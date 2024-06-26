Гонконгская авиакомпания отстранила трех пилотов от обучения в США из-за сокрытия информации о ряде серьезных ошибок

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Гонконгская авиакомпания отстранила трех пилотов от обучения в США из-за сокрытия информации о ряде серьезных ошибок

Гонконгская авиакомпания Cathay Pacific Airways Ltd. отстранила трех пилотов-курсантов от одной из программ обучения в США из-за несоблюдения ими требований к отчетности об инцидентах, пишет South China Morning Post.

В материале говорится, что ранее в этом месяце Центр летной подготовки AeroGuard в Финиксе (штат Аризона, США) приостановил все самостоятельные полеты курсантов Cathay после ряда учебных инцидентов, в результате которых были повреждены самолеты и о которых экипаж не сообщил.



В служебной записке, которая приводится изданием, говорится, что инциденты были описаны как столкновение законцовкой крыла с неподвижным объектом, резкая посадка, приведшая к значительному удару пропеллера о ВПП, и отклонение от взлетно-посадочной полосы.

Хотя каждая ситуация кажется уникальной, во всех случаях проблема была одинаковой — необходимой консультации не было, и в двух из трех случаев студенты не смогли должным образом сообщить об ущербе

- говорится в записке.

В свою очередь, руководство гонконгской компании заявило, что решение отстранить трех пилотов-курсантов опирается на результаты всестороннего расследования, проведенного учебным заведением в координации с Cathay Pacific.

Культура справедливой и открытой отчетности находится в центре наших ценностей. Соответствие этой культуре имеет фундаментальное значение для того, чтобы быть пилотом Cathay Pacific

- сказал директор по летной эксплуатации Cathay Крис Кемпис.

Напомним, что базирующаяся в Гонконге компания Cathay пытается пополнить свои ряды пилотов после Covid. Количество пилотов резко сократилось во время пандемии, поскольку Гонконг закрыл свои границы и ввел одни из самых жестких в мире мер изоляции, вынудив многих людей покинуть город.
2 комментария
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  1. Вадим С Звание
    Вадим С
    +2
    Сегодня, 13:27
    Ничего не понятно, но общение формационный фон наполнен!
    1. seamen2 Звание
      seamen2
      0
      Сегодня, 14:42
      еще более непонятно, почему ЭТА новость размещена на ВОЕННОМ обозрении.