Кинжал для амока – малайский крис
Лавка по продаже крисов. Базар искусств. Куала-Лумпур
ярость и убивать») – психическое состояние,
определяемое в психиатрии
как этноспецифический синдром,
характерный для жителей Малайзии,
Филиппин, Индонезии и близких районов,
которое характеризуется резким
физическим возбуждением
(как правило, человек обращается в бег)
и беспричинными нападениями на людей
вплоть до их убийства.
Долгое время считалось, что амок
вызывается паразитирующими в мозгу червями…
Ernest Weekley. Amuck, amok //
An Etymological Dictionary of Modern English.
Courier Corporation, 2013. С. 44.
Люди и культура. Что такое крис? Кинжал – если кто этого не знает. Но кинжал необычный. Необычный, от слова совсем.
Но так как крисы хранятся во многих музеях, например, в Метрополитен-музее в Нью-Йорке и в Королевской оружейной палате Стокгольма, нам с вами есть куда заглянуть, чтобы их увидеть и на них полюбоваться.
Кинжалы крис распространены по всему Малайзийскому архипелагу (современная Малайзия, южный Таиланд, Индонезия, Бруней и южные Филиппины). А появились они в конце индуистско-буддийского периода на острове Ява в Индонезии. Крис (керис) тогда был одновременно и физическим, и метафизическим оружием, но сейчас доминируют его символические и ритуальные аспекты.
Типичный крис 1889 года из коллекции Королевской оружейной палаты Стокгольма
Рукоять и ножны криса – это всего лишь его одежда. Главное в нем – клинок.
Традиционно считается, что клинок криса обладает собственной душой и опасен для тех, кто не был посвящен в то, как следует обращаться с ним и его почитать. Неуважение к крису проявляется в использовании старых ножен и рукояти, поэтому их регулярно меняют в соответствии с модой. По этой причине в странах, где используется крис, можно лишь изредка встретить крисы с рукоятками и ножнами, более старыми, чем конец XIX века.
Но вот крисы, попавшие в коллекцию Королевской оружейной палаты Стокгольма, сохранились в своем первозданном виде. Поэтому они дают ценную информацию о том, как в целом выглядели крисы в XVII и XVIII веках.
Клинок криса может быть украшен золотой насечкой… Крис из коллекции Королевской оружейной палаты Стокгольма
Главная характерная черта клинка криса – это асимметричная пята клинка, которая резко расширяется возле его рукояти. К ней прикрепляется полоска металла – «ганджа», сделанная отдельно из этого же куска металла, что и сам клинок. Она ковалась на ранних стадиях его закалки, после чего насаживалась на хвостовик клинка, а приваривалась к нему так плотно, что казалось, будто она с клинком составляет одно целое.
Также на клинке имелось два небольших углубления для двух пальцев – большого и указательного, а с одной стороны пяты традиционно делали небольшие шипы. Сам клинок мог быть как прямым, так и волнистым. Особенностью волнистого клинка было нечетное количество изгибов – чаще всего их было 7 и 13.
Случайный узор на клинке появляется исключительно «по воле духов» и потому особенно ценится. Клинок криса из коллекции Королевской оружейной палаты Стокгольма
Доподлинно неизвестно, почему все это устроено было именно так, но, считается, что по ритуальным причинам. Возможно, целью такого устройства было… «запирание души криса в клинке», чтобы она не могла пройти через рукоять к человеку, держащему крис.
Другая причина состоит в том, что рукоять криса представляет собой женскую силу (йони), которая, согласно индуистско-тантрической традиции, должна уравновешивать мужскую силу в клинке (лингаме), чтобы обеспечить достижение гармонии.
Если смотреть сверху, ганджа криса имеет форму вульвы, в то время как фаллический клинок считается лингамом Шивы, хвостовик которого проходит через ганджу и рукоять.
Рукоять криса может иметь форму сидящего существа или божества… Крис из коллекции Королевской оружейной палаты Стокгольма
Для самого яванца клинок криса – это сама суть его мужественности. Но вот его метафизическая энергия (касектен) считается женской. Согласно яванской точке зрения, эти силы не обязательно являются антагонистическими, но бороться друг с другом, находясь в одном клинке, они вполне могут.
Дуалистический символизм лингам-йони можно также найти в ножнах, охватывающих клинок, и в рукояти криса, которая одновременно охватывает хвостовик криса и в то же время сама является лингамом. Современному европейцу понять все хитросплетения подобных верований не так-то просто, но яванцы с самого детства знают о крисе абсолютно все и ни минуты не сомневаются в правдивости этого знания.
