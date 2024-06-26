В одной из гостиниц Киева обнаружен труп атташе посольства США

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В одной из гостиниц Киева обнаружен труп атташе посольства США

В Киеве в гостинице Hilton нашли мертвым атташе посольства США на Украине. Об этом сообщает украинская пресса со ссылкой на источники в национальной полиции.

Как стало известно, труп американского дипломата нашли вчера около 11:00 в гостиничном номере. По предварительной информации, смерть сотрудника посольства не носит криминального характера. Следов насилия на трупе дипломата не обнаружили. Не поступали в правоохранительные органы украинской столицы и сигналы о каких-то драках на или конфликтах территории гостиницы.

Американский дипломат приехал на Украину совсем недавно – 15 июня 2024 года. Спустя десять дней он скончался. По данным американского посольства, атташе страдал от повышенного уровня холестерина. Поэтому главной версией смерти дипломата остаются проблемы со здоровьем.

Тем не менее, украинская полиция и американские спецслужбы, безусловно, будут рассматривать и иные версии. Власти США очень внимательно относятся к любым подобным происшествиям, связанным с представителями своих дипломатических миссий в других странах.

Основная часть погибающих и умирающих в настоящее время на Украине граждан США – наемники, воюющие в рядах ВСУ. Иногда, впрочем, иностранные наемники погибают не во время боевых действий, а в результате ссор с сослуживцами. Так, британец Айден Джеймс Роберт был убит украинскими солдатами в результате внезапно вспыхнувшей ссоры. И это – не единственный подобный случай.
21 комментарий
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  1. Обычный Звание
    Обычный
    +5
    Сегодня, 15:33
    Хорошая новость, прям душу греет.
    1. marchcat Звание
      marchcat
      +1
      Сегодня, 15:46
      Очень похоже на то, что горилки обожрался. Не вынесла американская душа, такого "напора". lol
      1. Бородач Звание
        Бородач
        0
        Сегодня, 15:51
        За дохлого американского атташе. drinks
        Не чокаясь. drinks drinks drinks
        Земля ему стекловатой. am wink
        Собаке собачья смерть. am good
        Опять нет повода не выпить. drinks laughing
        Пошёл за коньяком... yes
    2. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      0
      Сегодня, 15:49
      Это он сьел чего- нибудь.. Такое бывает.
  2. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    +5
    Сегодня, 15:34
    Несварение желудка. Что еще может быть?
    1. Попандос Звание
      Попандос
      +3
      Сегодня, 15:39
      Что еще может быть?

      Затpaхался досмерти на работе wassat
  3. rosomaha Звание
    rosomaha
    +5
    Сегодня, 15:35
    нех гамбургеры с колой жрать...хотяяя...жрите и ччтобы быстрее вы все так заканчивали свою никчёмную жизень....освободите планету от этой м...и
  4. Серж9901 Звание
    Серж9901
    +4
    Сегодня, 15:35
    Больше дохлых американских атташеЙ !
  5. APASUS Звание
    APASUS
    +3
    Сегодня, 15:37
    атташе страдал от повышенного уровня холестерина.

    От повышенного уровня холестерина не страдают ,страдают от осложнений ,тромбозов и прочее.Что то тут мутит источник информации ?
    1. Егоза Звание
      Егоза
      +1
      Сегодня, 15:50
      Цитата: APASUS
      Что то тут мутит источник информации ?

      Погодите, еще РФ не приплели, как "месть за Севастополь". Хотя за Севастополь - маловато будет.
  6. Бонифаций Звание
    Бонифаций
    +5
    Сегодня, 15:37
    Горылку настояли на жженой резине! wassat
  7. Konnick Звание
    Konnick
    +2
    Сегодня, 15:40
    По данным американского посольства, атташе страдал от повышенного уровня холестерина

    Жертва Макдональдса
  8. север 2 Звание
    север 2
    +2
    Сегодня, 15:41
    американец "страдал" от повышенного уровня холестерина , потому мог и умереть . Если от таких "страданий" умирали , то во всём мире было бы наполовину меньше живущих людей ...
  9. Ham59 Звание
    Ham59
    +2
    Сегодня, 15:41
    По данным американского посольства, атташе страдал от повышенного уровня холестерина

    Сала перевел?
  10. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 15:44
    «В Киеве в гостинице Hilton нашли мёртвым атташе посольства США на Украине» —

    — Не чокаясь! ...
  11. владимир 290 Звание
    владимир 290
    0
    Сегодня, 15:47
    как то сразу вспомнилось: "с милым рай в шалаше, если милый атташе"
  12. Загребун Звание
    Загребун
    0
    Сегодня, 15:49
    Печеньками подавился.
    1. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      0
      Сегодня, 15:51
      Цитата: Загребун
      Печеньками подавился.

      галушками
  13. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 15:49
    Янки, не стоит ездить к скакуасам, чревато....
    Ах, да, особенно тем, у которых "злого холестерина" в избытке! wink
  14. evgen1221 Звание
    evgen1221
    0
    Сегодня, 15:50
    Будкм верить что наши утихомирили атташу эту.
  15. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    0
    Сегодня, 15:51
    хорошая новость!!!
    и да, я знаю, что написал короткую речь