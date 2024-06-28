Береговой ракетный комплекс «Рубеж-МЭ»
Самоходная пусковая установка БРК "Рубеж-МЭ" на выставке МВМС-2019. Фото Bmpd.livejournal.com
Несколько лет назад российская оборонная промышленность представила перспективный береговой ракетный комплекс под названием «Рубеж-МЭ». Он был создан с использованием доступных компонентов, включая детали от существующей техники. Также в его разработке применялись новые идеи и решения. В результате получился береговой ракетный комплекс с характеристиками, не уступающими другим отечественным образцам, но при этом более простой в эксплуатации и применении.
На выставках и полигонах
Перспективный береговой ракетный комплекс (БРК) «Рубеж-М» и его экспортную версию «Рубеж-МЭ» разработал Калужский приборостроительный завод «Тайфун», входящий в концерн «Моринформсистемы-Агат».
Проектирование велось в середине 2010-х годов и успешно завершилось к концу десятилетия. В начале 2019 года завод «Тайфун» впервые представил рекламные материалы по новому БРК. На них был изображён внешний вид средств комплекса, а также раскрывались его основные особенности и параметры.
Позже стало известно, что к этому времени предприятие-разработчик приступило к изготовлению опытного ракетного комплекса или уже успело его завершить. В июле того же года самоходную пусковую установку и пункт управления «Рубеж-МЭ» впервые продемонстрировали публике. Опытные образцы двух типов вошли в состав экспозиции Международного военно-морского салона (МВМС-2019) в Санкт-Петербурге. В рекламных материалах для выставки приводились некоторые особенности комплекса, часть его характеристик и т. д.
Вид с другого ракурса. Фото Bmpd.livejournal.com
В дальнейшем новый тип техники неоднократно демонстрировался на различных отечественных выставках. Например, недавно в Санкт-Петербурге прошёл очередной Международный военно-морской салон (МВМС), где «Тайфун» и компания «Моринформсистемы-Агат» представили перспективный береговой ракетный комплекс (БРК). Также были рассказаны о сильных сторонах и преимуществах этого комплекса.
Параллельно с продвижением экспортного БРК на рынке проводились испытания. Первые проверки на полигоне состоялись ещё в конце десятых годов, вероятно, в тот же период, когда «Рубеж-МЭ» впервые показали публике. В дальнейшем проводились тестовые развёртывания и испытательные пуски ракет.
В сентябре 2020 года руководство концерна-разработчика сообщило, что текущие испытания БРК завершатся до конца 2021 года. При этом не уточнялось, о каких именно испытаниях идёт речь — заводских, государственных или совместных.
Судя по всему, к настоящему времени завод «Тайфун» провёл свой новый БРК через все необходимые испытания, и он показал себя хорошо. Это позволяет вновь демонстрировать экспортный вариант комплекса на выставках и искать потенциальных заказчиков.
«Катер на колесах»
«Рубеж-М/МЭ» — это самоходный береговой ракетный комплекс, который используется для защиты территориальных вод и исключительной экономической зоны от вражеских кораблей и судов. Этот комплекс способен обнаруживать различные надводные цели и атаковать их противокорабельными ракетами. Кроме того, он, вероятно, может использоваться и для поражения наземных целей.
Самоходный командный пункт управления и связи. Фото Bmpd.livejournal.com
Новый комплекс «Рубеж-М» отличается от своего предшественника 4К51 «Рубеж», который был принят на вооружение в 70-х годах. Хотя у них общее название, «Рубеж-М» является более современной разработкой. В его основе лежат некоторые решения из проекта 3К60 «Бал», но конструкция была серьёзно переработана и дополнена новыми системами и агрегатами.
Главной особенностью «Рубежа-М/МЭ» является то, что все основные средства комплекса размещены на едином шасси. Боевая машина комплекса включает в себя радиолокатор, кабину управления с необходимой аппаратурой и пусковую установку с ракетами. Эта самоходная пусковая установка способна самостоятельно выполнять все боевые задачи: искать и находить цели, атаковать их и контролировать результаты удара.
Такая концепция боевой машины была названа «катер на колёсах». Это название указывает на сходство самоходной пусковой установки «Рубежа-МЭ» с ракетными катерами военно-морского флота. Оба типа вооружения обладают высокой подвижностью и маневренностью, хотя и работают в разных средах. Кроме того, они не нуждаются в помощи других сил при применении своих вооружений.
Технические особенности
Самоходная пусковая установка БРК «Рубеж-МЭ» базируется на четырёхколёсном шасси автомобиля КамАЗ. На этом автомобиле сохраняется заводская силовая установка и трансмиссия, а также стандартная кабина. Однако на шасси устанавливается надстройка с ракетным комплексом и различными дополнительными устройствами.
Ракета Х-35УЭ. Фото Wikimedia Commons
Надстройка имеет сварной корпус с двумя крупными отсеками. В переднем отсеке находится различная аппаратура, а в заднем — пусковая установка с креплениями для четырёх транспортно-пусковых контейнеров с ракетами. В кормовой части надстройки также расположена подъёмная мачта с антенным устройством, которое может быть двух типов.
