Начальник пресс-центра группировки «Центр»: В зоне ответственности группировки противник потерял до 560 военнослужащих

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Начальник пресс-центра группировки «Центр»: В зоне ответственности группировки противник потерял до 560 военнослужащих

Начальник пресс-центра одной из российских группировок, действующих в зоне СВО, в частности группировки «Центр», Александр Савчук рассказал об успехах ее подразделений. Напомним, что группировка войск «Центр» действует против ВСУ на Краснолиманском направлении, а также на стыке Харьковской области, ЛНР и ДНР.

По словам Савчука, нашим подразделениям удалось нанести в течение суток огневое поражение 390 вражеским целям, включая более 80 артиллерийских точек, до 50 пунктов временной дислокации, две РЛС и командный пункт ВСУ. Офицер отметил, что противник понес существенные потери в живой силе и технике.



Противник потерял до 560 военнослужащих

- заявил начальник пресс-центра группировки «Центр».

Кроме того, был уничтожен украинский танк Т-64 и одиннадцать артиллерийских орудий, среди которых три американские гаубицы М777, три гаубицы «Мста-Б», четыре советские гаубицы Д-20 и Д-30 и 120-мм миномёт. Противник также потерял восемь автомобилей.

На другом направлении к западу от Донецка российские войска, как ранее сообщал военкор Александр Сладков, проводят операцию по окончательному освобождению важного города Красногоровка, что откроет им путь дальше на запад к границам ДНР.
4 комментария
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  1. Nexcom Звание
    Nexcom
    +1
    Сегодня, 14:02
    Вот если бы какелы 5600 потеряли бы, а не 560....Было б во! good
    Но и 560 тоже неплохо.
    1. Piramidon Звание
      Piramidon
      +1
      Сегодня, 14:47
      Интересно, сколько чубатых свинок укро-военкомы вылавливают за сутки? Больше 560?
  2. Roust Звание
    Roust
    +3
    Сегодня, 14:22
    Вот и воздух чище стал, и земля удобрена.
  3. smsnn Звание
    smsnn
    -1
    Сегодня, 15:15
    Кто этого клоуна поставил начальником пресс-центра? Дебильнейшая интонация при оглашении сводок. То, что нужно зачитывать сухим тоном, он пытается рассказать с непредсказуемо-идиотским выражением.