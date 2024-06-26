«Очень похожа на советскую МТ-ЛБ»: финская компания представила прототип новой бронемашины FAMOUS
ЕС, пытаясь консолидировать оборонку европейских стран, финансирует ряд совместных проектов, в том числе программу FAMOUS («будущие высокомобильные перспективные бронированные системы»), предполагающую создание линейки новых бронемашин для замены устаревшего американского БТР M113.
Над проектом с предварительной стоимостью €114 млн работают компании из 9 стран (Финляндия, Бельгия, Дания, Латвия, Германия, Франция, Эстония, Греция и Испания) во главе с финской Patria. Начало возможного производства бронемашины ожидается в 2027 году. На данный момент изготовлено два прототипа, один из которых был представлен на выставке Eurosatory 2024.
FAMOUS должен прийти на замену БТР M113, который состоит на вооружении армий многих стран, и других устаревших вездеходов.
- говорится в издании Defensa.
FAMOUS обладает большой шириной, имеет ходовую часть с инновационной подвеской и опирается на широкие резиновые гусеницы, которые оказывают меньшее давление на грунт и позволяют эффективно передвигаться по заснеженной местности. Амфибийная конструкция позволяет машине двигаться по воде со скоростью 4 км/ч.
Впереди расположены водитель и командир; их посты оборудованы цифровыми дисплеями. Позади них находится отсек с двигателем, а далее десантное отделение на 10 мест, отличающееся просторностью.
FAMOUS весом около 15 тонн и грузоподъемностью 3,5 тонны имеет стальной корпус, на который может быть установлена навесная броня. В верхней части размещен дистанционно управляемый боевой модуль Kongsberg RS6, который снаряжен 30-мм пушкой и пулеметом 7,62x51 мм. Максимальная скорость движения составляет 88 км/ч, дальность хода около 600 км. Техника способна преодолевать двухметровые рвы и подъемы с уклоном 60°.
- полагают в издании.
Информация