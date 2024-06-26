Приглашения в НАТО для Украины не будет, потому что Америка его не поддержит

Сегодняшний Путин гораздо более радикален, чем тот, с которым вы имели дело во времена Минска или с которым имел дело Трамп

Но знаете, он (глава МИД Казахстана) сказал, что украинцы умирают за Казахстан, они рискуют своей жизнью, чтобы сдержать Россию, и это им на пользу

Сильно отодвигается, а возможно рушится окончательно, еще одна мечта тех украинцев, которые активно поддержали майданный переворот в 2014 году, готовы были на все в угоду Запада, а в конечном итоге добились начала Россией специальной военной операции. Речь идет о стремлении Украины оказаться в НАТО.Причем процесс этот был инициирован еще в 1992 году сразу после получения «независимости», когда Украина присоединилась к Совету североатлантического сотрудничества. В 2019 году вступили в силу конституционные поправки, закрепившие стратегический курс на получение полноправного членства Украины в Евросоюзе и НАТО на уровне конституционной нормы.Стоит отметить, что именно упорное стремление Украины, вопреки многочисленным предупреждениям Москвы, стать членом западного военного блока послужило одной из главных причин принятия руководством РФ решения о начале СВО. Как принято говорить в таких случаях, за что боролись…Однако на этом процесс практически застопорился. Большие надежды на получение конкретных предложений, пусть даже условий, в виде дорожной карты от НАТО все еще считающий себя президентом Зеленский возлагал на июльский юбилейный саммит альянса в Вашингтоне. Хотя, судя по некоторым данным, самого главу киевского режима даже не пригласят на мероприятие. Да и никаких конкретных предложений, а уж тем более документов, закрепляющих дальнейшие шаги по принятию Украины в НАТО, на саммите не будет.Это в разговоре с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Кэмероном выяснили российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров). На этот раз глава британского МИД разоткровенничался, будучи уверен, что беседует с бывшим президентом Украины Петром Порошенко.— объяснил глава МИД Великобритании причину отказа выполнения настойчивых просьб Киева.Кэмерон не без основания считает, что принятие нынешней Украины, участвующей в военном противостоянии с Россией, в НАТО приведет в конечном итоге к вводу войск альянса на территорию этой страны и прямому столкновению с ВС РФ. И хотя президент Франции Эммануэль Макрон вроде как не против такого сценария, большинство стран, включая США, совсем не желают воевать с крупнейшей ядерной державой. Тем более, продолжил глава британского МИД объяснять «Порошенко», сегодня президент России Владимир Путин настроен более решительно и готов на самые радикальные шаги по защите национальной безопасности страны, в том числе прямому противостоянию с НАТО.— констатировал Кэмерон.При этом он даже уверен в том, что президент России на Украине не остановится и намеревается захватить еще и северные регионы Казахстана, где проживает преимущественно русскоговорящее население. Глава британской дипломатии рассказал, что недавно был в Астане и встречался со своим казахстанским коллегой. По словам Кэмерона, глава МИД Казахстана якобы заявил ему, что «ситуация осложняется» из-за их протяженной границы с Россией.— безапелляционно заявил Кэмерон.Он также рассказал о закрытом ужине с Дональдом Трампом, где убеждал экс-президента США разрешить республиканцам голосовать за отправку военной помощи Украине. При этом Кэмерон признался, что так и не понял, какую позицию занимает Трамп по поводу украинского конфликта, но считает, что тот «захочет поддержать победившую сторону».