость идеалистического взгляда на священность человеческой жизни вряд ли примут граждане РФ, живущие в Белгородской и других прифронтовых областях, а также родственники убитых и замученных укробандитами..
    Так что смертная казнь в России как мера возмездия за преступления, есть производная не права, а позиции КС в нынешнем составе...
    Такие дела: иной состав - иная трактовка.
    Может, уже пора?
  20. FoBoss_VM Звание
    FoBoss_VM
    +1
    Сегодня, 12:43
    Конечно невозможно представить что бы они отменили мораторий на вышку. КС обслуживает интересы правящих кругов и элитки. А тогда за 98% преступоений ими совершаемых таких как коррупция , предательство и госизмена это вышак. Так конечно они будут против.. Тут как в анекдоте : при поиске виновных самое главное что ? Самое главное это не выйти на самих себя . Поэтому при клане Путина отмены моратория не будет ни под каким соусом . Хотя уверен если повести референдум то 99.9% населения выскажутся за её возврат по статьям терроризм , коррупция , педофилия , убийцами рецедивистам , измена родине и предательсво это как минимум
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      +1
      Сегодня, 12:47
      Список у Вас не полный. Ещё добавить "за следственно-судебную ошибку" тоже.
  21. Василий_Островский Звание
    Василий_Островский
    0
    Сегодня, 12:49
    И Зорькин сегодня же, в этом интервью, определил:

    "Конституция России сама по себе является идеологией государства, ничего другого не требуется".

    «Моя давняя позиция, что Конституция – это и есть идеология и никакой другой не надо. <…> Я думаю, что нет смысла ничего в Конституции менять. Как только начинается смена, знаете, это приводит к большим очень последствиям», – сказал он в кулуарах конференции в Конституционном суде.

    Зорькин отметил, что в Конституции и так заложены важнейшие принципы, включая преемственность поколений, индивидуальные свободы, права человека и др. Глава КС добавил, что нужно быть «патриотом того, что заложено в Конституции».

    Смертная казнь, как одна из составных частей Конституции, при таком раскладе - совсем становится мнением КС, в отрыве от самой же Конституции.
  22. Александр Ра Звание
    Александр Ра
    +1
    Сегодня, 12:50
    «Невозможно» для здравствующих охранителей перестроек 90-х и приватизации.
  23. жарофф Звание
    жарофф
    0
    Сегодня, 12:58
    Врёт,как пишет. Где ссылка на статью Конституции о моратории на смертную казнь? Нет. Мораторий вводился другим документом,позже. Тем более мораторий временный. На самом деле,делов то,давайте проведем референдум. Вопрос простой: ''Считаете ли Вы,что надо отметить мораторий на смертную казнь?" Два варианта ответа?:"Да,считаю" и "Нет, не считаю"
    Но этого не будет