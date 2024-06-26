Сложная для украинских формирований ситуация на Харьковском направлении заставила командование ВСУ усилить действующие там бригады за счет иностранных наемников. В частности, стало известно, что под Харьков были переброшены наемники из Колумбии.Ранее неоднократно обращалось внимание на то, что киевский режим охотно принимает на службу наемников из стран Латинской Америки – они обходятся значительно дешевле, чем американские или европейские наемники. Но профессионализм и боевые качества тех же колумбийцев, по данным ряда источников, вызывают многочисленные вопросы.Поэтому вряд ли присутствие выходцев из этой латиноамериканской страны на Харьковском направлении окажет серьезную помощь украинским формированиям. Большинство колумбийских наемников, хоть и являются бывшими силовиками, имеют принципиально отличающийся опыт. Одно дело – искать контрабандистов в джунглях и совсем другое – участвовать в общевойсковых боях.В настоящее время иностранные наемники под Харьковом пока еще не задействованы в выполнении боевых задач. Они находятся на позициях, вероятно – в качестве резерва на случай дальнейшего наступления российских войск.Потребность срочно перебрасывать под Харьков наемников свидетельствует о крайне высоких потерях в рядах действующих на данном направлении бригад ВСУ, в первую очередь – 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады, а также о значительных проблемах с формированием резервов из числа собственно украинских военнослужащих.

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