Под Харьков для усиления бригад ВСУ переброшены наёмники из Колумбии

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Под Харьков для усиления бригад ВСУ переброшены наёмники из Колумбии

Сложная для украинских формирований ситуация на Харьковском направлении заставила командование ВСУ усилить действующие там бригады за счет иностранных наемников. В частности, стало известно, что под Харьков были переброшены наемники из Колумбии.

Ранее неоднократно обращалось внимание на то, что киевский режим охотно принимает на службу наемников из стран Латинской Америки – они обходятся значительно дешевле, чем американские или европейские наемники. Но профессионализм и боевые качества тех же колумбийцев, по данным ряда источников, вызывают многочисленные вопросы.

Поэтому вряд ли присутствие выходцев из этой латиноамериканской страны на Харьковском направлении окажет серьезную помощь украинским формированиям. Большинство колумбийских наемников, хоть и являются бывшими силовиками, имеют принципиально отличающийся опыт. Одно дело – искать контрабандистов в джунглях и совсем другое – участвовать в общевойсковых боях.

В настоящее время иностранные наемники под Харьковом пока еще не задействованы в выполнении боевых задач. Они находятся на позициях, вероятно – в качестве резерва на случай дальнейшего наступления российских войск.

Потребность срочно перебрасывать под Харьков наемников свидетельствует о крайне высоких потерях в рядах действующих на данном направлении бригад ВСУ, в первую очередь – 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады, а также о значительных проблемах с формированием резервов из числа собственно украинских военнослужащих.
16 комментариев
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  1. мазута Звание
    мазута
    +8
    Сегодня, 14:05
    ФАБы и ОДАБы им в грызло неплохо бы отправить,борцы за демократию видите ли,сторонники наркопрезидента.Не сидится в джунглях собственных,отправитесь в джунгли бандеровские,на удобрение чернозема.
  2. Nexcom Звание
    Nexcom
    +4
    Сегодня, 14:06
    Может их коксом приманивать на минные поля? what
    1. Piramidon Звание
      Piramidon
      +2
      Сегодня, 15:02
      Они кокс с собой могут привезти. В Колумбии этого "добра" просто завались.
  3. кредо Звание
    кредо
    +1
    Сегодня, 14:09
    Потребность срочно перебрасывать под Харьков наемников свидетельствует о крайне высоких потерях в рядах действующих на данном направлении бригад ВСУ, в первую очередь – 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады, а также о значительных проблемах с формированием резервов из числа собственно украинских военнослужащих.

    Почему то этот вывод не представляется убедительным.
    Предположительно всё обстоит не совсем так и наёмников ВСУ использует аналогичным образом как и местных слабо обученных солдат, а наиболее боеспособные части комплектует и формирует в тылу для очередного контрудара в сторону Крыма. hi
    1. Nastia Makarova Звание
      Nastia Makarova
      +2
      Сегодня, 14:15
      потому что известно какая часть где находится и ее состав
  4. Ermak_415 Звание
    Ermak_415
    +3
    Сегодня, 14:10
    Они там с собой товар из Колумбии не привезли? Или конфисковано по нуждам Зелика?
    1. bars042 Звание
      bars042
      +1
      Сегодня, 14:59
      Привезли.
      Сверху, на упаковке, была записка на чистом украинском:
      "Предоставить доставщикам ускоренное Украинское гражданство !!"
      А парни то, весь полёт были в раздумьях, почему билет токо в один конец.
      1. Starover_Z Звание
        Starover_Z
        0
        Сегодня, 15:19
        Цитата: bars042
        Привезли.
        Сверху, на упаковке, была записка на чистом украинском:
        "Предоставить доставщикам ускоренное Украинское гражданство !!"
        А парни то, весь полёт были в раздумьях, почему билет токо в один конец.

        Чтобы не тратится на спецрейс. Проще выделить участок земли объёмом 4 м3.
        1. Комментарий был удален.
  5. Roust Звание
    Roust
    +4
    Сегодня, 14:13
    Обезьянам не место на исконно русских землях.
    1. Trapp1st Звание
      Trapp1st
      -3
      Сегодня, 14:42
      Обезьянам не место на исконно русских землях.


      Эхо войны...
    2. bars042 Звание
      bars042
      0
      Сегодня, 15:05
      Почему под Полтавой такие чернозёмы?
  6. APASUS Звание
    APASUS
    +4
    Сегодня, 14:22
    Проблема колумбийцев ,в том что они не знают на что подписались. Им обещают горы денег и охранять склады с вооружением
  7. Victal Звание
    Victal
    +3
    Сегодня, 14:35
    Чуваки не представляют, на что подписались. Оказаться на нуле что с одной, что с другой стороны - непередаваемые ощущения!
  8. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    +2
    Сегодня, 15:05
    Недавно такую мерзоту в плен взяли, почему не усыпили хрен знает.
    1. Cicerist98 Звание
      Cicerist98
      -1
      Сегодня, 15:25
      @Incvizitor: "Recently, such an abomination was taken prisoner..."

      Instead of taking these scumbags prisoner, sitting them at a table and photographing/interviewing them, and feeding, housing and guarding them, simply shoot them on the spot.
  9. Eugen 62 Звание
    Eugen 62
    0
    Сегодня, 15:34
    Новость запоздала. Вот продолжение ( только что честно скапитализдил с Лостармора): "В плен нашим бойцам попал наемник из Колумбии. Девять его соотечественников, согласившихся воевать за киевский режим, были уничтожены."