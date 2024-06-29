Капитальный Талибан – зачем в Афганистан возвращаются инвесторы

Талибы взывают к России

Есть ли жизнь под санкциями... ООН?

Китай не дремлет

Талибы первыми признали Крым

«мы на стороне людей, которые живут в Крыму, и нужно слушать, чего они хотят, потому что люди имеют право голоса. Если люди стремятся жить в России, мы согласны с ними».

«…Геополитическое значение Афганистана трудно переоценить, и ключевая задача России – не допустить превращения страны в плацдарм для раскручивания антироссийских движений в регионе при поддержке США.



Китай уже признал это исламское государство, активно развивает с ним отношения, и России стоит идти по аналогичному пути. Какой бы режим ни был у власти в Афганистане, геополитическое значение этой страны не изменится».