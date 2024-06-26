ООН: Более двух миллионов жителей Газы сталкиваются с сильной нехваткой продовольствия

Сектор Газа по-прежнему находится на волоске от массового голода. Эксперты по продовольственной безопасности предупредили во вторник, что более чем 20 процентов домохозяйств «днями голодают»

Продолжающаяся восьмой месяц война в секторе Газа стала причиной десятков тысяч погибших и раненых. Однако еще сотни тысяч палестинцев все это время влачат жалкое существование.Организация Объединенных Наций бьет тревогу по поводу гуманитарной ситуации в Газе. ООН отмечает, что более 2,1 миллиона мирных жителей этого палестинского анклава столкнулись с острой нехваткой продовольствия.По данным Всемирной организации, эта проблема коснулась 96% жителей Газы, а у почти 500 тысяч человек «катастрофически» не хватает продовольствия. «Чрезвычайная» нехватка еды наблюдается еще у 745 тысяч палестинцев.- говорится в сообщении ООН.Для того, чтобы предотвратить надвигающуюся катастрофу, необходимо расширить доступ к гуманитарной помощи, подчеркивает ООН, добавляя, что эти шаги уже помогли избежать массового голода на севере Газы.Однако, пока нет прекращения огня, очевидно, что кардинального изменения гуманитарной ситуации ждать не приходится. Как ранее заявила сотрудница Управления ООН по координации гуманитарных вопросов Ясмина Герда, в Газе «не осталось ни одного безопасного сантиметра».