Что там, в 14-м пакете? Западные санкции перестали пугать и даже удивлять

Газа нет, но санкции расширим

ЕС по-прежнему под газом

Ответ асимметричный, а лучше – не адекватный





Как же это приятно! Наконец-то шавки осознали свою роль в цирке уродов и надрывно скулят. Нашу кормушку отдали другим! Ведь сами же, как и их собратья по западному зверинцу, всё бросили в России по политическим причинам, прекратили работу и поставки, отказались от исполнения своих обязательств в отношении российских контрагентов.



И думали, их не тронут. Мы вам – санкции, а украинскому режиму –



И спасибо за инвестиции, которые работают теперь на Россию, наполняя её бюджет. Крепкий бюджет – помощь фронту. В этом плане и бессмысленные датчане вносят свою лепту в современное российское оружие». «Датские пивовары из «Карлсберга» типа обиделись, что их долю в российском бизнесе передали в управление российскому государству.Как же это приятно! Наконец-то шавки осознали свою роль в цирке уродов и надрывно скулят. Нашу кормушку отдали другим! Ведь сами же, как и их собратья по западному зверинцу, всё бросили в России по политическим причинам, прекратили работу и поставки, отказались от исполнения своих обязательств в отношении российских контрагентов.И думали, их не тронут. Мы вам – санкции, а украинскому режиму – оружие , но вы нашу собственность не трогайте или как минимум дайте выгодно продать. Хрен вам, а не деньги!И спасибо за инвестиции, которые работают теперь на Россию, наполняя её бюджет. Крепкий бюджет – помощь фронту. В этом плане и бессмысленные датчане вносят свою лепту в современное российское оружие».

Что-то из другой оперы

«Зачем это банкам, которые не работают в России? Это уже какая-то мистика. Причём, самое главное, они сами себе наступают на разные нежные части тела...



Чтобы кого-то «наказывать», очень желательно самим быть хотя бы в минимально хорошем состоянии, а у них всё, мягко говоря, не очень».

Аккуратней, господа!

«Ничего нового в 14-м пакете фактически не найти. Из Брюсселя нам говорят: мы вводим санкции против танкеров, но при этом как бы забывают, что этим танкерам, которые перевозят российскую нефть, уже запрещено заходить в европейские порты...



У Европы есть проблема, с которой она сидит уже довольно давно: это вопрос о том, чего, собственно, они хотят, для чего они всё это делают? Они что, всерьёз рассчитывают, что, выдержав такое количество санкций, мы вот тут сломаемся?



Потом, когда у вас самих темпы экономического спада – полпроцента в месяц, надо вести себя как-то аккуратней».

