В Белгородской области БПЛА ВСУ атаковал парковку больницы, есть пострадавшие

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В Белгородской области БПЛА ВСУ атаковал парковку больницы, есть пострадавшие

В Грайворонском районе Белгородской области беспилотный летательный аппарат ВСУ атаковал парковку перед зданием центральной районной больницы. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По информации руководителя региона, в результате атаки БПЛА ВСУ есть пострадавшие. Из-за взрыва были ранены супруги. У мужчины – минно-взрывная травма, осколочные ранения бедра, предплечья. Женщина получила закрытую черепно-мозговую травму.

Бригадами скорой помощи пострадавшие доставляются в городскую больницу №2 города Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается

- подчеркнул губернатор области.

Кроме того, Гладков отметил, что в результате атаки беспилотника были повреждены припаркованные на стоянке пять легковых автомобилей. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники экстренных и оперативных служб.


Отметим, что украинские формирования ежедневно атакуют Белгородскую область. Атаки носят террористический характер, поскольку направлены исключительно против мирного населения – гражданской инфраструктуры, жилых домов, гражданских автомобилей. Теперь нацисты дошли до того, что атаковали с помощью беспилотника территорию районной больницы.

Ранее губернатор Гладков сообщал, что украинским дроном был атакован гражданский легковой автомобиль в селе Новостроевка-Первая Грайворонского городского округа. Машина получила значительные повреждения. На участке автодороги Архангельское — Зиборовка в Шебекинском городском округе в результате еще одной атаки запущенного украинскими формированиями беспилотника полностью сгорел другой автомобиль.
8 комментариев
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  1. Uncle Lee Звание
    Uncle Lee
    +2
    Сегодня, 14:32
    украинские формирования ежедневно атакуют Белгородскую область
    И сколько можно ?
  2. Voronezh Звание
    Voronezh
    +2
    Сегодня, 14:55
    Зато противодроновую систему развернули в подмосковье...
    1. Дедок Звание
      Дедок
      +1
      Сегодня, 15:04
      Зато противодроновую систему развернули в подмосковье...

      там живут "другие" граждане
      1. Starover_Z Звание
        Starover_Z
        +1
        Сегодня, 15:25
        Цитата: Дедок
        Зато противодроновую систему развернули в подмосковье...

        там живут "другие" граждане

        Наверно там живут "настоящие" граждане. Кстати, элитные коттеджные посёлки относятся к Москве или ПодМосковью ?
  3. север 2 Звание
    север 2
    +1
    Сегодня, 15:22
    а что мы хотим , если на Украине ,возможно, хорошо платят изготовителям этих дронов . Возможно их клепает молодёжь которую не берут ещё и в армию . Управляет дронами молодые айтишники . Изготовила такая компания в гараже или в сарае пару-тройку дронов , запустила ,оператор довёл до любой ему понравившейся цели на Белгородчине , по результату отчитался в районной конторе СБУ , получил деньги и айда с той же компанией в тот же самый гараж или сарай клепать следующую партию беспилотников . На всю протяжённость только у границы с Белгородской областью на Украине таких сараев с "коллективами" таких молодых "кулибинов" , возможно, сотни . Если не тысячи. .А что , в армию ещё не надо , молоды , деньги хорошие за это получает из СБУ баксами от Америки ,"москаля" терроризировать им сам Зеленский велел и Бандера завещал .
    Кстати, ниже на ВО есть статья , что новейшие системы обнаружения беспилотников Россия разместила ...в Подмосковье , но никак не на Белгородчине , где прилетают каждый день . Во первых , зачем вообще афишировать , где такие системы размещаем . Во вторых , на Подмосковье было только пару налётов за два года , а на Белгородчину - фактически ежедневно .
    1. Дедок Звание
      Дедок
      +2
      Сегодня, 15:40
      а что мы хотим , если на Украине ,возможно, хорошо платят изготовителям этих дронов . Возможно их клепает молодёжь

      и вот что пишет Военная хроника:
      Forbes пишет о выпуске 3000 дронов для ВСУ в сутки. Судя по рассказам с фронта - так оно и есть. Дроны давно расходуются на одиночные цели и просто свободную охоту. По всей Украине работают десятки мастерских, которые выпускают разные типы дронов, на разных частота и с разными характеристиками для разных задач - их централизованно финансируют. В России производство и закупка дронов для МО находится в руках пары монополистов, в жестких рамках заданных МО характеристик дронов. Все другие дроны - работа волонтеров, гуманитарщиков на народные пожертвования. Ситуацию надо менять.

      а у нас, все средства только через Ростех...
      волонтеры делают всё за свои средства....
  4. Серж9901 Звание
    Серж9901
    +1
    Сегодня, 15:32
    Гурулев в интервью сказал - у армии все есть , есть чем и знают как . Нужна политическая воля . Пропустим момент ( как в 2014-м, как после Дебальцево) , потом придется прикладывать усилия на порядок больше .
    1. Дедок Звание
      Дедок
      0
      Сегодня, 15:41
      Гурулев в интервью сказал - у армии все есть

      а генерал Шаманов сказал на выступлении в ГД РФ, что сегодняшняя армия - это партизанский отряд...