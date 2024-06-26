Исполнительный директор украинского ДТЭК: на каждую ракету ПВО ВСУ приходится по 5-6 ракет ВС РФ
На Украине вновь пожаловались на нехватку средств противовоздушной обороны и одновременно нашли объяснение эффективности российского высокоточного оружия, почти полностью положившего на бок энергосистему страны. Исполнительный директор крупнейшего частного украинского энергохолдинга ДТЭК Дмитрий Сахарук в беседе с журналистом киевского СМИ признался, что у Украины нет ни денег, ни средств для защиты объектов энергетики от ударов ВС РФ.
Топ-менеджер украинской энергокомпании пожаловался, что на каждую ракету-перехватчик ПВО Украины приходится по пять-шесть российских ударных ракет. Именно поэтому ВСУ не могут надежно защитить энергосистему страны.
— признался Сахарук.
Вот как-то не стыкуется паническое заявление исполнительного директора ДТЭК с отчетами Воздушных сил Украины, в которых регулярно сообщается о перехвате украинскими зенитчиками почти всех российских дронов-камикадзе и большей части ракет, даже гиперзвуковых. Недавно один из боевиков ВСУ в соцсетях вообще рассказал, как он ночью из ручного пулемета сбил крылатую ракету ВС РФ. И зачем тогда, спрашивается, украинским силам ПВО дополнительные установки и ЗУР?
Исполнительный директор ДТЭК также сообщил, что для восстановления одного ГВт энергии требуется около одного млрд долларов. По его словам, государственный сектор не смог обеспечить быстрое восстановление энергетики, чем показал «полную неспособность руководства сделать что-либо вовремя». А вот с этим уже поспорить сложно.
Также Сахарук раскритиковал правительство Украины за отсутствие финансирования частного сектора и неадекватное управление, что, по его мнению, усугубляет ситуацию. Он заявил, что весь капитал передается от чиновника чиновнику, либо расходится по инстанциям, а частный сектор находится на нулевом уровне финансирования. И здесь сложно что-либо возразить.
Как сообщалось ранее, в результате ударов российской армии холдинг ДТЭК потерял около 86% генерирующих мощностей, а в целом Украина лишилась около половины мощностей электрогенерации от среднего объема выработки в зимний период. Этим и объясняются весьма непривычные для Украины публичные предъявления претензий Сахаруком в адрес властей. Ведь в отличие от государственной корпорации «Укрэнерго», ДТЭК — сугубо частная компания, которая фактически потеряла почти весь бизнес в части генерации электроэнергии.
Впрочем, утративший легитимность Зеленский нашел выход из этой проблемы. Ранее он распорядился заняться развитием на Украине солнечной энергетики и других альтернативных источников генерации. Ну все как в Евросоюзе, куда никак не может попасть Украина.
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