Военнослужащие ЦАХАЛ уничтожили очередной жилой квартал в секторе Газа
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Варварские действия Армии обороны Израиля в палестинском анклаве давно перестали удивлять своей жестокостью. Однако военнослужащие ЦАХАЛ в воем стремлении победить ХАМАС, похоже, вознамерились перейти границу зла. В Сети опубликовано видео уничтожения израильскими военными целого жилого квартала в городе Рафах на границе с Египтом.
На опубликованных кадрах видно, как на воздух взлетает жилой комплекс, под здания которого, судя по всему, было заранее заложено огромное количество взрывчатки. Примечательно, что квартал, от которого теперь остались одну руины, располагался в самом центре Рафаха.
Стоит напомнить, что от начала наземной операции в Рафахе Израиль в течение длительного времени предостерегали многие страны мира. В десятке государств даже прошли многотысячные пропалестинские митинги. Однако мнение мирового сообщества не удержало военное и политическое руководство страны от крупномасштабной военной операции.
Впрочем, даже больше начала боевых действий на границе с Египтом шокировали те методы, которые израильские военные избрали для их проведения. Авиация ЦАХАЛ практически в ежедневном режиме наносила удары по жилым кварталам и гуманитарным объектам, в числе которых оказывались больницы, школы и лагеря беженцев. И даже раздражительная реакция Вашингтона, который пригрозил прекращением поставок оружия, не остановила Тель-Авив.
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