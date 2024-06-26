Украинские власти заявляют о начале производства системы разминирования MV-10

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Украинские власти заявляют о начале производства системы разминирования MV-10

Украинские власти заявляют, что тяжелая машина разминирования MV-10, частично произведенная в стране, недавно прошла сертификацию.

За её сборку отвечает компания «A3Tech-Украина», сотрудничающая с оригинальным производителем – хорватской фирмой DOK-ING. Как отмечается, в настоящее время уровень локализации по компонентам корпуса составляет до 40%. При этом до конца года по этому показателю планируется достичь 100%.



«A3Tech» намерена производить до 60 машин в год. Как заявляется, сейчас в распоряжении киевского режима имеется 17 единиц MV-10. Видимо, большая часть из них была ранее передана Хорватией, которая ранее анонсировала поставки этой техники.

Машина MV-10 оснащена двойным рабочим узлом, состоящим из цепного механизма и ножевого трала. Она в состоянии выдерживать детонацию противотанковых мин и расчищать до 3000 кв. м в час. Система способна работать как на ровных поверхностях, так и на склонах.

MV-10 – это дистанционно управляемый комплекс разминирования, разработанный хорватской компанией DOK-ING. Впервые он был продемонстрирован в 2005 году. С тех пор машина доказала свою эффективность и поступила на вооружение ряда армий мира, в частности США, Швеции и Австралии.

Ее размеры составляют 4,6 м в длину, 2,2 м в ширину и 2,1 м в высоту, она может проникать в почву на глубину до 60 см. Защита представлена стальными пластинами HARDOX 400, устойчивыми к взрывам и огнестрельному оружию.

Оператор дистанционно управляет машиной с расстояния до 3000 м; видеоконтроль возможен в диапазоне 800 м.

4 комментария
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  1. Аэродромный Звание
    Аэродромный
    0
    Сегодня, 15:31
    и никто не знает координат в бердянске...
  2. rosomaha Звание
    rosomaha
    0
    Сегодня, 15:32
    укры делают ставку на беспилотную технику и дальнобойные системы...людей не хватает, а воевать надо.
  3. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    +1
    Сегодня, 15:32
    Пусть разминировывают, нам меньше работы будет. Главное на лбс чтобы не появлялись. Да и врядли они появятся. Сейчас либо заптурят, либо фпв схлопочет. Подготовку к наступу они врядли способны произвести. Да и на лбс с нашей стороны наврядли минные поля имеются. Разве только северо-западнее Белгородской области и южнее Запорожья
  4. APASUS Звание
    APASUS
    +1
    Сегодня, 15:40
    Я понимаю когда тебе надо разминировать земли,которые перешли под твой контроль.А ВСУ что разминировать собирается ,сдавая город за городом