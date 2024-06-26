Норвегия открыла новый завод по производству противокорабельных и крылатых ракет

Интерес к NSM и JSM вырос за последнее десятилетие, и в настоящее время это основные ударные ракеты пятого поколения в 13 странах, включая Норвегию, страны НАТО и других близких союзников. Это предприятие увеличит ежегодный выпуск NSM и JSM в геометрической прогрессии

В Норвегии открылся новый завод по производству противокорабельных и крылатых ракет, свою продукцию на предприятии будет производить норвежская компания Kongsberg Defense & Aerospace. Об этом говорится на сайте компании.Новое производство расположили на территории индустриального парка Arsenalet недалеко от штаб-квартиры компании в Кронсберге. Как заявили в руководстве, решение о строительстве было принято еще в 2021 году в связи с увеличением заказов на ракеты. Предприятие будут производить противокорабельные NSM и крылатые ракеты воздушного базирования JSM.- заявил президент Kongsberg Defense & Aerospace Эйрик Ли.Строительство завода профинансировало правительство Швеции и Евросоюз в рамках программы ASAP в поддержку производства боеприпасов, а также направленный на увеличение поставок артиллерийских снарядов и ракет ВСУ.На новом заводе будет работать примерно 1200 человек, прошедших специальное обучение.