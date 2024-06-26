На Волыни мужчина напал на представителя центра комплектования ВСУ

Украинские граждане все активнее сопротивляются попыткам принудительной мобилизации. Часто они первыми нападают на сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК), которые пытаются проводить мобилизационные мероприятия.Как сообщают украинские источники, на Волыни мужчина напал на офицера территориального центра комплектования. Это произошло в поселке Шацк, точные подробности инцидента не приводятся. Но известно, что нападение имело место в то время, когда офицер ТЦК выполнял «служебные обязанности», то есть проводил мероприятия по принудительной мобилизации граждан.Нападавшего задержали, в его отношении возбуждено уголовное дело. Если вина мужчины будет доказана, ему грозит до пяти лет лишения свободы. Впрочем, это весьма неплохой вариант для того, чтобы избежать верной смерти на передовой в случае мобилизации в ряды ВСУ.Отметим, что украинские мужчины в большинстве своем всеми силами стремятся избежать мобилизации в действующую армию. Все уже понимают, что для значительной части мобилизованных отправка на фронт – это билет в один конец.Поэтому ежедневно сотни украинцев пытаются любыми способами покинуть пределы страны. Часто они используют весьма причудливые способы, например – переодеваются в женскую одежду и пытаются пройти через пункты пропуска по документам своих родственниц. Однако в подавляющем большинстве случаев такие попытки заканчиваются для уклонистов печально - пограничники их все равно задерживают и передают сотрудникам ТЦК.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»