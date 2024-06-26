До 50 бронемашин в течение года: испанская компания готова выпускать для Украины БМП ASCOD

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До 50 бронемашин в течение года: испанская компания готова выпускать для Украины БМП ASCOD

Компания Santa Bárbara Sistemas (SBS) предложила Минобороны Испании производство до 50 БМП ASCOD в течение года в рамках военной поддержки Украины.

Как указывается в издании El Comercio, 18 марта 2024 года правительство страны провело встречу с представителями местных оборонных фирм, на которой обсуждался вопрос о возможных поставках вооружений для нужд ВСУ. Компания SBS выразила готовность взяться за производство БМП ASCOD, сославшись на обширный опыт изготовления бронемашин этого семейства: Pizarro для испанской армии и Ajax для британской.



Спустя два месяца Испания подписала соглашение с Украиной о гарантиях безопасности. При этом глава правительства пообещал выделить Киеву €1 млрд в качестве военной помощи. Однако, как говорится в издании, власти страны до сих пор не ответили на предложение SBS по поставкам ASCOD, несмотря на то, что компания готова взять на себя обязательства по ускоренной отгрузке БМП.

Вооружение ASCOD отличается высокой модульностью и варьируется от 12,7-мм пулемета для версии бронетранспортера до 105-мм орудия, применяемого в модификации легкого танка Sabrah, используемом филиппинской армией, а также 30-мм пушки для варианта БМП.

Бронемашина оснащена двигателем MTU V8 или Scania V8, который позволяет развивать скорость до 72 км/ч с запасом хода 500 км.

9 комментариев
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  1. rosomaha Звание
    rosomaha
    0
    Сегодня, 12:36
    что было на складах - отдали украм...теперь будут поставлять то, что произведут нового или из своих армий
    1. APASUS Звание
      APASUS
      0
      Сегодня, 12:52
      Цитата: rosomaha
      .теперь будут поставлять то, что произведут нового или из своих армий

      Точто произведут пойдет в свои войска .А будут выдавать из строевых частей .Все равно Украина платит.
      Тут не понятно где возьмутся механики ,видилы и кто их обучит .Где рем база для этого добра
  2. dauria Звание
    dauria
    -1
    Сегодня, 12:36
    За чей счёт банкет ? Не поверю, что это "альтруисты ".
    1. spirit Звание
      spirit
      0
      Сегодня, 12:50
      За чей счёт банкет ?

      Это инвестиции,как в бизнесе,все подсчитано по ROI . Поэтому я ранее писал тут что ни в какие грязные бомбы со стороны Чубов не верю.Ресурсы Украины в будущем планируют
      передать тем кто вложился и они должны быть "чистыми".
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    -1
    Сегодня, 12:38
    Забугорные готовы на скакуасам наживаются до... до последнего скакуаса.
    1. rosomaha Звание
      rosomaha
      0
      Сегодня, 12:46
      если бы взяли и разом сдохли, а тож сопротивляются и гадят, считая что такая мр..ь имеет право на жизнь
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 12:56
        Не лезли б к нам, проблем бы и не было, но увы, такогогорбатого, перекоряченного, даже могила не исправит.
  4. Ermak_415 Звание
    Ermak_415
    0
    Сегодня, 12:58
    Что -то мне кажется что в плане бмп они нас превосходят.
    ихним Бредли, Мардерам, и CV 90 мы можем выставить только БМП 3.
    БМП 1 и 2 сильно устарели (Когда экипаж задыхается из-за отсутствия кондея это нельзя назвать нормальным).
    Может уже Курганцы пора выпускать?
  5. Nesvoy
    Nesvoy
    0
    Сегодня, 13:02
    Цитата: Ermak_415
    Что -то мне кажется что в плане бмп они нас превосходят.
    ихним Бредли, Мардерам, и CV 90 мы можем выставить только БМП 3.
    БМП 1 и 2 сильно устарели (Когда экипаж задыхается из-за отсутствия кондея это нельзя назвать нормальным).
    Может уже Курганцы пора выпускать?

    Наивный. Они много в чем нас превосходят.