Глава МИД Великобритании сообщил пранкерам, что НАТО не будет приглашать Украину в альянс на саммите в июле

7
Глава МИД Великобритании сообщил пранкерам, что НАТО не будет приглашать Украину в альянс на саммите в июле

Сильно отодвигается, а возможно рушится окончательно, еще одна мечта тех украинцев, которые активно поддержали майданный переворот в 2014 году, готовы были на все в угоду Запада, а в конечном итоге добились начала Россией специальной военной операции. Речь идет о стремлении Украины оказаться в НАТО.

Причем процесс этот был инициирован еще в 1992 году сразу после получения «независимости», когда Украина присоединилась к Совету североатлантического сотрудничества. В 2019 году вступили в силу конституционные поправки, закрепившие стратегический курс на получение полноправного членства Украины в Евросоюзе и НАТО на уровне конституционной нормы.



Стоит отметить, что именно упорное стремление Украины, вопреки многочисленным предупреждениям Москвы, стать членом западного военного блока послужило одной из главных причин принятия руководством РФ решения о начале СВО. Как принято говорить в таких случаях, за что боролись…

Однако на этом процесс практически застопорился. Большие надежды на получение конкретных предложений, пусть даже условий, в виде дорожной карты от НАТО все еще считающий себя президентом Зеленский возлагал на июльский юбилейный саммит альянса в Вашингтоне. Хотя, судя по некоторым данным, самого главу киевского режима даже не пригласят на мероприятие. Да и никаких конкретных предложений, а уж тем более документов, закрепляющих дальнейшие шаги по принятию Украины в НАТО, на саммите не будет.

Это в разговоре с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Кэмероном выяснили российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров). На этот раз глава британского МИД разоткровенничался, будучи уверен, что беседует с бывшим президентом Украины Петром Порошенко.

Приглашения в НАТО для Украины не будет, потому что Америка его не поддержит

— объяснил глава МИД Великобритании причину отказа выполнения настойчивых просьб Киева.

Кэмерон не без основания считает, что принятие нынешней Украины, участвующей в военном противостоянии с Россией, в НАТО приведет в конечном итоге к вводу войск альянса на территорию этой страны и прямому столкновению с ВС РФ. И хотя президент Франции Эммануэль Макрон вроде как не против такого сценария, большинство стран, включая США, совсем не желают воевать с крупнейшей ядерной державой. Тем более, продолжил глава британского МИД объяснять «Порошенко», сегодня президент России Владимир Путин настроен более решительно и готов на самые радикальные шаги по защите национальной безопасности страны, в том числе прямому противостоянию с НАТО.

Сегодняшний Путин гораздо более радикален, чем тот, с которым вы имели дело во времена Минска или с которым имел дело Трамп

— констатировал Кэмерон.

При этом он даже уверен в том, что президент России на Украине не остановится и намеревается захватить еще и северные регионы Казахстана, где проживает преимущественно русскоговорящее население. Глава британской дипломатии рассказал, что недавно был в Астане и встречался со своим казахстанским коллегой. По словам Кэмерона, глава МИД Казахстана якобы заявил ему, что «ситуация осложняется» из-за их протяженной границы с Россией.

Но знаете, он (глава МИД Казахстана) сказал, что украинцы умирают за Казахстан, они рискуют своей жизнью, чтобы сдержать Россию, и это им на пользу

— безапелляционно заявил Кэмерон.

Он также рассказал о закрытом ужине с Дональдом Трампом, где убеждал экс-президента США разрешить республиканцам голосовать за отправку военной помощи Украине. При этом Кэмерон признался, что так и не понял, какую позицию занимает Трамп по поводу украинского конфликта, но считает, что тот «захочет поддержать победившую сторону».
7 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 12:35
    «Сильно отодвигается, а возможно рушится окончательно, еще одна мечта украинцев» —

    — Им же сказали : В НАТО только после победы над Россией ...
    (Значит никогда)
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      0
      Сегодня, 12:58
      Да как бы это и так понятно что не будут принимать сейчас Украину в НАТО... Кому охота за неё вписываться и напрямую с нами воевать, но как только СВО (война) закончится, всё что останется от Украины они по любому втащат в НАТО и будут пользовать по полной... Им такие обученные и обстрелянные головорезы ненавидящие Россию, по любому нужно... Поэтому обязательно нужно сделать так, чтобы бы этот русофобский огрызок был как можно меньше, вернув назад свои исконно русские земли...
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 12:37
    Забугорные кукуевских снабжают всем, чем надо, пущай, мол, убиваются во славу и за бабки полосатиков со своими шестёрками.
    1. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      0
      Сегодня, 12:54
      А с другой стороны,на новых ткриториях нам эти " патрЫоты" тоже,даром не нужны. Пусть идут на фарш. В противном случае,украинство- как мина замедленного действия. Не знаешь,когд,где взорвется и когда нож в спину пооучишь.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 12:58
        Буйные никому особо не нужны, а когда они со взболтанными мозгами, это реально проблема, от которой придётся избавляется, решать, тем или иным способом.
  3. ian Звание
    ian
    0
    Сегодня, 12:38
    "Приглашения в НАТО для Украины не будет, потому что Америка его не поддержит"
    - Мы конечно вам обещали, но нам папка потом не разрешил... Извините.... request
  4. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 12:46
    Каждый в этом конфликте, решает свои проблемы .При том если можно обойтись просто обещанием будущего вступления в НАТО ,(за участие Украины в войне) ,то платить никто естественно не будет.По всей видимости еще и Украина заплатит НАТО,бизнес и ничего личного !