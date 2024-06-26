Страны НАТО утвердили на пост генсека альянса экс-премьера Нидерландов Марка Рютте

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Страны НАТО утвердили на пост генсека альянса экс-премьера Нидерландов Марка Рютте

Североатлантический альянс меняет засидевшегося на своей должности Йенса Столтенберга на Марка Рютте. Как сообщили в пресс-службе НАТО, кандидатура нового генсека альянса уже утверждена.

На состоявшемся сегодня в Брюсселе заседании Североатлантического совета послы всех 32 стран НАТО утвердили кандидатуру экс-премьера Нидерландов Марка Рютте в качестве нового генсека альянса. Предварительно, его кандидатура утверждена единогласно, следующие пять лет Рютте проведет в кресле главы НАТО.



Послы стран НАТО утвердили кандидатуру премьера Нидерландов на пост генсека альянса
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- говорится в сообщении альянса.

Как сообщается, Марк Рютте сменит Йенса Столтенберга в октябре этого года, предварительно отгуляв 3-месячный отпуск. По данным западных медиа, замена произойдет 2 октября.

Стоит отметить, что Столтенберг находился на посту генсека НАТО довольно длительное время, ему четырежды продлевали полномочия. Последний раз это случилось в июле прошлого года. Причина — российская специальная военная операция, проводимая на Украине.

Кстати, в преемники Столтенбергу в одно время готовили женщин, но, по-видимому, что-то там не срослось.
14 комментариев
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  1. Nexcom Звание
    Nexcom
    +1
    Сегодня, 11:59
    Одного питера поменяли на другого питера, причём реального......
    1. rosomaha Звание
      rosomaha
      0
      Сегодня, 12:05
      чудака на букву М...и мразиша...шоб ему икнулось хреново и пусто было!
      1. vik669 Звание
        vik669
        0
        Сегодня, 12:18
        Да и рожи сильно похожи у этих клоунов.
    2. AlexGa Звание
      AlexGa
      0
      Сегодня, 12:06
      причём реального......

      А что, он тоже из этих...?
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +1
        Сегодня, 12:07
        Рютте - то да, он реальный гомосек.
        1. AlexGa Звание
          AlexGa
          0
          Сегодня, 12:11
          он реальный гомосек.

          Блин!!! Куда катится этот Мир?!
          1. Nexcom Звание
            Nexcom
            +2
            Сегодня, 12:12
            Мир уже прикатился - Миром правят извращенцы, глиномесы, педофилы и прочая шваль....
            1. dmi.pris1 Звание
              dmi.pris1
              +2
              Сегодня, 12:14
              Забыли люди про судьбу Содома и Гоморры..
    3. Canecat Звание
      Canecat
      0
      Сегодня, 12:08
      Одного питера поменяли на другого питера, причём реального......

      Что же вы так сразу... просто там через черный выход видимо лучше доходит... хотя риторика от этого не изменится laughing
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        0
        Сегодня, 12:16
        А как я его должен назвать если он сам реально глиномес и ярый защитник прав ЛГБТ и прочих извращенцев.
        1. rosomaha Звание
          rosomaha
          0
          Сегодня, 12:21
          а зелебобик ему руку жмал...или что другое?
          1. Nexcom Звание
            Nexcom
            0
            Сегодня, 12:22
            да хрен их там питеров этих разберёшь что они друг другу пожимали.....
          2. LuckyBlog Звание
            LuckyBlog
            0
            Сегодня, 12:26
            Зеля сам с Паниным друг друга в европейские ценности посвящали, Панин об этом в интервью Сапчаг говорил
  2. Яро Полк Звание
    Яро Полк
    0
    Сегодня, 12:08
    мебель передвинули: фашистская скотина-сменила тупую фашистскую скотину.