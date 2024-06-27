Пентагон рассматривает возможность двухнедельного отсутствия авианосцев в составе CENTCOM
22 июня авианосная ударная группа (АУГ) «Дуайт Эйзенхауэр» прошла Суэцкий канал и перешла из зоны ответственности Центрального командования вооружённых сил США (ЦЕНТКОМ) в зону ответственности Европейского командования (ЕВРОКОМ). Здесь она задержится на некоторое время из-за обострения ситуации в Ливане. После этого АУГ направится на военно-морскую базу Норфолк.
Вероятно, текущее состояние корабля и авиагруппы не позволяет продолжать интенсивную эксплуатацию. В то же время АУГ «Теодор Рузвельт» пока находится в Пусане и не спешит на Ближний Восток. Более того, заявлено, что авианосец будет задействован в совместных учениях, а затем перейдёт в состав ЦЕНТКОМ.
Таким образом, речь идёт не о двух неделях, а, скорее всего, о трёх. Это связано с тем, что АУГ придётся идти вокруг Тайваня. Расстояние от Пусана до пункта поддержки ВМС США в Мина Салман в Бахрейне, где базируется Пятый флот, составляет около 13 000 километров. При скорости 30 узлов это займёт около десяти дней. Однако никто не будет идти максимальным ходом, перегружая энергетическую установку, поэтому время перехода может растянуться до двух недель.
К сожалению, союзники по НАТО не могут «заполнить» этот пробел. Итальянский авианосец «Конти Кавур» находится в Сингапуре, и информации о его переходе в район Красного моря не поступало. Второй авианосец, «Гарибальди», выведен из состава флота.
Оба британских авианосца также могут быть задействованы. «Королева Елизавета» стоит в доке в Розайте, и, вероятно, её уже не будут возвращать в строй, а начнут капитальный ремонт, который анонсировался на 2025 год. «Принц Уэльский» находится в Портсмуте на техническом обслуживании. Судя по всему, состояние корабля не самое хорошее, поэтому его участие в каких-либо мероприятиях маловероятно.
Чтобы хоть немного «сгладить картинку», Адмиралтейство срочно направило в Средиземное море единственную многоцелевую атомную подводную лодку (МАПЛ), которая ещё «на ходу» — «Триумфан». Она находилась в Гибралтаре.
Остался французский «Шарль де Голль», который находится в восточном Средиземноморье. Об этом малоудачном французском эксперименте уже много сказано, поэтому, как про покойника, либо хорошо, либо ничего.
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