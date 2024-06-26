Германия представила новый танк Leopard 2 A-RC 3.0

24
Германия представила новый танк Leopard 2 A-RC 3.0

На Парижской выставке Eurosatory 2024 компания KNDS Deutschland (подразделение франко-немецкого конгломерата в Германии) представила новый танк Leopard 2 A-RC 3.0, который является переходной моделью до появления перспективного европейского ОБТ MGCS.

Новая машина в отличие от типового Leopard 2 обладает необитаемой башней, автоматом заряжания и набором сенсоров на базе ИИ, предназначенных для повышения эффективности на поле боя.



Конструкция башни включает в себя две точки поворота, известные как цапфы, которые гарантируют, что орудие всегда будет оставаться на одном уровне с шасси. В результате этого башню удалось сделать более плоской, что уменьшило её уязвимую зону на 30%.

В то же время переход на необитаемую башню позволил избавиться от «корзины» [боеукладка в задней части башни], увеличив тем самым пространство внутри корпуса для размещения всего экипажа (из трех человек: командир, наводчик и водитель) под башней, поскольку она теперь не «вклинивается» в корпус.

Алгоритмы ИИ и роботизированные системы заменяют четвертого члена экипажа при решении более простых задач и снижают рабочую нагрузку, дозируя предоставляемую экипажу информацию. При этом предусмотрен режим работы при отказе этих систем.



В башне могут размещаться пушки различных калибров, от 120 до 140 мм, что делает ее совместимой со всеми текущими и перспективными танковыми орудиями НАТО, включая 120-мм L44 и L55, Rh-130/51 мм от Rheinmetall (используется в KF-51 Panther) и линейку орудий Ascalon калибра 120 или 140 мм от KNDS.

Это позволяет пользователям ОБТ начать с существующих 120-мм гладкоствольных орудий, а затем перейти на более крупные калибры в будущем без покупки совершенно нового парка танков.

Для Leopard 2 A-RC 3.0 компания KNDS Deutschland разработала модульную систему автоматического заряжания, расположенную в башне машины. Как заявляет разработчик, она была вдохновлена принципом работы дозаторов для бутылок с газировкой. Досылатель располагается в центре, а два ряда с боеприпасами по бокам (по 10 снарядов в каждом, всего 20). Эта система может досылать три начальных снаряда в ствол в течение 10 секунд, обеспечивая более быструю перезарядку по сравнению с текущими механизмами, используемыми западными танками.



Дополнительное вооружение включает 8 многоцелевых гранатометных установок, по четыре с каждой стороны, и дистанционно управляемую боевую станцию, вооруженную пушкой стандарта НАТО 30x113 мм, способной противостоять угрозам со стороны БПЛА. В ДУМВ встроен панорамный прицел командира. Для ведения боя на больших дальностях установлен многоцелевой ракетный комплекс с наведением как в режиме прямой видимости (LOS), так и вне пределов прямой видимости (NLO). Он устанавливается с левой стороны башни и выдвигается только при необходимости.

Разработчик заявил, что необитаемая башня позволила оптимизировать защиту с учетом новых угроз, таких как дроны и барражирующие боеприпасы, имеющие профиль атаки сверху вниз. Перемещение экипажа внутрь корпуса, в основном под башню, улучшает защиту от основных атакующих угроз, создавая три линии поражения: потолок башни, пространство внутри башни и крыша шасси. Крыша корпуса также была поднята примерно на 100 мм для повышения удобства. Экипаж попадает в танк через два люка, расположенных спереди, с запасным выходом под настилом.



Как утверждается, Leopard 2 A-RC 3.0 выдерживает удары 57-мм снарядов, в том числе при атаке в борта.

Это устраняет угрозу прямого попадания со стороны новейших российских БМП, таких как Б-19

- говорится в западной прессе.

Защита танка дополнительно усилена КАЗ Trophy.

ОБТ оснащен набором мультиспектральных сенсоров, которые повышают тактическую и ситуационную осведомленность, включая контроль окружающей среды, оптические средства и множество систем обнаружения, в том числе дронов.

При весе менее 60 тонн Leopard 2 A-RC 3.0 имеет 7,95 м в длину (11,17 м с пушкой), 3,77 м в ширину и 2,44 м в высоту (до крыши башни), достигая 2,84 м с учетом перископа. Дизельный двигатель MTU 873 мощностью 1100 кВт (1500 л.с.) в сочетании с коробкой передач Renk HSWL 354 позволяет танку развивать скорость, превышающую 65 км/ч при запасе хода по бездорожью 460 км. Дорожный просвет – 500 мм.

