Начальник пресс-центра группировки «Центр»: В зоне ответственности группировки противник потерял до 560 военнослужащих
Начальник пресс-центра одной из российских группировок, действующих в зоне СВО, в частности группировки «Центр», Александр Савчук рассказал об успехах ее подразделений. Напомним, что группировка войск «Центр» действует против ВСУ на Краснолиманском направлении, а также на стыке Харьковской области, ЛНР и ДНР.
По словам Савчука, нашим подразделениям удалось нанести в течение суток огневое поражение 390 вражеским целям, включая более 80 артиллерийских точек, до 50 пунктов временной дислокации, две РЛС и командный пункт ВСУ. Офицер отметил, что противник понес существенные потери в живой силе и технике.
- заявил начальник пресс-центра группировки «Центр».
Кроме того, был уничтожен украинский танк Т-64 и одиннадцать артиллерийских орудий, среди которых три американские гаубицы М777, три гаубицы «Мста-Б», четыре советские гаубицы Д-20 и Д-30 и 120-мм миномёт. Противник также потерял восемь автомобилей.
На другом направлении к западу от Донецка российские войска, как ранее сообщал военкор Александр Сладков, проводят операцию по окончательному освобождению важного города Красногоровка, что откроет им путь дальше на запад к границам ДНР.
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