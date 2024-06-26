В Белгородской области БПЛА ВСУ атаковал парковку больницы, есть пострадавшие
В Грайворонском районе Белгородской области беспилотный летательный аппарат ВСУ атаковал парковку перед зданием центральной районной больницы. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По информации руководителя региона, в результате атаки БПЛА ВСУ есть пострадавшие. Из-за взрыва были ранены супруги. У мужчины – минно-взрывная травма, осколочные ранения бедра, предплечья. Женщина получила закрытую черепно-мозговую травму.
- подчеркнул губернатор области.
Кроме того, Гладков отметил, что в результате атаки беспилотника были повреждены припаркованные на стоянке пять легковых автомобилей. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники экстренных и оперативных служб.
Отметим, что украинские формирования ежедневно атакуют Белгородскую область. Атаки носят террористический характер, поскольку направлены исключительно против мирного населения – гражданской инфраструктуры, жилых домов, гражданских автомобилей. Теперь нацисты дошли до того, что атаковали с помощью беспилотника территорию районной больницы.
Ранее губернатор Гладков сообщал, что украинским дроном был атакован гражданский легковой автомобиль в селе Новостроевка-Первая Грайворонского городского округа. Машина получила значительные повреждения. На участке автодороги Архангельское — Зиборовка в Шебекинском городском округе в результате еще одной атаки запущенного украинскими формированиями беспилотника полностью сгорел другой автомобиль.
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