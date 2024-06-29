Капитальный Талибан – зачем в Афганистан возвращаются инвесторы
Талибы взывают к России
Вообще-то их – талибов, уже понемногу выводят из пресловутого перечня запрещённых… «Движение «Талибан» целесообразно исключить из списка запрещённых в России»: на днях с таким предложением к президенту РФ В. Путину совместно обратились МИД и Минюст РФ.
Об этом на днях заявил директор второго департамента Азии МИДа РФ Замир Кабулов. Дипломат уточнил, что «МИД РФ и Минюст заняли положительную позицию по решению. Исключение «Талибана» перед его признанием обязательно».
Тем самым в России создаётся базовая юридическая основа для комплексного развития российско-афганских взаимоотношений. Это имеет очевидную региональную и в целом геополитическую значимость. Плюс к тому – Кабул заинтересован в восстановлении и развитии афганской экономики с помощью России.
Есть ли жизнь под санкциями... ООН?
Между тем Афганистан под властью талибов пока всё ещё находится под ооновскими санкциями. ООН, конечно, не ЕС и не G7, и санкции там иные, но в то же время вокруг Афганистана, как и в самой стране, сегодня происходит многое, что тормозить просто нет смысла.
Так, хорошо известно об активном развитии экономических взаимосвязей Афганистана с Китаем, Ираном, Индией, Пакистаном, Турцией, арабскими странами Персидского залива и державами Центральной Азии. А по линии ООН и со стороны упомянутых стран – как и от России и многих других государств – Афганистану оказывается разнообразная гуманитарная помощь.
«Власти Афганистана рассчитывают на сотрудничество с Россией и в сфере добычи металлов», – это было заявлено 15 мая Нуриддином Азизи, исполняющим обязанности афганского министра промышленности и торговли, на международном форуме «Россия – Исламский мир-2024» в Казани.
Он особо отметил, что в Афганистане «очень большие запасы меди и лития», а также других ресурсов, таких как драгоценные камни. Имеется хороший потенциал для добычи этих металлов и минералов, и я надеюсь, что в этой области компании РФ будут инвестировать в Афганистан».
Со своей стороны напомним также, что в ходе форума сообщалось о предстоящем открытии Делового центра Афганистана в Москве. А ещё в конце сентября 2022 года стало известно, со ссылкой на Нуриддина Азизи (на фото выше), что «Талибан», заключил экономическую сделку с Российской Федерацией.
По данным афганского министра, «ежегодно Россия будет поставлять примерно 1 млн тонн бензина, 1 млн т дизельного топлива, 500 тыс. т сжиженного нефтяного газа и 2 млн т пшеницы».
Позднее Замир Кабулов подтвердил, что «сделка по поставкам топлива и зерна между странами одобрена». Ценовые параметры Кабулов не уточнил, но отметил, что талибы «взамен готовы поставлять изюм, лекарственные травы и полезные ископаемые».
Примечательно и то, что г-н Азизи по окончании аналогичного форума-2023 в Казани заявил, что страна нуждается в 4 млн тонн нефтепродуктов ежегодно. При этом «часть из них мы обеспечиваем через Туркменистан и Иран. Но хотим заключить хорошие соглашения с российскими компаниями, в особенности с «Татнефтью».
Китай не дремлет
Тем временем Китай уже участвует (Китайцы вскрывают нефтяные закрома Талибана ) в освоении запасов нефти афганского (южного) побережья Амударьи. По 25-летнему контракту, подписанному в Кабуле в январе 2023 года.
В том же регионе страны к концу 2020-х планируется, в рамках того же контракта, разместить первый в Афганистане НПЗ. Доля Афганистана в этом комплексном проекте (по принципу раздела продукции) – 25 %, с её последующим увеличением до 75 %.
Что касается небезызвестного газопроводного проекта ТАПИ *(Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия), приостановленного на афганской территории в 2017, то талибские власти в октябре 2023 года заявили о готовности возобновить строительство.
Через три месяца директор проекта М. Аманов (Туркменистан) сообщил СМИ, что Ашхабад и Кабул дорабатывают план строительства трансафганского участка проекта ТАПИ. О планах помочь Афганистану в этом проекте сообщили этой весной представители правительств Пакистана и Индии.
Характерно, что талибы известили других участников проекта: Кабул против привлечения в проект инвестиций от Запада. Так что, судя по упомянутым афгано-российским трендам, в Афганистане едва ли будут возражать, если российская сторона поможет ускорить создание этой артерии…
Талибы первыми признали Крым
Примечательно и то, что в ноябре 2021 года талибские власти Афганистана признали российский статус Крыма. Подтвердив решение прежнего руководства Афганистана, принятое 25 марта 2014 года. Как заявил официальный представитель Талибана Забихулла Муджахид,
Отметим в этой связи, что диктаторские или почти диктаторские (авторитарные) режимы где-либо, осознавая возможность своей внешнеполитической изоляции, всегда предоставляют всевозможные льготы иностранным инвесторам, выгодные условия для внешнеторговых операций, взаиморасчетов.
Достаточно вспомнить «сверхбурный» рост внешнеторговых связей и приток иноинвестиций в 50-х – начале 70-х гг., что было «визитными карточками» франкистской Испании, Тайваня, Южной Кореи. Напомним также более чем о пятидесяти компаниях Западной Европы, успешно работавших в Ливийской Джамахирии в 1980-х – начале 2010-х.
Аналогичный тому пример – рекордный приток зарубежных инвестиций в КНР и столь же рекордный рост внешней торговли КНР с коллективным Западом ещё в конце 70-х – середине 80-х гг. Нельзя не согласиться с профессором Крымского госуниверситета имени Вернадского (Симферополь) Максимилианом Шепелевым:
Китай уже признал это исламское государство, активно развивает с ним отношения, и России стоит идти по аналогичному пути. Какой бы режим ни был у власти в Афганистане, геополитическое значение этой страны не изменится».
Уточним: де-юре талибский Афганистан к настоящему времени признан также Саудовской Аравией, Пакистаном, Катаром, ОАЭ. Аналогичное решение готовится властями стран Центральной Азии. Кроме того, Афганистан по-прежнему участвует в Экономическом сообществе стран Южной Азии.
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