Уже не впервые не только прессе, но и главе государства приходится комментировать то, что по большому счёту в комментариях не нуждается. По крайней мере, в приличном обществе, хотя о каких приличиях можно вообще говорить с теми, кто упорно продолжает финансировать террористов и убийц.Категорически не принимая при этом во внимание точку зрения простых людей, решивших все вместе вернуться на родину. Отнюдь не случайно наш президент высказался об очередном, уже 14-м по счёту пакете санкций ЕС в отношении России так прямо и жёстко, без лишних сантиментов:И всё-таки, действительно, отмалчиваться по поводу очередного антироссийского демарша ЕС нельзя. «Проглотили и не поперхнулись» – с таким подходом многого не добьёшься.И с ответом тянуть не стоит, причём отвечать надо с каждым разом всё жёстче, до тех пор, пока не вынудим конкурента вовсе отказаться от сомнительной практики. Пока не осознают, что вреда от неё обеим сторонам явно затянувшегося политэкономического конфликта намного больше, чем пользы.И дело сейчас не только в том, что отнюдь не странные товарные ограничения, а запрет Евросоюза на перегрузку российского СПГ для поставок в третьи страны на своей территории стал чем-то вроде главной фишки или вишенки на торте 14-го санкционного пакета.Даже из сухого текста сообщения Совета ЕС несложно сделать вывод, что это мера не столько необходимая компаниям и банкам Старого Света, или хотя бы вынужденная, сколько демонстративная. И понятно, что её будут обходить точно так же легко, как и многие принятые за два года санкций.Впрочем, почему же за два – Россия пребывает под санкциями уже много лет, и ни для кого это не секрет, просто реально жёсткими и следующими один за другими пакетами нашу экономику стали демонстративно обкладывать только с весны 2022.А начинали, напомним, ещё задолго до майдана и возвращения Крыма, и даже раньше первой попытки «оранжевой революции». Только вот если тогда вряд ли кто-то искал в этом хоть какую-нибудь прямую выгоду, то сейчас речь идёт о выстраивании долгосрочных экономических укреплений против глобального конкурента.Однако долгое время главным в санкционном давлении ЕС на Россию было скорее не столько стремление получить конкретные преимущества, а демонстрация лояльности старшему заокеанскому партнёру. Получалось не очень хорошо, тем более что расчёт на сохранение позитивной динамики европейской экономики во многом опирался как раз на российский газ.Отметим, что вместе с СПГ европейские чиновники в очередной раз обновили и свои нефтяные санкции, введя их в отношении танкеров, которые, как считают в Брюсселе, перевозят российскую нефть без учёта введённого G7 потолка цен.Именно в глобального конкурента, судя по показателям экономики, превращается сегодня не собственно Россия, а Евразийское сообщество, вместе с партнёрами при недвусмысленной поддержке практически всего Глобального Юга. В связи с этим нельзя не обратить внимание и на ужесточающуюся риторику Запада как раз в отношении ЕАЭС, а главное – в адрес БРИКС.Совсем недавно такое блюдо ангажированные западные СМИ подавали своей публике как нечто аморфное, ни на что, кроме деклараций и некоего сомнительного экономического междусобойчика, не способное. Сейчас тональность меняется, причём очень явно и очень быстро, и всё чаще можно встретить сентенции по поводу предстоящего отступления «великой цивилизации» под напором «новых варваров».И в долгосрочной перспективе тот факт, что новая «газовая» мера ЕС вступит в силу только через девять месяцев, можно вовсе не принимать во внимание. И отвечать на неё лучше на опережение. К примеру так, как это уже сделано в адрес датской пивоваренной компании Carlsberg, активы которой переданы в управление российскому государству.Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев не просто так предлагает распространить этот опыт на остальной российский бизнес санкционеров:Остаётся отметить, что в 14-м пакете есть и набор ограничений несколько иного рода. Они направлены на энергетический, финансовый и торговый сектора российской экономики. Как и ожидалось, ЕС пытается принять также жёсткие меры против третьих стран, которые заняты снятием сливок с обхода европейских санкций ЕС.Намного конкретнее выглядит европейское табу на финансовые операции с подключением к Системе передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России, которая стала удивительно эффективной заменой пресловутой системе SWIFT.Уйти от SWIFT уже пришлось не только российским, но даже и некоторым европейским банкам, которых данный запрет и касается. Но деньги, как известно, предпочитают свободу, только тогда они работают, что косвенно подтверждается нынешним ростом рубля к евро и доллару параллельно со снижение к китайскому юаню.Известный экономист Михаил Хазин, эксперт, многие годы числившийся этаким «дежурным катастрофистом», задаётся обоснованным вопросом:Вообще, постоянное стремление евробюрократов «бить по своим», как видно, чтобы чужие боялись, начинает вызывать серьёзные сомнения по поводу их адекватности. Ведь все их меры сильно ограничивают возможности европейских компаний и практически никак не отражаются на российской экономике.Все новации в евросанкциях настолько сомнительны, что из Брюсселя дали понять, что не будут приветствовать чрезмерно активную поддержку их в прессе. В комментариях представителей ЕС в России и вовсе прозвучало нечто почти сенсационное – нельзя мешать «первым шагам в направлении достижения мира».По этому поводу вполне уместным будет привести комментарий о значимости ограничений, которые вошли в 14-й пакет, сделанный тем же Михаилом Хазиным: