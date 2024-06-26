Из воспоминаний советского авиатехника времен ВОВ, прибывшего на Аляску: американцы попросили черного русского хлеба

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Из воспоминаний советского авиатехника времен ВОВ, прибывшего на Аляску: американцы попросили черного русского хлеба

Во время Великой Отечественной войны использовалась воздушная трасса под названием «Алсиб». Через нее в Советский Союз из США по договору ленд-лиз было отправлено более 7000 самолетов. При этом подготовкой бортов к перелету на Аляске занимались в том числе и советские авиатехники.

Один из них в своих мемуарах рассказал о быте наших соотечественников на американской территории, а также об отношении военнослужащих ВС США к гостям из СССР.



Как пишет автор воспоминаний, он с сослуживцами приземлился в городе Ном, расположенном на южном побережье полуострова Сьюард в заливе Нортон-Саунд Берингова моря.

Что характерно, со слов авиатехника, перед полетом с его группой не проводили никаких идеологических бесед и даже не говорили, куда отправляют. Лишь подчеркнули, что там, куда они летят, нужно вести себя прилично, следить за одеждой и т. д.

В Номе группу советских военных встречало американское гарнизонное начальство.

От наших никого не было

- пишет советский авиатехник.

Со слов автора воспоминаний, были там несколько переводчиков – американцев русского происхождения, родители которых ранее прибыли на Аляску. При этом первое, что они спросили у прибывшей группы после приветствия, нет ли у них русского черного хлеба.

Для нас это странно было. И в голову не приходило везти с собой на Аляску черный хлеб

- пишет автор мемуаров.

Затем, согласно рассказу авиатехника, его группу разместили в гарнизон, где они в дальнейшем проживали. Там были двухэтажные жилые помещения, столовая, зал для отдыха, бильярд, пинг-понг и буфет. По субботам и воскресеньям устраивались дискотеки.

Также он упоминает, что в гарнизоне были душевые, но не было отдельной бани.

1 комментарий
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  1. Галеон Звание
    Галеон
    0
    Сегодня, 12:59
    Ох эти любимые рассказы про русский черный хлеб. Сколько раз уже слышаны эти истории про то, как его просят иностранцы! Ничего то у них, нищебродов, нет.