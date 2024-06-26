Норвегия открыла новый завод по производству противокорабельных и крылатых ракет
5
В Норвегии открылся новый завод по производству противокорабельных и крылатых ракет, свою продукцию на предприятии будет производить норвежская компания Kongsberg Defense & Aerospace. Об этом говорится на сайте компании.
Новое производство расположили на территории индустриального парка Arsenalet недалеко от штаб-квартиры компании в Кронсберге. Как заявили в руководстве, решение о строительстве было принято еще в 2021 году в связи с увеличением заказов на ракеты. Предприятие будут производить противокорабельные NSM и крылатые ракеты воздушного базирования JSM.
Интерес к NSM и JSM вырос за последнее десятилетие, и в настоящее время это основные ударные ракеты пятого поколения в 13 странах, включая Норвегию, страны НАТО и других близких союзников. Это предприятие увеличит ежегодный выпуск NSM и JSM в геометрической прогрессии
- заявил президент Kongsberg Defense & Aerospace Эйрик Ли.
Строительство завода профинансировало правительство Швеции и Евросоюз в рамках программы ASAP в поддержку производства боеприпасов, а также направленный на увеличение поставок артиллерийских снарядов и ракет ВСУ.
На новом заводе будет работать примерно 1200 человек, прошедших специальное обучение.
Наши новостные каналы
Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация