Оружейный эксперт рассказал, что представляет собой противоосколочный комбинезон
Наиболее частой причиной ранений и даже смерти военнослужащих в высокоинтенсивных вооруженных конфликтах становятся осколки от взрыва гранат, мин и снарядов. В то же время защитить от подобных поражающих элементов может не только бронежилет.
Оружейный эксперт Константин Лазарев рассказал, что представляет собой противоосколочный комбинезон и как он спасает бойца от ранений.
Со слов эксперта, основным материалом для изготовления таких костюмов является арамидное волокно. Если простыми словами, то это специальная нить, из которой плетется многослойная ткань, задерживающая поражающие элементы.
- пояснил Лазарев.
Эксперт рассказал о возможностях подобного комбинезона на примере изделия «Кобальт-С» среднего класса от отечественного производителя. С его слов, такой костюм способен защитить от осколков массой до 103 грамм, выпущенных со скоростью 430 м/с.
Кроме того, данный противоосколочный комбинезон устойчив к термическому воздействию – защищает от огня в течение 10 секунд.
Вес данной защитной экипировки составляет всего 5 кг. При этом, как выразился Лазарев, он не затрудняет мобильность бойца.
В костюме, представленном экспертом, есть возможность изначального закрепления жгутов на руках и ногах, что позволяет максимально быстро затянуть их в случае ранения, усиление на локтях и коленях, а также области из 3D-сетки на спине и груди, обеспечивающие дополнительную вентиляцию в случае добавления к комбинезону бронежилета.
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