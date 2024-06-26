В Ереване заявили, что получили от Баку 10-й пакет предложений по мирному договору
Напряженность в отношениях Армении и Азербайджана, похоже, постепенно сходит на нет. Обе стороны на словах не устают сигнализировать о своей готовности к подписанию мирного договора. Подчеркивая, что сейчас идет обсуждение его условий. В частности, секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян рассказал журналистам, что Ереван получил от Баку уже 10-й пакет предложений по мирному договору.
Подробностей чиновник не привел, однако, пресса в этом контексте вспомнила о заявлении МИД Армении от 7 июня этого года, в котором говорилось, что «мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном достаточно созрело для подписания».
Напомним, отношения Еревана и Баку резко обострились из-за спора о территориальной принадлежности Нагорного Карабаха, который по итогам краткосрочного военного противостояния перешел под контроль Азербайджана. Примечательно, что в своей военной неудаче Армения поспешила обвинить Россию, которая, по мнению премьер-министра Никола Пашиняна, уклонилась от выполнения своих обязательств в рамках ОДКБ.
После этого Ереван провозгласил курс на укрепление военного сотрудничества с Западом, и даже обозначил приоритетные на этом пути меры. В частности, Армения начала активно контактировать с Францией и впоследствии даже подписала с Пятой республикой договор о военном сотрудничестве, который в числе прочего предусматривает поставку Еревану французских САУ CAESAR.
Добавим, что в Москве все обвинения в свой адрес сочли несостоятельными, и выразили готовность на дальнейшее сотрудничество с Ереваном в рамках Организации Договора о коллективной безопасности.
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