Разработчик намерен представить работающий прототип Leopard 2 A-RC 3.0 к 2026 году. KNDS Deutschland стремится предложить этот новый вариант в качестве обновления существующих моделей Leopard 2, от стандарта A4 до версии A8. Имеющаяся на них башня будет заменена на новую конструкцию, в то время как задняя часть корпуса останется неизменной, а передняя будет модифицирована для размещения новых постов экипажа.

24 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Enceladus Звание
    Enceladus
    0
    Вчера, 23:10
    Конструкция башни включает в себя две точки поворота, известные как цапфы, которые гарантируют, что орудие всегда будет оставаться на одном уровне с шасси
    Рука тоже цапфа, которая бутылку с горечительным пытается держать ровно в горизонтальной и вертикальной проекции.... и курица тоже.... цапфа
    Это позволяет пользователям ОБТ начать с существующих 120-мм гладкоствольных орудий, а затем перейти на более крупные калибры в будущем без покупки совершенно нового парка танков

    Почему пользователи... юзверя будет более правильно
    Как утверждается, Leopard 2 A-RC 3.0 выдерживает удары 57-мм снарядов, в том числе при атаке в борта
    Все... танк войны.... что ни фраза... то просто.... дальше читать не буду...
  2. Рус_80 Звание
    Рус_80
    +1
    Вчера, 23:13
    Сгорят,никуда не денуться. Вместе с ИИ.
  3. Poruchik77 Звание
    Poruchik77
    +5
    Вчера, 23:13
    Где-то улыбнулся расчет корнета... и старлей Жарский )
    1. LuckyBlog Звание
      LuckyBlog
      0
      Вчера, 23:19
      Боюсь что если они реально встроят КАЗ то расчет Корнета улыбаться точно не будет
      1. Enceladus Звание
        Enceladus
        +4
        Вчера, 23:44
        Что-то я не особо видел трофи на видосах, где хамас пачками жжет ихние "колесницы", причем подбегая в упор и ставя на них ПГ-7ВЛ (они же лучи) laughing
        Цитата: LuckyBlog
        Корнета улыбаться точно не будет

        А что ему будет то?
      2. Poruchik77 Звание
        Poruchik77
        +3
        Вчера, 23:46
        да он не панацея. Каз не намаз ))
        1. Enceladus Звание
          Enceladus
          0
          Сегодня, 00:24
          ТАк темболее...
          Цитата: Poruchik77
          Каз не намаз ))

          الصلاة - ас-салят.... Так что от "алла я в бар" сионистов не защитит, ибо они другой религии laughing
      3. Bad_gr Звание
        Bad_gr
        +2
        Сегодня, 00:05
        Цитата: LuckyBlog
        Боюсь что если они реально встроят КАЗ то расчет Корнета улыбаться точно не будет
        КАЗ заявлена Trophy. , а она способна противостоять угрозам, которые приближаются со скоростью не более 250 м/с (данные с интернета).
        ПТРК «КОРНЕТ» скорость его ракет 300-320 м/с. Так что против "Корнета» КАЗ этого танка не защитит.
        От «Конкурса», «Фагота», «Метиса» - шансы есть.
        1. Enceladus Звание
          Enceladus
          +1
          Сегодня, 00:31
          От хризантемы так тем более.... 9М123 она сверхзвуковая... тандем, 2 канала наведения, 1200-1300мм пробития
          Цитата: Bad_gr
          ПТРК «КОРНЕТ» скорость его ракет 300-320 м/с. Так что против "Корнета» КАЗ этого танка не защитит.
    2. Mедвежонок Звание
      Mедвежонок
      +1
      Вчера, 23:44
      НАТО не воюет без прикрытия с воздуха, никто не будет отправлять танки в опасную зону, если нет господства в воздухе. У экипажа корнета может даже не быть возможности прицелиться в танк, потому что сначала местность будет перепахана самолетами и реактивной артиллерией, а уже потом появится пехота и танки.
      1. URAL72 Звание
        URAL72
        +4
        Сегодня, 00:11
        Как показала СВО, при высокой стойкости пехоты, авиация и артиллерия могут очень долго перепахивать, но у бронетехники потери всё равно будут. А ФПВ и камикадзе типа Ланцет могут работать с дистанции более 50-ти км. Тут уж пахать и пахать.
  4. Михаил Нашарашев
    Михаил Нашарашев
    0
    Вчера, 23:16
    какелам дадуть? сомневаюсь, слишком дорого выйдет
  5. blackGRAIL Звание
    blackGRAIL
    0
    Вчера, 23:21
    Возможность модернизации из 2А4 станет сильным конкурентным преимуществом против KF-51 Panther. Европа в принципе ориентирована на немцев и Леопарды. А вот арабам можно продать любую дорогую навороченную игрушку.

