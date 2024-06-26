Воздушные шары из КНДР привели к остановке работы международного аэропорта в Южной Корее

Один воздушный шар приземлился на взлетно-посадочную полосу возле второго пассажирского терминала, а три взлетно-посадочные полосы в Инчхоне были временно закрыты

С конца мая с территории Северной Кореи при наличии попутного ветра в соседнюю Республику Корея регулярно залетают сотни относительно небольших воздушных шаров с эстетически неприятной начинкой — мусором и навозом. Особого вреда до последнего времени Южной Корее эти фактически психические атаки КНДР не причиняли. Но ситуация начала меняться и не в лучшую сторону для Сеула.Британская газета The Guardian сообщает, что сегодняшняя новая атака воздушных шаров с мусором с территории КНДР привела к вынужденной приостановке работы международного аэропорта Инчхон, расположенного в семидесяти километрах от столичного города Сеул и в сорока километрах от границы с Северной Кореей. Об отмене и перенаправлении нескольких рейсов примерно на три часа сообщили в администрации воздушной гавани.— сообщил представитель аэропорта.Он добавил, что остановка вылета и приема рейсов произошла в ночное время, поэтому больших проблем в работе аэропорта это не создало. По данным сервиса отслеживания движения воздушных судов FlightRadar24, за это время восемь прибывающих грузовых и пассажирских рейсов были перенаправлены в аэропорты Южной Кореи Чхонджу или Чеджудо, а одно грузовое судно China Cargo из Шанхая было перенаправлено в китайский Яньтай.Северная Корея заявила, что воздушные шары являются возмездием за пропагандистскую кампанию северокорейских перебежчиков и активистов на Юге, которые регулярно отправляют воздушные шары с едой, медикаментами, деньгами и листовками с критикой лидеров Севера. Среди предметов, которые перевозили северокорейские воздушные шары, были изделия с изображением персонажей Hello Kitty, сильно поношенная одежда и почва с навозом, сообщила Южная Корея.Военные Южной Кореи вчера заявили, что со вторника по среду на землю упало около 100 воздушных шаров, в основном в столице Сеуле и прилегающей провинции Кёнгидо. На большинстве из них были только обрывки бумаги. Власти Республики Корея настоятельно советуют местным жителям не приближаться к месту падения шаров и сразу сообщать об их находке в компетентные органы.Между тем сообщается, что Сеул намерен нанести ответный удар Пхеньяну в «мусорной войне». Власти Южной Кореи планируют потратить несколько сотен тысяч долларов на изготовление шаров с мусором, которые позднее отправят в КНДР. Каждый из таких шаров будет оснащен модулем GPS, чтобы отправлять их вглубь Северной Кореи. Устройства могут пролетать на сотни километров, «распространяя демократические ценности». Также некоторые воздушные шары оснащены динамиками, которые будут транслировать заранее записанные сообщения с критикой председателя КНДР Ким Чен Ына.