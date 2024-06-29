Капитальный Талибан – зачем в Афганистан возвращаются инвесторы

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Капитальный Талибан – зачем в Афганистан возвращаются инвесторы


Талибы взывают к России


Вообще-то их – талибов, уже понемногу выводят из пресловутого перечня запрещённых… «Движение «Талибан» целесообразно исключить из списка запрещённых в России»: на днях с таким предложением к президенту РФ В. Путину совместно обратились МИД и Минюст РФ.



Об этом на днях заявил директор второго департамента Азии МИДа РФ Замир Кабулов. Дипломат уточнил, что «МИД РФ и Минюст заняли положительную позицию по решению. Исключение «Талибана» перед его признанием обязательно».


Тем самым в России создаётся базовая юридическая основа для комплексного развития российско-афганских взаимоотношений. Это имеет очевидную региональную и в целом геополитическую значимость. Плюс к тому – Кабул заинтересован в восстановлении и развитии афганской экономики с помощью России.

Есть ли жизнь под санкциями... ООН?


Между тем Афганистан под властью талибов пока всё ещё находится под ооновскими санкциями. ООН, конечно, не ЕС и не G7, и санкции там иные, но в то же время вокруг Афганистана, как и в самой стране, сегодня происходит многое, что тормозить просто нет смысла.

Так, хорошо известно об активном развитии экономических взаимосвязей Афганистана с Китаем, Ираном, Индией, Пакистаном, Турцией, арабскими странами Персидского залива и державами Центральной Азии. А по линии ООН и со стороны упомянутых стран – как и от России и многих других государств – Афганистану оказывается разнообразная гуманитарная помощь.

«Власти Афганистана рассчитывают на сотрудничество с Россией и в сфере добычи металлов», – это было заявлено 15 мая Нуриддином Азизи, исполняющим обязанности афганского министра промышленности и торговли, на международном форуме «Россия – Исламский мир-2024» в Казани.

Он особо отметил, что в Афганистане «очень большие запасы меди и лития», а также других ресурсов, таких как драгоценные камни. Имеется хороший потенциал для добычи этих металлов и минералов, и я надеюсь, что в этой области компании РФ будут инвестировать в Афганистан».


Со своей стороны напомним также, что в ходе форума сообщалось о предстоящем открытии Делового центра Афганистана в Москве. А ещё в конце сентября 2022 года стало известно, со ссылкой на Нуриддина Азизи (на фото выше), что «Талибан», заключил экономическую сделку с Российской Федерацией.

По данным афганского министра, «ежегодно Россия будет поставлять примерно 1 млн тонн бензина, 1 млн т дизельного топлива, 500 тыс. т сжиженного нефтяного газа и 2 млн т пшеницы».

Позднее Замир Кабулов подтвердил, что «сделка по поставкам топлива и зерна между странами одобрена». Ценовые параметры Кабулов не уточнил, но отметил, что талибы «взамен готовы поставлять изюм, лекарственные травы и полезные ископаемые».

Примечательно и то, что г-н Азизи по окончании аналогичного форума-2023 в Казани заявил, что страна нуждается в 4 млн тонн нефтепродуктов ежегодно. При этом «часть из них мы обеспечиваем через Туркменистан и Иран. Но хотим заключить хорошие соглашения с российскими компаниями, в особенности с «Татнефтью».

Китай не дремлет


Тем временем Китай уже участвует (Китайцы вскрывают нефтяные закрома Талибана ) в освоении запасов нефти афганского (южного) побережья Амударьи. По 25-летнему контракту, подписанному в Кабуле в январе 2023 года.

В том же регионе страны к концу 2020-х планируется, в рамках того же контракта, разместить первый в Афганистане НПЗ. Доля Афганистана в этом комплексном проекте (по принципу раздела продукции) – 25 %, с её последующим увеличением до 75 %.


Что касается небезызвестного газопроводного проекта ТАПИ *(Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия), приостановленного на афганской территории в 2017, то талибские власти в октябре 2023 года заявили о готовности возобновить строительство.

Через три месяца директор проекта М. Аманов (Туркменистан) сообщил СМИ, что Ашхабад и Кабул дорабатывают план строительства трансафганского участка проекта ТАПИ. О планах помочь Афганистану в этом проекте сообщили этой весной представители правительств Пакистана и Индии.

