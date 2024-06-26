Глава КС РФ Зорькин: Возвращение смертной казни в России при действующей Конституции невозможно

Мера ограничения прав не является константной величиной. Как угрозы, против которых направлены эти меры, «подвижны», столь же «подвижными» могут быть и меры, направленные на противодействие им, а как следствие — и их конституционная оценка. (...) Но есть и пределы такой «подвижности». Для Конституционного суда одним из таковых является уверенность в недопустимости возобновления назначения и применения смертной казни в рамках действующей Конституции

Возвращение смертной казни в России в рамках действующей Конституции невозможно, об этом в своем докладе указал председатель КС России Валерий Зорькин.Конституционный суд России убежден в недопустимости возвращения смертной казни при действующей на сегодняшний день Конституции. Как ранее заявлял Зорькин, текст Конституции построен так, что внесение изменений касательно смертной казни приведет к принятию нового основного закона государства.— говорится в докладе.Ранее председатель КС Валерий Зорькин уже заявлял, что возвращение смертной казни в России возможно только через изменение Конституции. В то же время власти страны против возвращения смертной казни. Напомним, что с 1997 года в России действует мораторий на смертную казнь, а выход России из Совета Европы его не отменяет.Стоит отметить, что вопрос возвращения смертной казни периодически поднимается в России, в том числе и политиками, но до сих пор однозначного ответа на вопрос о необходимости возвращения смертной казни не получено.