Минобороны показало кадры прокладывания пути штурмовой бронегруппе танком с минным тралом

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Минобороны показало кадры прокладывания пути штурмовой бронегруппе танком с минным тралом

Минобороны опубликовало кадры, на которых запечатлен штурм позиций боевиков киевского режима на подступах к оккупированному ВСУ селу Константиновка в ДНР. В результате бойцам российского штурмового подразделения группировки войск "Восток" удалось занять более выгодные рубежи.

Перед началом штурма путь бронегруппе с десантом прокладывал танк, оснащенный катковым минным тралом. При этом вся бронетехника оборудована противодроновой защитой. На подступах к украинским позициям десант спешился и при поддержке плотного огня танков и боевых машин пехоты малыми группами захватил опорный пункт противника.







Под натиском российских бойцов оборона ВСУ на подступах к Константиновке продолжает разваливаться, противник утратил способность атаковать, с трудом оказывая очаговое сопротивление, а также пытается задержать продвижение подразделений ВС РФ применением ударных беспилотников.

При этом, по словам бойцов штурмового подразделения, на этом участке линии боевого соприкосновения украинские боевики обладают численным перевесом в личном составе, однако это им не помогает.



Освобождение Константиновки даст российской армии возможность обеспечить огневой контроль над имеющей стратегическое значение трассой на Угледар, что позволит создать предпосылки к началу осады размещенного в этом населенном пункте мощного гарнизона ВСУ. В настоящее время на подступах к Константиновке продолжаются ожесточенные бои, в ходе которых медленно, но верно продавливается оборона ВСУ на этом участке фронта.

3 комментария
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  1. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    0
    Сегодня, 13:52
    Молодцы парни, косите укроп!
  2. Konnick Звание
    Konnick
    -1
    Сегодня, 14:12
    Цитата: убей фашиста
    Молодцы парни, косите укроп!

    Может лучше прокомментируете видео, чем сыпать лозунгами
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 14:26
    Оборона... не бывает такой защиты, которую нельзя преодолеть, НО, боевая устойчивость подразделений, хорошая выручка бойцов и наличие необходимых вооружений препятствует противнику выполнять свои задачи. Когда есть взаимодействие со средствами огневой поддержки, оборонятся сильно проще и эффективнее.
    Впрочем, все тоже самое справедливо и для наступающих и тут КТО КОГО, зависит от... а вот дальше варианты, но их не много и они из тех, которые были перечислены ранее.