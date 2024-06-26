Чехия назвала сроки поставки Украине второй партии артиллерийских снарядов в рамках «чешской инициативы»

Чехия поставила Украине первую партию артиллерийских снарядов в рамках так называемой «чешской инициативы», в дальнейшем поставки будут продолжены. Об этом пишет портал Euractiv со ссылкой на чешских чиновников.Чехия доставила на Украину первую партию артиллерийских снарядов калибра 155 мм, вторая партия должна прибыть в июле. Как уточнили чешские чиновники, пожелавшие остаться неизвестными, это будут не последние поставки боеприпасов, всего до конца года Киев получит порядка 500 тысяч артиллерийских снарядов. Такие планы у чехов существуют.В каких странах и у кого закупаются снаряды для Киева в Праге не раскрывают, как заявила на этот счет министр обороны Яна Чернохова, Чехия не может раскрывать своих поставщиков, так как это предусмотрено соглашениями с ними. По ее словам, часть третьих стран, продавших боеприпасы, не желает примыкать ни к одной стороне конфликта, предпочитая сохранять нейтралитет. Кроме того, на этом же рынке активно закупается и Россия, поэтому «светить» своих поставщиков Прага не будет.Ранее чехи озвучивали планы поставить Украине до конца года примерно 800 тысяч артиллерийский снарядов «дефицитных» калибров, а затем еще 700 тысяч. Но, как оказалось, не так уж и много этих снарядов у стран Африки и Азии, а часть из них находится в очень плохом состоянии. К тому же, цены на боеприпасы прыгнули вверх, а средства на закупку снарядов не все страны желают выделять.Поэтому планы были уменьшены до 500 тысяч снарядов в этом году, а про следующий пока информации нет.