Британская пресса: европейские страны НАТО могут столкнуться со сложностями при мобилизации в случае конфликта с РФ

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Британская пресса: европейские страны НАТО могут столкнуться со сложностями при мобилизации в случае конфликта с РФ

Европейские страны, являющиеся членами военного блока НАТО, испытывают сложности при наборе новых военнослужащих, а также могут столкнуться со значительными проблемами с мобилизацией в случае прямого вооруженного конфликта с Россией. Об этом сообщает британское издание Financial Times.

По информации британской газеты, европейские страны НАТО в настоящее время официально совокупно располагают 1,9 миллиона военнослужащих. По оценкам экспертов, этого контингента должно было бы хватить для противостояния российской армии. Однако в действительности европейским правительствам будет весьма проблематично дополнительно привлечь более 300 тысяч новых военнослужащих, наличие которых предполагается новыми оборонительными планами. При этом даже в случае, если удастся осуществить набор военнослужащих в полном объеме, для подготовки рекрутов потребуется несколько месяцев.

Британская пресса ранее сообщала, что Лондон планирует осенью текущего года провести крупнейшие за последние 20 лет массовые сборы резервистов. Таким образом военное руководство королевства хочет оценить их готовность к развертыванию. На официальном уровне проведение учебной мобилизации не связывают с украинским кризисом, однако начальник генштаба британской армии генерал Патрик Сандерс неоднократно заявлял о растущей угрозе, якобы исходящей от России для Запада.

Предполагается, что учебные сборы, помимо прочего, позволят определить, сколько резервистов, число которых составляет 26 240 человек, будут готовы в случае необходимости мобилизоваться в вооруженные силы страны. Кроме того, гражданам, проходившим военную службу в медицинских подразделениях и спецназе будет предложено пойти добровольцами на шестимесячный срок.
11 комментариев
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  1. кредо Звание
    кредо
    +2
    Сегодня, 14:46
    Англичанка в своём репертуаре - либо гадит либо подзуживает. angry
    1. Егоза Звание
      Егоза
      +2
      Сегодня, 14:50
      Цитата: кредо
      Англичанка в своём репертуаре - либо гадит либо подзуживает.

      А все равно поджилки то дрожат.
      1. Бородач Звание
        Бородач
        +3
        Сегодня, 15:00
        В Германии призывник может объявить себя женщиной, собакой или кошкой. wink
        Гендерная свобода. laughing
        Ну и как мобилизовывать кошек и собак? lol wassat fool yes
        1. Попандос Звание
          Попандос
          0
          Сегодня, 15:25
          В Германии призывник может объявить себя женщиной, собакой или кошкой
          .........
          Ну и как мобилизовывать кошек и собак?

          Во времена ВОВ собаки под танк с минами бегали, кошек собирали для борьбы с грызунами на складах.
          Так что, как говорится есть нюансы, у них там гендеров больше 50 штук, может есть среди них ещё какие варианты?
      2. кредо Звание
        кредо
        +1
        Сегодня, 15:00
        А все равно поджилки то дрожат.

        Могу Вам сказать вполне твёрдо, что с поджилками у англичан всё в порядке и нас они нисколько не боятся.
        Мы для них как открытая книга и они прекрасно знают, что Россия до последнего будет соблюдать все негласные правила войны и отодвигать все "красные линии" до тех пор пока её не прижмут окончательно. soldier
        1. igorbrsv Звание
          igorbrsv
          0
          Сегодня, 15:11
          Они ещё знают, что они нам даром не нужны. Только уверенность у них, что мы не применим яо в случае нашего поражения перед нато - слишком самонадеянная
          1. кредо Звание
            кредо
            0
            Сегодня, 15:18
            ...Только уверенность у них, что мы не применим яо в случае нашего поражения перед нато - слишком самонадеянная

            А вот когда замаячит перспектива применения нами яо они первыми придут к нам, предложат Украину с Прибалтикой в полном составе, вместе с нашими замороженными активами а также всеобъемлющий договор о взаимном неприменении яо в отношении друг друга.
            Только надо понимать чётко, это не надолго и пока мы будем зализывать раны и восстанавливать страну, они вновь и с утроенной силой опять начнут сколачивать очередной военный блок против нас и искать простофиль желающих повоевать с нами за интересы англичан.
  2. иван2022 Звание
    иван2022
    0
    Сегодня, 15:09
    Зачем мобилизация белым людям, если в одной только Украине море чудачья? Хоть с кашей их ешь, хоть в любую дырку вставь... Они упертые! Могут поднатужиться, да ещё выдать несколько миллионов.....
    НО даже и Украина всеобщую мобилизацию не объявила.
    При рациональной организации дела- их хватит надолго.
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 15:26
    Военные расходы надо оправдывать, потому как сокращать их чревато для самих правящих... большие, влиятельный дяди могут рассердится и по ушам надовать.
    Вот и будут вешать лапшу на уши обывателю, налогоплательщику, пугать и ещё раз пугать!
    Стандартные методы.
  4. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    -1
    Сегодня, 15:27
    «Европейские страны НАТО могут столкнуться со сложностями при мобилизации в случае конфликта с РФ» —

    — Не осложняйте себе жизнь,не конфликтуйте с Россией ...
  5. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 15:32
    Да наберут с парада сразу - отряд "Голубые львы", дивизия "Розовая пантера " .Полк недогендеров ,к таким в плен попасть страшно