Оружейный эксперт рассказал, что представляет собой противоосколочный комбинезон

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Оружейный эксперт рассказал, что представляет собой противоосколочный комбинезон

Наиболее частой причиной ранений и даже смерти военнослужащих в высокоинтенсивных вооруженных конфликтах становятся осколки от взрыва гранат, мин и снарядов. В то же время защитить от подобных поражающих элементов может не только бронежилет.

Оружейный эксперт Константин Лазарев рассказал, что представляет собой противоосколочный комбинезон и как он спасает бойца от ранений.



Со слов эксперта, основным материалом для изготовления таких костюмов является арамидное волокно. Если простыми словами, то это специальная нить, из которой плетется многослойная ткань, задерживающая поражающие элементы.

Осколок, попадая в эту ткань, он как бы запутывается. Она его задерживает своими нитями, и он, соответственно, не проникает в тело

- пояснил Лазарев.

Эксперт рассказал о возможностях подобного комбинезона на примере изделия «Кобальт-С» среднего класса от отечественного производителя. С его слов, такой костюм способен защитить от осколков массой до 103 грамм, выпущенных со скоростью 430 м/с.

Кроме того, данный противоосколочный комбинезон устойчив к термическому воздействию – защищает от огня в течение 10 секунд.

Вес данной защитной экипировки составляет всего 5 кг. При этом, как выразился Лазарев, он не затрудняет мобильность бойца.

В костюме, представленном экспертом, есть возможность изначального закрепления жгутов на руках и ногах, что позволяет максимально быстро затянуть их в случае ранения, усиление на локтях и коленях, а также области из 3D-сетки на спине и груди, обеспечивающие дополнительную вентиляцию в случае добавления к комбинезону бронежилета.

8 комментариев
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  1. Копчёный Звание
    Копчёный
    -3
    Сегодня, 09:17
    Кто смотрел, там сказано про компоненты из которого делают это самое волокно? Производят то у нас в каком нибудь Зажопинске или из Китая какого завозят? Ну просто понять будущие причины из за чего станет меняться цена изделия.
    1. Высота76
      Высота76
      +1
      Сегодня, 09:49
      Кстати, китайский арамид очень качественный. И представлен на нашем рынке большим разнообразием по плотности (всегда можно подобрать нужный под конкретный элемент снаряжения). А вот отечественного армида в продаже (в рулонах, в отрезах) не наблюдал ни разу.
      1. Копчёный Звание
        Копчёный
        0
        Сегодня, 09:50
        Да не спорю, что китайцы качество подтягивают. Проблема только, чтобы цену не задирали или не было проблем с оплатой.
        1. Высота76
          Высота76
          +2
          Сегодня, 09:56
          К сожалению цена это не к узкоглазым друзьям, а к нашим барыганам. До СВО погонный метр арамида плотностью 400 г/м2 стоил не более 2К рублей. Сейчас же за квадратный просят около 3К.
    2. KCA Звание
      KCA
      0
      Сегодня, 09:51
      Если интересует, могли-бы и сами посмотреть, арамид это так называют нить, которая более известна у нас как кевлар, а его тоннами в России изготавливают
      1. Высота76
        Высота76
        0
        Сегодня, 10:00
        Изготавливают может тоннами, только достать его нельзя ни частным, ни коммерческим порядком. Т.е. или вообще всё уходит на нужды СВО или, извините за прямоту, пи...т в отчётах. Надеюсь первое.
        1. KCA Звание
          KCA
          0
          Сегодня, 10:17
          Вы издеваетесь? Наберите "кевлар продажа" и выскочат тысячи предложений, и от наших производителей, и импорта
  2. Высота76
    Высота76
    0
    Сегодня, 09:53
    С его слов, такой костюм способен защитить от осколков массой до 103 грамм, выпущенных со скоростью 430 м/с.


    А чего такие цифры - 103 грамма? laughing Обычно пишут 100 -+ 10.

    а также области из 3D-сетки на спине и груди, обеспечивающие дополнительную вентиляцию в случае добавления к комбинезону бронежилета.


    Ну как-бы без броника такие костюмы в принципе не используются.