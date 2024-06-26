Депутат Рады: До 130 тысяч украинцев вернулись к себе домой в зону боевых действий из-за высокой платы за жилье

С начала года около 100-130 тысяч украинцев вернулись к себе домой в оккупацию или в зону боевых действий. В основном это женщины, пенсионеры, иногда целые семьи

Положение простых украинцев настолько тяжёлое, что они предпочитают жить в зоне боевых действий, нежели в спокойных районах Украины. Такой вывод следует из заявления депутата Верховной Рады от правящей партии «Слуга народа» М.Ткаченко.По словам депутата, украинцы массово возвращаются в места прежнего проживания, которые находятся под российским контролем, либо в районы, где до сих пор идут боевые действия.- заявил Ткаченко.Депутат отметил, что во многом люди возвращаются домой, так как им нечем платить за арендную плату, а государство не обеспечивает их бесплатным жильем, а если и обеспечивает, то это жилье не соответствует нормальным условиям проживания.Ткаченко добавил, что переселенцам приходится платить арендную плату за проживание 10-15 тысяч гривен тем украинцам, которые сами находятся за границей и получают там компенсацию.Конкретных мер по решению этой проблемы представитель партии Зеленского не озвучил.Ранее в стране пресекли попытку пересечения границы сразу сотни мужчин, подпадающих под мобилизацию.