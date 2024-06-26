Норвегия открыла новый завод по производству противокорабельных и крылатых ракет

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Норвегия открыла новый завод по производству противокорабельных и крылатых ракет

В Норвегии открылся новый завод по производству противокорабельных и крылатых ракет, свою продукцию на предприятии будет производить норвежская компания Kongsberg Defense & Aerospace. Об этом говорится на сайте компании.

Новое производство расположили на территории индустриального парка Arsenalet недалеко от штаб-квартиры компании в Кронсберге. Как заявили в руководстве, решение о строительстве было принято еще в 2021 году в связи с увеличением заказов на ракеты. Предприятие будут производить противокорабельные NSM и крылатые ракеты воздушного базирования JSM.



Интерес к NSM и JSM вырос за последнее десятилетие, и в настоящее время это основные ударные ракеты пятого поколения в 13 странах, включая Норвегию, страны НАТО и других близких союзников. Это предприятие увеличит ежегодный выпуск NSM и JSM в геометрической прогрессии

- заявил президент Kongsberg Defense & Aerospace Эйрик Ли.

Строительство завода профинансировало правительство Швеции и Евросоюз в рамках программы ASAP в поддержку производства боеприпасов, а также направленный на увеличение поставок артиллерийских снарядов и ракет ВСУ.

На новом заводе будет работать примерно 1200 человек, прошедших специальное обучение.
5 комментариев
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  1. Nexcom Звание
    Nexcom
    +2
    Сегодня, 14:09
    Покурил бы там кто-нибудь в неположенном месте.....
    1. Удав КАА Звание
      Удав КАА
      0
      Сегодня, 14:50
      Очень бы этого конечно хотелось бы... НО! Вы же видели картинку в заставке: одни роботы, обслуги вообще не видно! Кому, блин, там курить? Ну, если только Петрову с Бошировым!!! bully
      1. Попандос Звание
        Попандос
        0
        Сегодня, 15:34
        видели картинку в заставке: одни роботы,

        Это не роботы, это рукава для вытяжной вентиляции.
        Их, как раз ставят там, где работают люди, так что думаю будет кому покурить.
  2. Факапыч Звание
    Факапыч
    +1
    Сегодня, 14:09
    Еще одна цель в картах для РВСН.
    1. Высота76
      Высота76
      -2
      Сегодня, 14:15
      Смешно. У наших яичков не хватит для атаки на "партнёров"