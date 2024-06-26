Военнослужащие ЦАХАЛ уничтожили очередной жилой квартал в секторе Газа

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Военнослужащие ЦАХАЛ уничтожили очередной жилой квартал в секторе Газа

Варварские действия Армии обороны Израиля в палестинском анклаве давно перестали удивлять своей жестокостью. Однако военнослужащие ЦАХАЛ в воем стремлении победить ХАМАС, похоже, вознамерились перейти границу зла. В Сети опубликовано видео уничтожения израильскими военными целого жилого квартала в городе Рафах на границе с Египтом.

На опубликованных кадрах видно, как на воздух взлетает жилой комплекс, под здания которого, судя по всему, было заранее заложено огромное количество взрывчатки. Примечательно, что квартал, от которого теперь остались одну руины, располагался в самом центре Рафаха.



Стоит напомнить, что от начала наземной операции в Рафахе Израиль в течение длительного времени предостерегали многие страны мира. В десятке государств даже прошли многотысячные пропалестинские митинги. Однако мнение мирового сообщества не удержало военное и политическое руководство страны от крупномасштабной военной операции.

Впрочем, даже больше начала боевых действий на границе с Египтом шокировали те методы, которые израильские военные избрали для их проведения. Авиация ЦАХАЛ практически в ежедневном режиме наносила удары по жилым кварталам и гуманитарным объектам, в числе которых оказывались больницы, школы и лагеря беженцев. И даже раздражительная реакция Вашингтона, который пригрозил прекращением поставок оружия, не остановила Тель-Авив.
8 комментариев
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  1. Вадим С Звание
    Вадим С
    +2
    Сегодня, 12:13
    Евреи уверовав в свою божественность превратились в слуг сатаны! В наглую наплевав на всё уничтожают всех под каток. Чё происходит???
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      0
      Сегодня, 12:48
      В наглую наплевав на всё уничтожают всех под каток. Чё происходит???

      И особо не парятся угрызениями совести... И что-то особого возмущения и порицания на Западе не слышно, а мы cpaный американский беспилотник сбить то ли боимся, то ли стесняемся... БЕС-ПИЛОТНИК, то есть без пилота, а значит без человеческих жертв... Только один вопрос - ДОКОЛЕ...??? am
    2. APASUS Звание
      APASUS
      0
      Сегодня, 12:53
      Цитата: Вадим С
      Чё происходит???

      Ничего не происходит - демократия !
  2. evgen1221 Звание
    evgen1221
    0
    Сегодня, 12:15
    Видимо замысел израиля в том чтобы тотально смести все строения в городе, и люди сами уйдут(а куда им уже пофигу), нет людей,нет проблемм.
  3. Enceladus Звание
    Enceladus
    -1
    Сегодня, 12:22
    НАбираемся попкорном... сколько Хайфе осталось.... am
  4. Ella34 Звание
    Ella34
    0
    Сегодня, 12:23
    Очищают землю для Израиля!
  5. БаберметисКитай Звание
    БаберметисКитай
    0
    Сегодня, 12:46
    Вероятно под кварталом была развитая сеть подземных туннелей. Раз так много взрывчатки по такому периметру распределили.
    А гражданские давно ушли на север. Шакалы
  6. БаберметисКитай Звание
    БаберметисКитай
    0
    Сегодня, 12:48
    Просьба к автору статьи, поясните что такое Варворство в вашем понимание.