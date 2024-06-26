Начальник медслужбы батальона ВСУ: Нужно проводить мобилизацию женщин, но этого не будет

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Начальник медслужбы батальона ВСУ: Нужно проводить мобилизацию женщин, но этого не будет

На Украине опять подняли вопрос о мобилизации женщин в ряды вооруженных сил. На этот раз об этом заговорила начальник медицинской службы штурмового батальона «Волки да Винчи» Алина Михайлова.

Как отметила начмед батальона, нужно проводить мобилизацию женщин в ряды ВСУ, однако этого, скорее всего, не будет. По словам военнослужащей, к данному вопросу неоднозначное отношение со стороны политических деятелей.

В этом есть потребность, но я почти уверена, что этого не будет, потому что это не очень хорошо лежит в сегодняшней политической повестке

- подчеркнула Алина Михайлова.

Разговоры о мобилизации женщин в ряды ВСУ ведутся на Украине давно. Ранее с подобным предложением выступала, к примеру, советник по гендерным вопросам командующего сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) Оксана Григорьева. Она призвала отказаться от «старомодного подхода» к призыву на военную службу и брать пример с израильской армии, в которой служат и мужчины, и женщины.

То, что такая тема вообще поднимается в украинском медийном и политическом пространстве, свидетельствует об очень больших проблемах ВСУ с комплектованием подразделений. Во многих бригадах, действующих на фронте, не хватает до половины штатных должностей, в некоторых – и более. Призывом женщин на военную службу сторонники этой меры планируют закрыть за их счет часть должностей, на которых находятся мужчины, а последних перевести в боевые подразделения.
15 комментариев
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  1. Аэродромный Звание
    Аэродромный
    +5
    Сегодня, 14:59
    надоели друг другу...девок захотелось.
    1. Trapp1st Звание
      Trapp1st
      0
      Сегодня, 15:06
      надоели друг другу...девок захотелось.
      Их не всех еще в европейские бордели мобилизовали?
      1. Enceladus Звание
        Enceladus
        +1
        Сегодня, 15:14
        Боюсь, те что остались... точно на фронт нужно - ам сейчас на 404 как после святой инквииции... одн страшные остались... ощался в телегах... даже знакомился по приколу... Мать моя женщина... belay Да достаточно посмотреть, оно на евровиденьи, чтоб понять градуссс.... процесса... laughing
        1. LIONnvrsk Звание
          LIONnvrsk
          0
          Сегодня, 15:30
          Цитата: Enceladus
          Боюсь, те что остались... точно на фронт нужно - там сейчас на 404 как после святой инквииции... одн страшные остались...

          Ну, страшным тоже нужно! Мало, что страшные и без мозгов, так еще Путин украл у них секс! lol
          https://vk.com/video-89049368_456271191
        2. Eugen 62 Звание
          Eugen 62
          0
          Сегодня, 15:30
          одн страшные остались...

          А куда же делись настоящие сиськастые хохлухи? В Европу на заработки отправились?
    2. Бородач Звание
      Бородач
      +4
      Сегодня, 15:06
      В украинских частях много гендерноразнообразных толерастов. yes
      Им бабы на мясные штурмы нужны, чтобы свои шкуры спасти. wink
      Одно слово - гендерасты. laughing
      1. Аэродромный Звание
        Аэродромный
        +2
        Сегодня, 15:10
        операторами FPV... жестокие сучки, на каждого охотятся и не жалеют сбросов.
    3. кредо Звание
      кредо
      +1
      Сегодня, 15:10
      надоели друг другу...девок захотелось.

      Насколько я понял, она сожалеет о том, что в ВСУ массово не загребают женщин, а на остальное ей глубоко фиолетово.
      Она кстати вдова нациста-правосека, который гнобил жителей Донбасса с 2014 года.
      Видимо за мужнины "заслуги" эта молодая и удостоилась быть начальником медслужбы батальона.
    4. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      0
      Сегодня, 15:46
      Конечно надоели. Гейевропейские " ценности" не прижились у ВСУк. Зато,геморроем не страдают.)
  2. мазута Звание
    мазута
    +2
    Сегодня, 15:00
    Вперед!К утилизации всех обитателей данной территории,всё идет по плану,надо только темпы нарастить.Новые "заселенцы"ждут не дождутся этого момента.
  3. antiaircrafter Звание
    antiaircrafter
    +3
    Сегодня, 15:02
    Ну да, начальник медслужбы батальона это именно та фигура к мнению которой необходимо прислушиваться.
    Отчего бы ещё мнение санинструктора не реализовать?
  4. Enceladus Звание
    Enceladus
    +2
    Сегодня, 15:05
    брать пример с израильской армии, в которой служат и мужчины, и женщины
    Они и так пример берут и обстреливают Белгород, теперь Севастополь... Тоже мне пример... по израилю вообще Кузькина Мать плачет am
    на которых находятся мужчины, а последних перевести в боевые подразделения
    Ну, а то исполняют обязанности там как женщины... laughing неприспособленными так сказать местами 5тыми...
  5. Eugen 62 Звание
    Eugen 62
    0
    Сегодня, 15:28
    Побольше таких тёлочек на фронт!
    Когда они пойдут в плен сдаваться, то нашим ребятам смогут доставить немало радостных минут!
  6. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 15:29
    Это надежда и опора промышленности Украины ,начнут грести женщин,закончится и остатки промышленности ....................
  7. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 15:51
    Если зелебобиков не прикнокнут, дойдёт, доберутся до всех... с гребут и в поля.