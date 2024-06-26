«Очень похожа на советскую МТ-ЛБ»: финская компания представила прототип новой бронемашины FAMOUS

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«Очень похожа на советскую МТ-ЛБ»: финская компания представила прототип новой бронемашины FAMOUS

ЕС, пытаясь консолидировать оборонку европейских стран, финансирует ряд совместных проектов, в том числе программу FAMOUS («будущие высокомобильные перспективные бронированные системы»), предполагающую создание линейки новых бронемашин для замены устаревшего американского БТР M113.

Над проектом с предварительной стоимостью €114 млн работают компании из 9 стран (Финляндия, Бельгия, Дания, Латвия, Германия, Франция, Эстония, Греция и Испания) во главе с финской Patria. Начало возможного производства бронемашины ожидается в 2027 году. На данный момент изготовлено два прототипа, один из которых был представлен на выставке Eurosatory 2024.





FAMOUS должен прийти на замену БТР M113, который состоит на вооружении армий многих стран, и других устаревших вездеходов.

Новая бронемашина очень похожа по форме и сверхнизкому профилю на советскую конструкцию МТ-ЛБ, которая, кстати, в больших количествах использовалась в Финляндии

- говорится в издании Defensa.



FAMOUS обладает большой шириной, имеет ходовую часть с инновационной подвеской и опирается на широкие резиновые гусеницы, которые оказывают меньшее давление на грунт и позволяют эффективно передвигаться по заснеженной местности. Амфибийная конструкция позволяет машине двигаться по воде со скоростью 4 км/ч.

Впереди расположены водитель и командир; их посты оборудованы цифровыми дисплеями. Позади них находится отсек с двигателем, а далее десантное отделение на 10 мест, отличающееся просторностью.



FAMOUS весом около 15 тонн и грузоподъемностью 3,5 тонны имеет стальной корпус, на который может быть установлена навесная броня. В верхней части размещен дистанционно управляемый боевой модуль Kongsberg RS6, который снаряжен 30-мм пушкой и пулеметом 7,62x51 мм. Максимальная скорость движения составляет 88 км/ч, дальность хода около 600 км. Техника способна преодолевать двухметровые рвы и подъемы с уклоном 60°.

Эта гусеничная бронемашина может стать оптимальным решением для удовлетворения потребностей европейских армий и выбора для них одной модели

- полагают в издании.

10 комментариев
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  1. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    0
    Сегодня, 12:12
    Какой то удлиненный ГАЗ-гусеничный транспортер.Для геологов
    1. ian Звание
      ian
      +4
      Сегодня, 12:20
      Цитата: dmi.pris1
      Какой то удлиненный ГАЗ-гусеничный транспортер.Для геологов

      А зачем изобретать там, где уже все хорошо работает? Финны хорошо знают достоинства и недостатки техники обеих сторон. Бери лучшее, обьединяй и продавай как свое. Китайцы на этом вон целую страну построили. hi
  2. Вадим С Звание
    Вадим С
    +2
    Сегодня, 12:15
    Ну так а зачем изобретать велосипед? Взяли вполне удачный образ, переработали и вперёд, как китайцы делают. Тем более у финнов есть что то из нашего если не ошибаюсь
    1. KCA Звание
      KCA
      0
      Сегодня, 12:31
      Не переработали, а обгадили, раскладные стульчики для десанта, гламурный ЖК дисплей и красивые кнопочки, это не военная техника, а понты, в салоне куча всякой хрени, жмакнут из РПГ, как выбираться из такого? Приходилось ночевать зимой в БТР-80, заводить двигатель низзя, 1992 год, солярку по стакану выдавали, ночевал чтоб не разграбили, время было весёлое, ну, а как-бы холодно, организм требовал раз несколько за ночь на улицу выбежать, вроде и просто десантный люк открывается, но у меня все руки сбиты были, но успевал выбраться, а с такого не уверен
  3. lukash66 Звание
    lukash66
    +3
    Сегодня, 12:26
    Мотолыга это наше все. Пора уже и нашим озаботиться мотолыгой next. Лучшее враг хорошего.
    1. Попандос Звание
      Попандос
      0
      Сегодня, 12:37
      Пора уже и нашим озаботиться мотолыгой next.

      Уже, МТЛБУ называется
      1. lukash66 Звание
        lukash66
        0
        Сегодня, 12:56
        Ну её в основном используют как базу для всяких спец. изделий, КШМ и т. д. Я именно про мотолыгу.
  4. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 12:34
    Вот уж действительно, мотолыга но по фински, кто там ещё к объекту руку приложил.
    Платформа сама по себе удачная, но улучшить её можно, да и нужно нашим конструктора тем занятся.
  5. Грац Звание
    Грац
    0
    Сегодня, 12:38
    резиновые гусеницы на боевой машине, спорная концепция как минимум
  6. КВУ-НСвД Звание
    КВУ-НСвД
    0
    Сегодня, 12:44
    Условия для экипажа и десанта конечно на высоте , вооружение нехилое . Интересно как с броне- и минной стойкостью ? Есть вопросы и по резиновым гусеницам . Оно конечно комфортно и малошумно, но есть сомнения по ресурсу . Нам бы тоже заменой для мотолыги озаботиться . ДХ не бездонны