Характерно, что талибы известили других участников проекта: Кабул против привлечения в проект инвестиций от Запада. Так что, судя по упомянутым афгано-российским трендам, в Афганистане едва ли будут возражать, если российская сторона поможет ускорить создание этой артерии…

Талибы первыми признали Крым


Примечательно и то, что в ноябре 2021 года талибские власти Афганистана признали российский статус Крыма. Подтвердив решение прежнего руководства Афганистана, принятое 25 марта 2014 года. Как заявил официальный представитель Талибана Забихулла Муджахид,

«мы на стороне людей, которые живут в Крыму, и нужно слушать, чего они хотят, потому что люди имеют право голоса. Если люди стремятся жить в России, мы согласны с ними».

Отметим в этой связи, что диктаторские или почти диктаторские (авторитарные) режимы где-либо, осознавая возможность своей внешнеполитической изоляции, всегда предоставляют всевозможные льготы иностранным инвесторам, выгодные условия для внешнеторговых операций, взаиморасчетов.

Достаточно вспомнить «сверхбурный» рост внешнеторговых связей и приток иноинвестиций в 50-х – начале 70-х гг., что было «визитными карточками» франкистской Испании, Тайваня, Южной Кореи. Напомним также более чем о пятидесяти компаниях Западной Европы, успешно работавших в Ливийской Джамахирии в 1980-х – начале 2010-х.

Аналогичный тому пример – рекордный приток зарубежных инвестиций в КНР и столь же рекордный рост внешней торговли КНР с коллективным Западом ещё в конце 70-х – середине 80-х гг. Нельзя не согласиться с профессором Крымского госуниверситета имени Вернадского (Симферополь) Максимилианом Шепелевым:

«…Геополитическое значение Афганистана трудно переоценить, и ключевая задача России – не допустить превращения страны в плацдарм для раскручивания антироссийских движений в регионе при поддержке США.

Китай уже признал это исламское государство, активно развивает с ним отношения, и России стоит идти по аналогичному пути. Какой бы режим ни был у власти в Афганистане, геополитическое значение этой страны не изменится».

Уточним: де-юре талибский Афганистан к настоящему времени признан также Саудовской Аравией, Пакистаном, Катаром, ОАЭ. Аналогичное решение готовится властями стран Центральной Азии. Кроме того, Афганистан по-прежнему участвует в Экономическом сообществе стран Южной Азии.
8 комментариев
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  1. Леха с Андроида. Звание
    Леха с Андроида.
    0
    Сегодня, 04:27
    Кремлю не стоит оглядываться на ООН...у России свои интересы в Афганистане и они не совпадают с интересами членов Совбеза ООН...каждому свое.
    Талибов можно и нужно сделать своими союзниками в этом регионе...они реальная сила на которую можно опереться в продвижении своих интересов.
    1. мордвин 3 Звание
      мордвин 3
      0
      Сегодня, 04:34
      Цитата: Леха с Андроида.
      .у России свои интересы в Афганистане

      Угу, только афганцы не оценили эти интересы, и вовсю бурами по нам лупили.
      1. Леха с Андроида. Звание
        Леха с Андроида.
        0
        Сегодня, 04:39
        Чтобы не лупили бурами купите местного атамана талибов... smile там все старо как мир...все покупается все продаётся.
        1. мордвин 3 Звание
          мордвин 3
          0
          Сегодня, 05:09
          Цитата: Леха с Андроида.
          Чтобы не лупили бурами купите местного атамана талибов...

          Как то ни генерал Дустум, ни Ахмад шах Масуд не продавались.
          1. Леха с Андроида. Звание
            Леха с Андроида.
            0
            Сегодня, 05:37
            Они нет...а те что поменьше калибром покупались...где деньгами, где другой валютой.
            1. мордвин 3 Звание
              мордвин 3
              0
              Сегодня, 05:40
              Цитата: Леха с Андроида.
              .а те что поменьше калибром покупались...

              А можете назвать хоть одно имя, что покупались?
  2. nikolaevskiy78 Звание
    nikolaevskiy78
    0
    Сегодня, 05:09
    Китайцы там уже нефти добыли на 1млрд.долл, чем неплохо помогли бюджету Кабула и останавливаться не собираются.
  3. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    +1
    Сегодня, 05:28
    В Афганистане давно уже орудуют китайцы, которые плюют на выдуманные за атлантической лужей одним только им понятные какие-то "общечеловеческие ценности" и зарабатывают там деньги, совершенно не вмешиваясь во внутреннюю политику страны