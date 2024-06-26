Власти ФРГ поставили Киеву 41 грузовик Mercedes Arocs для пограничных подразделений ВСУ

Недавно реструктурированные пограничные части украинской армии получили от властей ФРГ партию грузовиков Mercedes Arocs. В общей сложности, украинские пограничники получили 41 единицу транспортных средств этого типа.Как сообщает портал Army Recognition, ВСУ предполагают использовать переданные Берлином для обеспечения логистики на линии фронта. Сертификаты на автомобили главе украинской Госпогранслужбы вручил посол Германии на Украине Мартин Йегер.Mercedes-Benz Arocs — специализированный грузовой автомобиль, предназначенный для тяжелых условий эксплуатации, в частности, при проведении строительных работ. Впервые выпущенный в 2013 году. Как заявляют производители, Arocs обладает повышенной прочностью и надежностью в условиях труднопроходимой местности.Эти грузовики оснащены двигателями мощностью 625 л.с. и максимальным крутящим моментом 3000 Нм, что позволяет Arocs перевозить тяжелые грузы даже в сложных условиях. Производитель предлагает несколько конфигураций осей - от двух до четырех. В частности, поставленная ВСУ модель 4145K 8x4 оборудована двигателем мощностью 330 кВт. Кабины Arocs предназначены для длительного пребывания на строительных площадках и обладают повышенной комфортностью.Руководитель украинской погранслужбы выразил надежду, что полученные автомобили позволят осуществлять прямую доставку военной техники к позициям на передовой.

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