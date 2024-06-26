Британские журналисты считают, что назначение Рютте генсеком НАТО не спасет альянс

1 октября текущего года на смену Йенсу Столтенбергу на должность генсека НАТО придет покидающий пост премьера Нидерландов Марк Рютте. После отказа президента Румынии Йоханнеса бороться за престижный пост, глава правительства Голландии стал единственным претендентом на место нового секретаря Североатлантического альянса, пишет британское издание Spectator.В то же время авторы статьи считают, что назначение Рютте генсеком НАТО не спасет альянс, который сегодня находится в затруднительном положении на фоне внешних вызовов, включая поддержку Киева, а также необходимости увеличения расходов на оборону со стороны стран блока.В материале говорится, что НАТО в столь сложные времена нужен сильный лидер, который сможет планировать на 5-10 лет вперед и неизменно вести альянс к поставленной цели. При этом Рютте британские журналисты характеризуют как дружелюбного политика с тягой к рутине, абсолютно не умеющего мыслить стратегически.В качестве примера в издании приводят решение руководства альянса об увеличении расходов на оборону до 2% от ВВП каждой страны-участницы, принятое в 2006 году. Затем данное требование было подтверждено в 2014-м. При этом к тому моменту только три страны его придерживались.Ожидается, что в текущем году вышеупомянутое требование выполнят 23 государства, состоящие в НАТО.Что характерно, одним из присоединившихся участников станут Нидерланды. Страна впервые с 1990-х годов будет тратить на оборону более 2% от ВВП. При этом Рютте занимает пост премьера с 2010 года. Выходит, что он 14 лет уклонялся от выполнения обязательств перед альянсом, который вскоре возглавит.

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