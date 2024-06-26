На Волыни мужчина напал на представителя центра комплектования ВСУ

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На Волыни мужчина напал на представителя центра комплектования ВСУ

Украинские граждане все активнее сопротивляются попыткам принудительной мобилизации. Часто они первыми нападают на сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК), которые пытаются проводить мобилизационные мероприятия.

Как сообщают украинские источники, на Волыни мужчина напал на офицера территориального центра комплектования. Это произошло в поселке Шацк, точные подробности инцидента не приводятся. Но известно, что нападение имело место в то время, когда офицер ТЦК выполнял «служебные обязанности», то есть проводил мероприятия по принудительной мобилизации граждан.



Нападавшего задержали, в его отношении возбуждено уголовное дело. Если вина мужчины будет доказана, ему грозит до пяти лет лишения свободы. Впрочем, это весьма неплохой вариант для того, чтобы избежать верной смерти на передовой в случае мобилизации в ряды ВСУ.

Отметим, что украинские мужчины в большинстве своем всеми силами стремятся избежать мобилизации в действующую армию. Все уже понимают, что для значительной части мобилизованных отправка на фронт – это билет в один конец.

Поэтому ежедневно сотни украинцев пытаются любыми способами покинуть пределы страны. Часто они используют весьма причудливые способы, например – переодеваются в женскую одежду и пытаются пройти через пункты пропуска по документам своих родственниц. Однако в подавляющем большинстве случаев такие попытки заканчиваются для уклонистов печально - пограничники их все равно задерживают и передают сотрудникам ТЦК.
11 комментариев
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  1. oleg-nekrasov-19 Звание
    oleg-nekrasov-19
    +1
    Сегодня, 14:16
    Судя по сегодняшней сводке МО РФ , ТЦКашников из нацгвардии Украины в составе БТГ отправили в штурмы на Запорожском направлении. "...отражены две контратаки батальонной тактической группы центра территориального комплектования нацгвардии и штурмовой группы 123-й бригады теробороны." МО РФ ....что творится , ой что творится в 404 ой )))
    1. Бородач Звание
      Бородач
      +1
      Сегодня, 14:25
      ТЦКашников надо сразу убивать, а не нападать на них. yes
      Теперь этого украинца сначала посадят, а потом "добровольцем" в штрафбат отправят на мясные штурмы. am
    2. кредо Звание
      кредо
      +3
      Сегодня, 14:26
      Из ТЦК на фронт отправляются только если план не выполняют по мобилизации, а на замену им ставят инвалидов с фронта.
      Вот то что полицию начали мобилизовать, это уже серьёзней, конечно не для фронта а для тыла, так глядишь дело дойдёт и до депутатов всех уровней их же много, а пользы от них никакой. yes
      1. oleg-nekrasov-19 Звание
        oleg-nekrasov-19
        0
        Сегодня, 14:44
        Выходит , что ТЦК нацгвардии Запорожья план не выполнило. hi
        1. кредо Звание
          кредо
          +1
          Сегодня, 14:56
          Выходит , что ТЦК нацгвардии Запорожья план не выполнило. hi

          Думаю, что всё иначе.
          В первую очередь в горячие точки отправляют из восточных областей, чтобы сократить численность русскоговорящих, а на замену им ставят из западных областей или инвалидов-нациков с фронта.
          Ведь про 90% полицейских отправляемых на фронт новость пришла из Харьковской области, а из Запорожской значит направили военкоматовских, следовательно бандеровцев и западенцев в большей степени берегут чего не скажешь о тех, кто считает себя русским или говорил до недавнего времени на русском. hi
      2. LiSiCyn Звание
        LiSiCyn
        0
        Сегодня, 15:04
        Украинские мужчины не имеют права на защиту в Германии, они должны защищать свою страну, — глава Союза молодежи немецкой партии ХДС/ХСС

        Йоханнес Винкель считает, что "предоставлять Украине оружие, а в то же время лишать её собственных солдат является откровенным цинизмом".
        Всех на фронт в мясорубку.
  2. Roust Звание
    Roust
    +1
    Сегодня, 14:19
    А что, надо было с хлебом, солью встречать?
  3. APASUS Звание
    APASUS
    +3
    Сегодня, 14:20
    Самые упертые украинцы ,не хотят служить оказывается. Они хотят всех учить украинству ,но защищать свои идеи ,лучше послать русских,венгров из Украины
  4. LiSiCyn Звание
    LiSiCyn
    +1
    Сегодня, 14:37
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    Судя по сегодняшней сводке МО РФ , ТЦКашников из нацгвардии Украины в составе БТГ отправили в штурмы на Запорожском направлении. "...отражены две контратаки батальонной тактической группы центра территориального комплектования нацгвардии и штурмовой группы 123-й бригады теробороны." МО РФ ....что творится , ой что творится в 404 ой )))

    Никто не избежит 0, ребятки думали в тылу отсидеться, а оно вон как вышло...
  5. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    +1
    Сегодня, 14:45
    Пара лет отсидки за нападение на тцкашника для многих бандерлогов гораздо лучше утилизации на восточном фронте.
  6. Был Мамонт Звание
    Был Мамонт
    0
    Сегодня, 15:38
    Шел, шел никого не трогал ТЦК-ашник. wink wink