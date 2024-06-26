Британская пресса: европейские страны НАТО могут столкнуться со сложностями при мобилизации в случае конфликта с РФ

Европейские страны, являющиеся членами военного блока НАТО, испытывают сложности при наборе новых военнослужащих, а также могут столкнуться со значительными проблемами с мобилизацией в случае прямого вооруженного конфликта с Россией. Об этом сообщает британское издание Financial Times.По информации британской газеты, европейские страны НАТО в настоящее время официально совокупно располагают 1,9 миллиона военнослужащих. По оценкам экспертов, этого контингента должно было бы хватить для противостояния российской армии. Однако в действительности европейским правительствам будет весьма проблематично дополнительно привлечь более 300 тысяч новых военнослужащих, наличие которых предполагается новыми оборонительными планами. При этом даже в случае, если удастся осуществить набор военнослужащих в полном объеме, для подготовки рекрутов потребуется несколько месяцев.Британская пресса ранее сообщала, что Лондон планирует осенью текущего года провести крупнейшие за последние 20 лет массовые сборы резервистов. Таким образом военное руководство королевства хочет оценить их готовность к развертыванию. На официальном уровне проведение учебной мобилизации не связывают с украинским кризисом, однако начальник генштаба британской армии генерал Патрик Сандерс неоднократно заявлял о растущей угрозе, якобы исходящей от России для Запада.Предполагается, что учебные сборы, помимо прочего, позволят определить, сколько резервистов, число которых составляет 26 240 человек, будут готовы в случае необходимости мобилизоваться в вооруженные силы страны. Кроме того, гражданам, проходившим военную службу в медицинских подразделениях и спецназе будет предложено пойти добровольцами на шестимесячный срок.

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