Три пусковых установки и одна транспортно-заряжающая машина РСЗО HIMARS уничтожены за сутки - Минобороны
Подразделения группировки "Север" продолжают медленное, но верное продвижение в Волчанске Харьковской области, несмотря на ожесточенное сопротивление противника. Нанесены удары по формированиям 3-й штурмовой, 42-й механизированной, 57-й мотопехотной, 71-й пехотной бригад ВСУ, 36-й бригады морской пехоты, 13-й бригады нацгвардии и 127-й бригады теробороны в районах Терновая, Глубокое, Ветеринарное, Тихое, Веселое, Нескучное, Питомник, Волчанск и Липцы Харьковской области.
Общие потери ВСУ на данном направлении: до 300 военнослужащих, семь автомобилей, БМП Bradley, орудие М119, две гаубицы Д-20, одна Д-30, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и станция РЭБ «Нота».
В течение суток ВС России ударами беспилотников и ракет уничтожили три пусковые установки реактивных систем HIMARS, а также одну транспортно-заряжающую машину. Как сообщает Минобороны, вместе с техникой были уничтожены и иностранные специалисты, обеспечивавшие применение РСЗО.
На остальных направлениях без значительных изменений, наши войска продолжают наступать, занимая выгодные рубежи и улучшая тактическое положение. Ожесточенные бои идут под Часовым Яром, наши давят, противник огрызается контратаками. Также непростая ситуация в Красногоровке, где противник уперся и не хочет отступать. На бывшем Времевском выступе наши взяли половину Урожайного и продолжают выдавливать ВСУ из села. В общем бои идут по всей линии фронта.
Общие потери ВСУ по всем направлениям, кроме Северного: по личному составу - 1515 человек убитыми и ранеными; по бронетехнике - два танка, три БМП, две бронемашины, два бронетранспортера, 21 единица автомобильного транспорта; по артиллерии - две гаубицы Д-20, три Д-30, три орудия М119, одна гаубица «Мста-Б», САУ М109 «Paladin», две РСЗО «Град», станция РЭБ «Буковель-AD» и восемь складов боеприпасов.
Также поражены цех сборки и места подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов. Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 76 украинских беспилотников и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.
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