    А вообще автор ВО тормоз. Наши СМИ написали об этом танке две недели назад - 14 июня.
  6. karabas-barabas Звание
    karabas-barabas
    +1
    Вчера, 23:22
    Райнметалл тут же в ответ на этот Лео2 (они теперь с КМВ конкуренты) обновлённую Пантеру с необитаемой башней. Кстати Пантера полностью разработана на средства концерна. В РФ до 2000х годов конкурировали УВЗ, Челябинский и Ленинградские танковые КБ. До сих пор лучшая машина, по моему скромному мнению, это был Обь 640, с его АЗ в забашенной нише и более совершенной схемой бронирования и защиты экипажа. Машина с 90х, сегодня была бы одной из лучших в мире. Но всё подмял под себя УВЗ и это затормозило сильно российское танкостроение.
  7. Ratmir_Ryazan Звание
    Ratmir_Ryazan
    -11
    Вчера, 23:23
    Вот так немцы без проблем и огромных бюджетов выкатили работающий вариант танка нового поколения, который в отличии от Арматы я уверен будет стоять на вооружении.
    1. Mедвежонок Звание
      Mедвежонок
      0
      Вчера, 23:37
      Кажется, укроп приобрел одну из наших конструкций, не имеющую аналогов в мире. Этот танк, вероятно, скоро прибудет в США. Хотелось бы увидеть лица американцев, когда они проверят, какие чудеса сварочной техники используются в этом оборудовании.
      1. Enceladus Звание
        Enceladus
        0
        Вчера, 23:49
        Странно, а мы первые вспомнили историю... барабанная дробь...
        Sturmpanzerwagen A7V lol
    2. abc_alex Звание
      abc_alex
      +4
      Вчера, 23:50
      Цитата: Ratmir_Ryazan
      Вот так немцы без проблем и огромных бюджетов выкатили работающий вариант танка нового поколения, который в отличии от Арматы я уверен будет стоять на вооружении.


      Они не танк выкатили, а проект. Вещь, которая пока не факт, что вооружена реальным оружием и имеет все те свистопределки о которых гордо заявляют разработчики. В отличие от Арматы, которая уже воюет. И я думаю, он на вооружение не встанет. Поскольку для полноценной разработки танка, соответствующего этому макету, немцам потребуются годы и миллиарды. А у них денег нет даже на модернизацию существующего парка Леопардов. И особых перспектив в этом вопросе не предвидится.
      Новый же танк разрабатывается совместно с французами в рамках международного проекта и он тоже будет стоить миллиарды, этот проект. Ну и зачем немцам ставить на вооружение танк, который нужно будет сразу же менять?
      Ну а Рейнметалл видимо, уже набегался со своей зениткой Skynex, решил побегать с проектом танка. Может кому за границу пристроит...

      Особенно умиляет сказ про 140-мм пушку. Они же уже пробовали ставить на шасси Леопарда такое орудие. Не "взлетело". По второму кругу решили "лоха развести"?
    3. Poruchik77 Звание
      Poruchik77
      0
      Вчера, 23:56
      в количестве 100-300 штук ))))))???
  8. монголор Звание
    монголор
    -3
    Вчера, 23:45
    то есть свою армату забабахали а наша в серию не пошла... какая досада! как говорила фрекен Бок
  9. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    +2
    Вчера, 23:47
    Одна бабка сегодня в трамвае рассказывала,что актёр Охлобыстин назначил награду в 30 миллионов тем бойцам которые первыми добудут новый немецкий танк который недавно был представлен на Парижской выставке. . . winked
  10. garik77 Звание
    garik77
    +1
    Сегодня, 00:04
    Цитата: Михаил Нашарашев
    какелам дадуть? сомневаюсь, слишком дорого выйдет

    было бы чего давать.
    Пока это только концепт. А от него до реальной боевой машины в товарных количествах путь совсем не близок.
  11. savenkovyra Звание
    savenkovyra
    +3
    Сегодня, 00:10
    Скоро увидим на Поклонной горе...
  12. Bad_gr Звание
    Bad_gr
    0
    Сегодня, 00:15
    У нас с таким расположением пушки был «объект 477» (Харьковский, один из вариантов). Только пушка у нашего была калибром 152мм.
    Экипаж сидел в башне, только на уровне корпуса (как у Объекта 640)