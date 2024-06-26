До 50 бронемашин в течение года: испанская компания готова выпускать для Украины БМП ASCOD
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Компания Santa Bárbara Sistemas (SBS) предложила Минобороны Испании производство до 50 БМП ASCOD в течение года в рамках военной поддержки Украины.
Как указывается в издании El Comercio, 18 марта 2024 года правительство страны провело встречу с представителями местных оборонных фирм, на которой обсуждался вопрос о возможных поставках вооружений для нужд ВСУ. Компания SBS выразила готовность взяться за производство БМП ASCOD, сославшись на обширный опыт изготовления бронемашин этого семейства: Pizarro для испанской армии и Ajax для британской.
Спустя два месяца Испания подписала соглашение с Украиной о гарантиях безопасности. При этом глава правительства пообещал выделить Киеву €1 млрд в качестве военной помощи. Однако, как говорится в издании, власти страны до сих пор не ответили на предложение SBS по поставкам ASCOD, несмотря на то, что компания готова взять на себя обязательства по ускоренной отгрузке БМП.
Вооружение ASCOD отличается высокой модульностью и варьируется от 12,7-мм пулемета для версии бронетранспортера до 105-мм орудия, применяемого в модификации легкого танка Sabrah, используемом филиппинской армией, а также 30-мм пушки для варианта БМП.
Бронемашина оснащена двигателем MTU V8 или Scania V8, который позволяет развивать скорость до 72 км/ч с запасом хода 500 км.
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