Три пусковых установки и одна транспортно-заряжающая машина РСЗО HIMARS уничтожены за сутки - Минобороны

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Три пусковых установки и одна транспортно-заряжающая машина РСЗО HIMARS уничтожены за сутки - Минобороны

Подразделения группировки "Север" продолжают медленное, но верное продвижение в Волчанске Харьковской области, несмотря на ожесточенное сопротивление противника. Нанесены удары по формированиям 3-й штурмовой, 42-й механизированной, 57-й мотопехотной, 71-й пехотной бригад ВСУ, 36-й бригады морской пехоты, 13-й бригады нацгвардии и 127-й бригады теробороны в районах Терновая, Глубокое, Ветеринарное, Тихое, Веселое, Нескучное, Питомник, Волчанск и Липцы Харьковской области.

Общие потери ВСУ на данном направлении: до 300 военнослужащих, семь автомобилей, БМП Bradley, орудие М119, две гаубицы Д-20, одна Д-30, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и станция РЭБ «Нота».



В течение суток ВС России ударами беспилотников и ракет уничтожили три пусковые установки реактивных систем HIMARS, а также одну транспортно-заряжающую машину. Как сообщает Минобороны, вместе с техникой были уничтожены и иностранные специалисты, обеспечивавшие применение РСЗО.

На остальных направлениях без значительных изменений, наши войска продолжают наступать, занимая выгодные рубежи и улучшая тактическое положение. Ожесточенные бои идут под Часовым Яром, наши давят, противник огрызается контратаками. Также непростая ситуация в Красногоровке, где противник уперся и не хочет отступать. На бывшем Времевском выступе наши взяли половину Урожайного и продолжают выдавливать ВСУ из села. В общем бои идут по всей линии фронта.

Общие потери ВСУ по всем направлениям, кроме Северного: по личному составу - 1515 человек убитыми и ранеными; по бронетехнике - два танка, три БМП, две бронемашины, два бронетранспортера, 21 единица автомобильного транспорта; по артиллерии - две гаубицы Д-20, три Д-30, три орудия М119, одна гаубица «Мста-Б», САУ М109 «Paladin», две РСЗО «Град», станция РЭБ «Буковель-AD» и восемь складов боеприпасов.

Также поражены цех сборки и места подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов. Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 76 украинских беспилотников и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.
11 комментариев
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  1. Uncle Lee Звание
    Uncle Lee
    +8
    Сегодня, 14:37
    вместе с техникой были уничтожены и иностранные специалисты, обеспечивавшие применение РСЗО.
    отыгрался хрен на скрипке ! wink
    1. Бородач Звание
      Бородач
      +5
      Сегодня, 14:45
      Отправили американцев к Бандере. am
      Который день подряд ВСУ теряют до 2000 человек. am good
    2. oleg-nekrasov-19 Звание
      oleg-nekrasov-19
      +7
      Сегодня, 14:47
      Сегодня ночью в Николаеве их ушатали , видимо долго следили за ними. А ведь это именно те химари , которые так пиарили украинские телеграмм каналы в своих видеороликах совсем недавно во время массированной атаки по Бельбеку.
  2. кредо Звание
    кредо
    0
    Сегодня, 14:45
    ...В течение суток ВС России ударами беспилотников и ракет уничтожили три пусковые установки реактивных систем HIMARS, а также одну транспортно-заряжающую машину...

    Рядом что ли стояли в укрытии или наши их достали в разных уголках протяжённого фронта. recourse
  3. Санчо да Винча Звание
    Санчо да Винча
    +1
    Сегодня, 14:46
    Об уничтожении иностранных специалистов можно будет судить потом по косвенным признакам. А вот объявленная охота на Хаймарсы, ударившие по Севастополю, дала ли результаты, пока молчат об их "судьбе"? Интересует вопрос, специалисты, подскажите: Можем ли мы засекать пуски ракет и моментально реагировать, Цирконом, например? Или в момент пуска ракеты зонтиком РЭБ установку укрывают? Буду признателен за ответы smile
  4. Ratmir_Ryazan Звание
    Ratmir_Ryazan
    -3
    Сегодня, 14:57
    На словах МО РФ уже все НАТО перебило, только это никак не приближает победу.

    Нам нужна не сладкая ложь об огромных потерях противника, а план действий и повышение эффективности всего и всех.
    1. EpIvIaK Звание
      EpIvIaK
      +1
      Сегодня, 15:12
      Судя по внутренним процессам на украине, это не сладкая ложь. Это уже прямо обвинение МО во лжи. Всё бы ничего и можно согласиться с остальное критикой, но обвинять во лжи огульно.. =)
    2. bars042 Звание
      bars042
      0
      Сегодня, 15:18
      А как же "родственнички" в западных заграничьях?
  5. Рус_80 Звание
    Рус_80
    +3
    Сегодня, 15:19
    Уничтожение пу хаймарс - это радость! А вместе с америкашками - радость вдвойне!
    1. Zoer Звание
      Zoer
      0
      Сегодня, 15:51
      Цитата: Рус_80
      Уничтожение пу хаймарс - это радость! А вместе с америкашками - радость вдвойне!

      Но только если это не фейкньюс от МО. В чём есть бооольшие сомнения.
  6. Zoer Звание
    Zoer
    +1
    Сегодня, 15:50
    Пиши больше чего их басурман жалеть!? (с)
    Как обычно, никаких данных объективного контроля не прилагается)))