Минобороны показало кадры прокладывания пути штурмовой бронегруппе танком с минным тралом
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Минобороны опубликовало кадры, на которых запечатлен штурм позиций боевиков киевского режима на подступах к оккупированному ВСУ селу Константиновка в ДНР. В результате бойцам российского штурмового подразделения группировки войск "Восток" удалось занять более выгодные рубежи.
Перед началом штурма путь бронегруппе с десантом прокладывал танк, оснащенный катковым минным тралом. При этом вся бронетехника оборудована противодроновой защитой. На подступах к украинским позициям десант спешился и при поддержке плотного огня танков и боевых машин пехоты малыми группами захватил опорный пункт противника.
Под натиском российских бойцов оборона ВСУ на подступах к Константиновке продолжает разваливаться, противник утратил способность атаковать, с трудом оказывая очаговое сопротивление, а также пытается задержать продвижение подразделений ВС РФ применением ударных беспилотников.
При этом, по словам бойцов штурмового подразделения, на этом участке линии боевого соприкосновения украинские боевики обладают численным перевесом в личном составе, однако это им не помогает.
Освобождение Константиновки даст российской армии возможность обеспечить огневой контроль над имеющей стратегическое значение трассой на Угледар, что позволит создать предпосылки к началу осады размещенного в этом населенном пункте мощного гарнизона ВСУ. В настоящее время на подступах к Константиновке продолжаются ожесточенные бои, в ходе которых медленно, но верно продавливается оборона ВСУ на этом участке фронта.
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