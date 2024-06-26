Депутат Рады: До 130 тысяч украинцев вернулись к себе домой в зону боевых действий из-за высокой платы за жилье

3
Депутат Рады: До 130 тысяч украинцев вернулись к себе домой в зону боевых действий из-за высокой платы за жилье

Положение простых украинцев настолько тяжёлое, что они предпочитают жить в зоне боевых действий, нежели в спокойных районах Украины. Такой вывод следует из заявления депутата Верховной Рады от правящей партии «Слуга народа» М.Ткаченко.

По словам депутата, украинцы массово возвращаются в места прежнего проживания, которые находятся под российским контролем, либо в районы, где до сих пор идут боевые действия.

С начала года около 100-130 тысяч украинцев вернулись к себе домой в оккупацию или в зону боевых действий. В основном это женщины, пенсионеры, иногда целые семьи

- заявил Ткаченко.



Депутат отметил, что во многом люди возвращаются домой, так как им нечем платить за арендную плату, а государство не обеспечивает их бесплатным жильем, а если и обеспечивает, то это жилье не соответствует нормальным условиям проживания.

Ткаченко добавил, что переселенцам приходится платить арендную плату за проживание 10-15 тысяч гривен тем украинцам, которые сами находятся за границей и получают там компенсацию.

Конкретных мер по решению этой проблемы представитель партии Зеленского не озвучил.

Ранее в стране пресекли попытку пересечения границы сразу сотни мужчин, подпадающих под мобилизацию.
3 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Егоза Звание
    Егоза
    +4
    Сегодня, 22:43
    переселенцам приходится платить арендную плату за проживание 10-15 тысяч гривен тем украинцам, которые сами находятся за границей и получают там компенсацию.

    Странные люди. Ну так не платите этим "хитро...мудрым". Пусть потом из за бугра доказывают, что они сдали в аренду. Вернуться то вряд ли сейчас рискнут. Хотя лично мне кается, что они возвращаются в "оккупацию" совсем по другим мотивам.
    1. LiSiCyn Звание
      LiSiCyn
      0
      Сегодня, 22:57
      Елена здравствуйте! hi
      Скажите, а по каким мотивам по вашему мнению они возвращаются? Я имею ввиду зону боевых действий. В принципе, я догадываюсь. Но хотелось бы услышать ваше мнение.
      Как у вас там? Совсем тяжко? Я про свет.
    2. Бородач Звание
      Бородач
      0
      Сегодня, 22:58
      А западенцы неплохо устроились: сами на пособии в германиях кутят, да ещё восточников до трусов раздевают. negative