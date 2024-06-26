В Киеве в гостинице Hilton нашли мертвым атташе посольства США на Украине. Об этом сообщает украинская пресса со ссылкой на источники в национальной полиции.Как стало известно, труп американского дипломата нашли вчера около 11:00 в гостиничном номере. По предварительной информации, смерть сотрудника посольства не носит криминального характера. Следов насилия на трупе дипломата не обнаружили. Не поступали в правоохранительные органы украинской столицы и сигналы о каких-то драках на или конфликтах территории гостиницы.Американский дипломат приехал на Украину совсем недавно – 15 июня 2024 года. Спустя десять дней он скончался. По данным американского посольства, атташе страдал от повышенного уровня холестерина. Поэтому главной версией смерти дипломата остаются проблемы со здоровьем.Тем не менее, украинская полиция и американские спецслужбы, безусловно, будут рассматривать и иные версии. Власти США очень внимательно относятся к любым подобным происшествиям, связанным с представителями своих дипломатических миссий в других странах.Основная часть погибающих и умирающих в настоящее время на Украине граждан США – наемники, воюющие в рядах ВСУ. Иногда, впрочем, иностранные наемники погибают не во время боевых действий, а в результате ссор с сослуживцами. Так, британец Айден Джеймс Роберт был убит украинскими солдатами в результате внезапно вспыхнувшей ссоры. И это – не единственный подобный случай.

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