Для самостоятельного обнаружения цели «Рубеж-М» использует либо радиолокатор СПУ-А, либо систему радиотехнической разведки/пассивную радиолокационную станцию СПУ-П. Активный способ поиска позволяет обнаруживать надводные цели на расстоянии до 250 км, а пассивная станция увеличивает это расстояние до 450 км. Полученная информация обрабатывается бортовой аппаратурой и передаётся на ракету.
Система боевого управления «Рубежа-МЭ» обрабатывает данные, поступающие от собственных средств разведки или от сторонних комплексов. Выдача информации на ракету происходит автоматически, при этом участие оператора в работе системы минимально. Благодаря этому радиотехнические и огневые средства пусковой установки могут контролироваться всего одним человеком.
В качестве средства поражения перспективный береговой ракетный комплекс использует существующую противокорабельную ракету Х-35УЭ. Эта ракета имеет длину 4,4 метра (с учётом стартового двигателя) и диаметр корпуса 420 мм. Её стартовая масса составляет 670 килограммов. Х-35УЭ построена в цилиндрическом корпусе и оснащена крылом размахом 1,33 метра.
Х-35УЭ комплектуется малогабаритным короткоресурсным турбореактивным двигателем, который обеспечивает ей скорость не более 0,8–0,85 М. Дальность полёта экспортной ракеты ограничена 260 километрами. Отечественные изделия Х-35У, как сообщалось ранее, могут лететь на расстояние до 450–500 километров.
Пусковая установка БРК "Рубеж" - новый "Рубеж-МЭ" имеет принципиальные отличия. Фото Vitalykuzmin.net
Большую часть полёта ракета движется по заданной траектории с помощью инерциальной навигации. Когда до цели остаётся определённое расстояние, включается радиолокационная головка самонаведения (ГСН), которая может работать как в активном, так и в пассивном режиме.
Ракета оснащена 145-килограммовой фугасной боевой частью, предназначенной для поражения надводных целей малого и среднего водоизмещения. Использование нескольких таких ракет может нанести серьёзный ущерб и более крупным целям.
Ранее на выставках компания «Моринформсистема-Агат» демонстрировала ещё один компонент берегового ракетного комплекса «Рубеж-М» — самоходный командный пункт управления и связи (СКПУС). Эта машина также построена на четырёхосном шасси, но имеет другую надстройку. В передней части машины находится кабина с местом оператора и некоторыми агрегатами, а в центре и корме — подъёмная антенна РЛС «Монолит-Б».
РЛС «Монолит-Б» отличается от предыдущих версий более высокими характеристиками дальности, возможностью сопровождения большего количества целей и так далее.
Расчёт СКПУС с помощью штатного оборудования обрабатывает данные о надводной обстановке, идентифицирует обнаруженные цели, оценивает их степень опасности и выдаёт целеуказание на самоходные пусковые установки. Однако комплекс «Рубеж-М» может работать и без отдельной машины-командного пункта.
Использованный опыт
Перспективный береговой ракетный комплекс «Рубеж-МЭ» разрабатывался с учётом опыта эксплуатации и применения аналогичных систем. Поэтому он включает в себя проверенные решения и компоненты, которые хорошо зарекомендовали себя в прошлом.
Вместе с тем, в него были внедрены новые идеи, направленные на облегчение эксплуатации и применения, а также на повышение общего потенциала системы.
БРК "Бал" запускает ракету Х-35. Фото Минобороны РФ
Как и другие российские береговые ракетные комплексы (БРК), новый комплекс «Рубеж-М/МЭ» обладает высокой мобильностью и подвижностью. Он может быстро перемещаться по дорогам и бездорожью, доставляя ракеты к назначенной позиции.
Состав комплекса позволяет выводить на позицию как отдельные пусковые установки, так и целые батареи с самоходным командным пунктом, в зависимости от обстановки и поставленных задач. В обоих случаях обеспечивается возможность полноценного поиска, обстрела и поражения целей.
В качестве боеприпаса для «Рубежа-МЭ» выбрана серийная противокорабельная ракета (ПКР) типа Х-35У(Э), которая уже состоит на вооружении ВМФ России. Эта ракета обладает высокими тактико-техническими характеристиками и может использоваться различными носителями. Её применение в составе БРК позволяет достичь высоких боевых качеств при ограниченной стоимости боекомплекта по сравнению с другими типами ракет.
На стадии испытаний
Российская оборонная промышленность не стоит на месте и продолжает разрабатывать новые виды вооружений и систем для береговой обороны Военно-морского флота. Одним из таких образцов является ракетный комплекс «Рубеж-М(Э)», который призван усилить потенциал войск и их возможности в защите побережья и территориальных вод от кораблей противника.
По имеющейся информации, «Рубеж-М» успешно прошёл испытания, и сейчас решается вопрос о его принятии на вооружение. Кроме того, компания-разработчик активно продвигает этот комплекс на международном рынке и надеется получить заказы. Вероятно, оба вопроса будут решены положительно, и современный береговой ракетный комплекс будет запущен в производство и принят на вооружение.
Информация