Пластина ганджа. Крис 1889 года из коллекции Королевской оружейной палаты Стокгольма
Клинок криса изготавливается из смеси железа и никеля, который кузнец складывает и в несколько приемов кует, чтобы получить различные узоры (памор). Протравив лезвие мышьяком и соком цитрусовых, кузнец выделяет серебристый никель на фоне черного железа, делая его памор более отчетливым.
Прямой клинок символизирует покоящегося мифологического змея-дракона Нагу, а волнистый – Нагу в движении. Нечетные числа считаются мужскими, а четные – женскими.
Крис мог быть и прямым. Такими крисами часто казнили преступников. Крис 1889 года из коллекции Королевской оружейной палаты Стокгольма
Даже традиционные яванские индуистские храмы имеют нечетное количество крыш. Чем больше волн на крисе или крыше храма, тем выше статус его владельца или семьи-основателя.
Помимо Шивы и Наги, на клинке часто изображается слоновий бог Ганеша в виде стилизованного хобота, ближайшего к его гандже. Ганеша – одновременно сын Шивы и божество, устраняющее все препятствия.
Сочетание различных форм и количества волн на лезвии адаптировано к индивидуальности владельца. Считается опасным иметь крис, который не соответствует вашей личности, например, имеет больше волн, чем вы духовно способны выдержать.
Верхняя часть ножен криса имеет форму корабля, возможно, она вдохновлена кораблями, на которых когда-то в древности предки малайцев добрались до Малайзийского архипелага. Крис 1889 года из коллекции Королевской оружейной палаты Стокгольма
Некоторые из старейших крисов в европейских коллекциях также имеют на ножнах природные мотивы. Но они обычно проще, хотя и с красивой и необычной текстурой древесины. В нижней части они часто имеют металлический кожух (пендок), украшенный тиснеными растительными или геометрическими мотивамив.
Памор может изображать заранее заданный узор или получиться случайным образом в процессе ковки. Если памор образует различимый какой-то узнаваемый узор или некий образ – например, лицо человека, сидящую человеческую фигуру или арабскую букву – он считается особенно мощным.
Крис в мусульманском стиле с ножнами. Клинок 1766–1767; отделка – XIX в. Длина с ножнами: 55,9 см. Длина клинка: 49,7 cм. Ширина клинка максимальная: 9,7 см. Вес криса: 674,7 г. Вес ножен: 280,7 г. Метрополитен-музей, Нью-Йорк
Тот же крис – обратная сторона
Хотя обычно определенный памор выбирается заранее в соответствии с личностью и потребностями владельца и просто заказывается кузнецу. Существуют разные паморы, которые считаются специально предназначенными для повышения популярности, накопления богатства, защиты от стихийных бедствий и т. д. Вот таким мастерством обладают кузнецы, которые куют крисы!
Рукояти криса встречаются во многих вариантах. Одной из характеристик старейших рукоятей Явы является то, что они изображают различных индуистских существ, обычно Ганешу, Гаруду, Дургу, Биму, лесных духов (якш) или фигуры из театра теней.
Когда ислам стал ведущей религией на Яве, эти существа продолжали изображать на рукоятках, но придавали им настолько стилизованную форму, что их едва можно было узнать.
Крис с острова Сумбава. Длина: 34,4 см. Без ножен: 32,4 см. Ширина максимальная: 12,1 см. Вес: 209,8 г. Вес ножен: 39,7 г. Метрополитен-музей, Нью-Йорк
Крис можно рассматривать, прежде всего, как ритуальное оружие. И как средство для воссоединения с предыдущими поколениями в семье, владеющей крисом.
Но это ещё и портативный храм, с помощью силы которого можно добиться успеха в жизни. А вот если, как считали малайцы ещё совсем недавно, у человека в мозгу завелись черви и его охватывал амок, то он первым делом хватался за крис, бежал по улице селения и всех встречных убивал!
Считается, что крис является очень могущественным оружием, способным защитить своего хозяина, но в то же время он очень своенравный. В безлунные ночи, как считается, он может покидать ножны и летать в поисках жертвы.
Именно поэтому его нельзя извлекать из ножен и указывать его острием на конкретного человека. Крис может запомнить объект и потом убить его своей магией. Вот почему участники ритуальных танцев с крисами сначала касаются ими земли, чтобы сбросить в неё их негативную энергию, а уже только потом танцуют.
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