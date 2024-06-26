Начальник медслужбы батальона ВСУ: Нужно проводить мобилизацию женщин, но этого не будет

В этом есть потребность, но я почти уверена, что этого не будет, потому что это не очень хорошо лежит в сегодняшней политической повестке

На Украине опять подняли вопрос о мобилизации женщин в ряды вооруженных сил. На этот раз об этом заговорила начальник медицинской службы штурмового батальона «Волки да Винчи» Алина Михайлова.Как отметила начмед батальона, нужно проводить мобилизацию женщин в ряды ВСУ, однако этого, скорее всего, не будет. По словам военнослужащей, к данному вопросу неоднозначное отношение со стороны политических деятелей.- подчеркнула Алина Михайлова.Разговоры о мобилизации женщин в ряды ВСУ ведутся на Украине давно. Ранее с подобным предложением выступала, к примеру, советник по гендерным вопросам командующего сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) Оксана Григорьева. Она призвала отказаться от «старомодного подхода» к призыву на военную службу и брать пример с израильской армии, в которой служат и мужчины, и женщины.То, что такая тема вообще поднимается в украинском медийном и политическом пространстве, свидетельствует об очень больших проблемах ВСУ с комплектованием подразделений. Во многих бригадах, действующих на фронте, не хватает до половины штатных должностей, в некоторых – и более. Призывом женщин на военную службу сторонники этой меры планируют закрыть за их счет часть должностей, на которых находятся мужчины, а последних перевести в боевые подразделения.